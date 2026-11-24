Προθεσμία πέντε ημερών έδωσε δικαστήριο της Κολομβίας στον πρόεδρο της χώρας, Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια, προκειμένου να ανακαλέσει δημόσια τις δηλώσεις του κατά της «woke» κουλτούρας και να αποσύρει το βίντεο της επίμαχης ομιλίας του από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με δικαστικό έγγραφο που δημοσιοποιήθηκε τη Δευτέρα.

Η δικαστική απόφαση εκδόθηκε έπειτα από προσφυγή πρώην μέλους της κυβέρνησης του σοσιαλδημοκράτη πρώην προέδρου Γουστάβο Πέτρο κατά του διαδόχου του, ο οποίος εξελέγη τον Ιούνιο και ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Αύγουστο.

Στις 15 Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια δημόσιας εκδήλωσης, ο Ντε λα Εσπριέγια είχε χαρακτηρίσει τη «woke» κουλτούρα «έναν από τους μεγάλους καρκίνους» που «απειλούν την εθνική ενότητα».

Το σκεπτικό της δικαστικής απόφασης

Το δικαστήριο υποχρεώνει τον πρόεδρο να προβεί σε δημόσια επανόρθωση, η οποία θα πρέπει να λάβει αντίστοιχη δημοσιότητα με την αρχική τοποθέτησή του, καθώς και να διαγράψει το σχετικό βίντεο από τους προσωπικούς και επίσημους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο πρόεδρος οφείλει να συμμορφωθεί με τις εντολές αυτές εντός πέντε ημερών από την κοινοποίηση της δικαστικής απόφασης, ενώ καλείται να απέχει στο μέλλον από δηλώσεις που παρουσιάζουν τη συγκεκριμένη κουλτούρα ως απειλή για τη χώρα.

Στο σκεπτικό της απόφασης αναφέρεται ότι η τοποθέτηση του Ντε λα Εσπριέγια υπερέβη τα όρια της ελευθερίας της έκφρασης και ενίσχυσε ένα κλίμα εχθρότητας απέναντι στην πολυφωνία, την οποία κατοχυρώνει το Σύνταγμα της Κολομβίας.

Το δικαστήριο υπογραμμίζει, επίσης, ότι οι δημόσιοι λειτουργοί, και ιδίως ο πρόεδρος της χώρας, «υπόκεινται σε πιο αυστηρούς περιορισμούς όσον αφορά την ελευθερία της έκφρασης κατά την άσκηση των καθηκόντων τους».

Οι αντιδράσεις για τις τοποθετήσεις του προέδρου

Ο αγγλικός όρος «woke», που σημαίνει κυριολεκτικά «ξύπνιος» ή «αφυπνισμένος», χρησιμοποιείται συχνά από συντηρητικούς πολιτικούς κύκλους, κυρίως στις ΗΠΑ, ως μειωτικός χαρακτηρισμός πολιτικών και αντιλήψεων που θεωρούν υπερβολικά προοδευτικές.

Ο Ντε λα Εσπριέγια, στενός σύμμαχος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, έχει δεχθεί επικρίσεις για δηλώσεις του κατά συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων στην Κολομβία, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και το δικαίωμα στην άμβλωση.

Αντιδράσεις προκάλεσε και η εμφάνισή του ανάμεσα στις σορούς ανθρώπων που είχαν παρουσιαστεί ως αντάρτες, έπειτα από αεροπορικούς βομβαρδισμούς κατά ένοπλων οργανώσεων, τους οποίους είχε διατάξει.

Στα τέλη Οκτωβρίου, η Δικαιοσύνη της Κολομβίας είχε διατάξει την κυβέρνησή του να επαναφέρει στα μεγαλύτερα μουσεία της χώρας έργα που είχαν αποσυρθεί και αφορούσαν τη σεξουαλική διαφορετικότητα, τον φεμινισμό και την ειρηνευτική διαδικασία.