Παπαθανάσης: «Ο Κάθετος Διάδρομος είναι στρατηγική μας επιλογή και θα συνεχιστεί κανονικά»

Τη σημασία του Κάθετου Διαδρόμου υπογράμμισε ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, τονίζοντας ότι το έργο θα συνεχιστεί κανονικά.

«Η Ελλάδα θέλουμε να γίνει ενεργειακός κόμβος και αυτό είναι που έχουμε κάνει πράξη. Η Ελλάδα είναι πλέον εξαγωγέας ενέργειας, εκεί που έκανε εισαγωγή ενέργειας. Ο Κάθετος Διάδρομος είναι στρατηγική μας επιλογή και θα συνεχιστεί κανονικά» είπε μιλώντας στο Action24.

«Είναι ένα έργο που το θέλουμε σαν Ελλάδα, είναι πολύ σημαντικό για τη χώρα και θα συνεχίσουμε να δημιουργούμε τις συνθήκες, έτσι ώστε η Ελλάδα να γίνει ενεργειακός κόμβος της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Είναι ένα έργο πολύ σημαντικό για την πατρίδα μας» πρόσθεσε ο κ. Παπαθανάσης.