Κωνσταντίνος Κυρανάκης: Εθνική υπόθεση ο Κάθετος Διάδρομος

«Ο Κάθετος Διάδρομος είναι ένα εθνικής σημασίας έργο για τη χώρα και όχι μόνο για τη χώρα, αλλά για ολόκληρη την Ευρώπη διότι αλλάζει πλήρως την αρχιτεκτονική με την οποία εφοδιάζεται η Ευρώπη για το ενεργειακό της μείγμα και αυτό μπορεί να την κάνει πιο ανεξάρτητη» είπε ο γραμματέας της ΝΔ, Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Όπως είπε ο κ. Κυρανάκης στο Action24, «ο Κάθετος Διάδρομος κάνει την Ελλάδα αναγκαία σε συμμάχους. Από την Αλεξανδρούπολη και από όποιες άλλες εισόδους της χώρας θα μπαίνει αμερικανικό φυσικό αέριο, αμερικανικό LNG το οποίο θα διοχετεύεται σε όλες τις γειτονικές χώρες των Βαλκανίων μέχρι και την Ουκρανία. Αυτό έρχεται και αντικαθιστά τις ροές φυσικού αερίου από τη Ρωσία και ενδεχομένως από άλλες πηγές που η Ευρώπη ήταν εξαρτημένη τα προηγούμενα χρόνια και γι’ αυτό είχε τόσο μεγάλη δυσκολία να ξεπεράσει την κρίση όταν ξέσπασε ο πόλεμος Ρωσίας – Ουκρανίας».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «δεν θέλουμε ούτε η Ελλάδα, ούτε η Ευρώπη να είναι ξανά εξαρτημένες από κανέναν. Δημιουργούμε εμείς μία εξάρτηση προς άλλους, με έναν Κάθετο Διάδρομο που θα έχει είσοδο, πύλη την Ελλάδα και ο οποίος ξεπερνά πρόσωπα, καταστάσεις και κατά τη γνώμη μου ξεπερνά και κυβερνήσεις. Είναι εθνικής σημασίας έργο, το οποίο δεν πρέπει με τίποτα να σταματήσει γιατί επελέγη η Ελλάδα και όχι η Τουρκία, η Ιταλία ή η Βουλγαρία, για να είναι πύλη του Κάθετου Διαδρόμου».

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