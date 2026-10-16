Καβγάς Ακρίτα – Βούλτεψη στη Βουλή: «Στη χούντα είστε;» – «Μην μιλάτε σε εμένα για χούντα, ξύπνησα με ένα περίστροφο στην πλάτη»

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Έντονο φραστικό περιστατικό διαδραματίστηκε μεταξύ της Έλενας Ακρίτα και της Σοφίας Βούλτεψη, στη Βουλή, κατά τη διάρκεια της ακρόασης των φορέων για το νομοσχέδιο του Άκη Σκέρτσου, που προβλέπει την απαγόρευση της πρόσβασης των ανηλίκων, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η αντιπαράθεση της βουλευτού της ΝΔ με την βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, ξεκίνησε με αφορμή τον περιορισμένο χρόνο ομιλίας που είχε στη διάθεσή του κάθε φορέας και κλιμακώθηκε, όταν η προεδρεύουσα Σοφία Βούλτεψη, επέμεινε στην τήρηση του τρίλεπτου, προκαλώντας τις έντονες αντιδράσεις της Έλενας Ακρίτα.

Στη συζήτηση παρενέβη ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, ζητώντας να υπάρξει μεγαλύτερη ανοχή λόγω της πολυπλοκότητας του θέματος, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να εκτονώσει την κατάσταση. Η αντιπαράθεση συνεχίστηκε με αναφορές στη χούντα, ενώ η φράση της Σοφίας Βούλτεψη για το περίστροφο στην πλάτη προκάλεσε νέα ένταση. Τελικά, η Συνεδρίαση διακόπηκε για λίγα λεπτά και συνεχίστηκε αφού έπεσαν οι τόνοι.

«Ας δείξουμε μια μικρή ανοχή» – Η παρέμβαση Σκέρτσου

Ο καβγάς ξεκίνησε όταν ο Αθανάσιος Θεοχάρης, από τον Εθνικό Οργανισμό Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ενημέρωνε τους βουλευτές, μέλη των Επιτροπών Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης και Κοινωνικών Υποθέσεων, για τους κινδύνους από την κατάχρηση των κοινωνικών δικτύων, από παιδιά και εφήβους.

«Η πολιτεία οφείλει να παρέμβει και να προστατεύσει, στόχος δεν είναι η απομάκρυνση από την τεχνολογία, αλλά…».

Η τοποθέτησή του διακόπηκε, καθώς η προεδρεύουσα Σοφία Βούλτεψη, τον ενημέρωσε ότι είχε ολοκληρωθεί ο διαθέσιμος χρόνος ομιλίας του.

«Τρία λεπτά είναι ο χρόνος, έχω 15 φορείς», ανέφερε

Η Έλενα Ακρίτα αντέδρασε αμέσως, ζητώντας να δοθεί επιπλέον χρόνος στον εκπρόσωπο του φορέα. Η Σοφία Βούλτεψη, από την πλευρά της, την κάλεσε να μην τη διακόπτει και να μην «καταναλώνει» τον χρόνο της διαδικασίας, προειδοποιώντας ότι διαφορετικά «θα ξεχειλώσει η διαδικασία».

«Είναι συμφωνημένα τα 3 λεπτά, τόσο μιλούν στο Ευρωκοινοβούλιο», είπε η κυρία Βούλτεψη, απευθυνόμενη στους βουλευτές.

«Δύο λεπτά παραπάνω δώστε», διαμαρτυρήθηκε η κυρία Ακρίτα, με την προεδρεύουσα να την καλεί να συζητήσουν το θέμα στο γραφείο της ενώ σε εκείνο το σημείο παρενέβη και η κ.Λινού, η οποία υπογράμμισε, «ότι το θέμα είναι πολυπαραγοντικό και επηρεάζει περισσότερους από 500.000 πολίτες».

«Εγώ είχα δώσει παραπάνω χρόνο λέγοντας στον κ.Θεοχάρη, να συνοψίσει, αλλά σας αρέσει να κάνετε φασαρία», απευθυνόμενη εκ νέου και στην κ.Ακρίτα.

«Βρείτε τρόπο να πείτε αυτά που θέλετε σε ένα λεπτό», είπε η Σοφία Βούλτεψη στην Έλενα Ακρίτα.

Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ επέμεινε στο αίτημά της, θέτοντας ζήτημα επαρκούς χρόνου, για την παρουσίαση των θέσεων των φορέων.

«Θέλω 5 λεπτά τον κάθε φορέα, είμαι παράλογη;» επέμεινε η Έλενα Ακρίτα.

Τότε παρενέβη ο Άκης Σκέρτσος, επιχειρώντας να κατευνάσει τα πνεύματα και να ζητήσει μεγαλύτερη ευελιξία, από το προεδρείο.

Σκέρτσος: «Μπορώ να πω κι εγώ; Επειδή το θέμα είναι σύνθετο, ας δείξουμε μια μικρή ανοχή»

Η Σοφία Βούλτεψη απέρριψε την παρέμβαση, υπογραμμίζοντας ότι η ευθύνη για τη διεξαγωγή της συνεδρίασης ανήκει στο προεδρείο.

«Υπουργέ, εδώ είναι ένα προεδρείο, τελείωσε, αποφασίζει το προεδρείο. Ο καθένας τον ρόλο του. Υπάρχει ανοχή. Η καθυστέρηση έγινε επειδή πρέπει να γίνει φασαρία», του απάντησε η κυρία Βούλτεψη.

«Δεν θα ζήσουμε χίλια χρόνια» – Η αντιπαράθεση για τον χρόνο

Η ένταση συνεχίστηκε, με τη Σοφία Βούλτεψη, να επιμένει ότι ο χρόνος που είχε προβλεφθεί για τις τοποθετήσεις είχε ήδη εξαντληθεί και την Έλενα Ακρίτα να ζητά διευκρινίσεις για τον τρόπο με τον οποίο υπολογιζόταν.

Ο διάλογος που ακολούθησε ήταν χαρακτηριστικός του κλίματος που επικράτησε στη συνεδρίαση:

Σοφία Βούλτεψη: Τα έχετε φάει τα δυο λεπτά.

Έλενα Ακρίτα: Από ποιον τα έχετε φάει;

Σοφία Βούλτεψη: Από τη ζωή μας.

Έλενα Ακρίτα: Αυτό καταγράφεται στα πρακτικά;

Σοφία Βούλτεψη: Δεν θα ζήσουμε χίλια χρόνια, δεν είναι απεριόριστος ο χρόνος των ανθρώπων.

Η αντιπαράθεση πέρασε γρήγορα από τη διαχείριση του χρόνου σε προσωπικές αιχμές, με τις δύο βουλεύτριες να ανταλλάσσουν φράσεις σε υψηλούς τόνους.

«Στη χούντα είστε;» – Η αναφορά στο περίστροφο

Η ένταση κορυφώθηκε όταν η Έλενα Ακρίτα, αμφισβήτησε σε έντονο ύφος τη στάση της προεδρεύουσας, θέτοντας ζήτημα δημοκρατικής λειτουργίας της διαδικασίας και αναφερόμενη στη χούντα.

Έλενα Ακρίτα: Τι λέτε; Ποια είστε και μιλάτε έτσι; Στη χούντα βρίσκεστε; Είναι δυνατόν να λέτε ότι δεν θα παρέμβει κανείς, επειδή το λέτε εσείς»;

Σοφία Βούλτεψη: Μην μιλάτε σε εμένα εσείς για χούντα!

Ελενα Ακρίτα: Γιατί επειδή ο μπαμπάς σας; Κι εμένα η μάνα μου.

Σοφία Βούλτεψη: Κι εγώ. Ξύπνησα με ένα περίστροφο στην πλάτη! Δε θα μου μιλάτε για χούντα εσείς. Ποια είστε»;

Έλενα Ακρίτα: Ποια είμαι εγώ; Όλα αυτά στα πρακτικά. Θα κρεμάσουμε στα μανταλάκια τα πρακτικά, ώστε να ξέρει ο κόσμος με τι έχει να κάνει. Με όλα τα προεδρεία μιλάμε και συνεργαζόμαστε. Και όσοι προεδρεύουν από τη ΝΔ είναι άψογοι. Εσείς είστε μοναδική περίπτωση.

Σοφία Βούλτεψη: Εσείς θα μας κρεμάσετε στα μανταλάκια; Οι κρεμασμένοι;

Σοφία Βούλτεψη: «Ο χρόνος των ανθρώπων δεν είναι απεριόριστος. Δε θα ζήσουμε 1.000 χρόνια».

Έπειτα από την ανταλλαγή των παραπάνω φράσεων, η ένταση οδήγησε σε ολιγόλεπτη διακοπή της συνεδρίασης. Οι εργασίες της Βουλής συνεχίστηκαν, αφού πρώτα αποκλιμακώθηκε η ένταση.