Ταχιάος στη Βουλή: Δεν έχει προκύψει από καμία πραγματογνωμοσύνη η ανάγκη εκκένωσης των κτηρίων στην Κυψέλη

Η ασφάλεια των κατοίκων της Κυψέλης, οι πιθανές επιπτώσεις των εργασιών κατασκευής της Γραμμής 4 του Μετρό στα κτήρια και η ανάγκη αποκατάστασης των ζημιών, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης στη Βουλή.

Ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος, επανέλαβε ότι δεν έχει προκύψει από πραγματογνωμοσύνη ανάγκη εκκένωσης των κτηρίων, ενώ παρέπεμψε στις απαιτούμενες τεχνικές μελέτες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.

Από την πλευρά της, η βουλευτής του ΚΚΕ Λιάνα Κανέλλη, έθεσε ερωτήματα για την προστασία των κατοίκων, τις αποζημιώσεις και την εξασφάλιση προσωρινής στέγασης, εφόσον χρειαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Η αντιπαράθεση ανέδειξε την αγωνία των κατοίκων για την ασφάλεια των κατοικιών τους, αλλά και τα ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά ως προς τον χρόνο και τον τρόπο αντιμετώπισης της κατάστασης.

Στο πλαίσιο αυτό, ο υφυπουργός τοποθετήθηκε για τις ευθύνες της κοινοπραξίας που κατασκευάζει το έργο, τον χρόνο ολοκλήρωσης των μελετών και τα μέτρα που ενδέχεται να απαιτηθούν για την προστασία των κατοίκων.

«Δεν προκύπτει ανάγκη εκκένωσης των κτηρίων», τονίζει ο κ.Ταχιάος

«Δεν έχει προκύψει, από καμία πραγματογνωμοσύνη, η ανάγκη εκκένωσης των κτηρίων», επανέλαβε από το βήμα της Βουλής ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Ν. Ταχιάος, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση της βουλευτού του ΚΚΕ, Λιάνας Κανέλλη, για τα ζητήματα ασφάλειας των κατοίκων της Κυψέλης, που προέκυψαν κατά την κατασκευή της Γραμμής 4 του Μετρό.

Αναφερόμενος στις ευθύνες της κοινοπραξίας που έχει αναλάβει το έργο, ο κ. Ταχιάος, είπε ότι «είναι αυτή η οποία θα αντιμετωπίσει τα ζητήματα, τεχνικά. Η κοινοπραξία είναι αυτή η οποία θα αντιμετωπίσει το θέμα, εάν χρειαστεί να μετακινηθούν οι κάτοικοι. Τώρα δεν χρειάζεται να μετακινηθούν. Δεν έχει προκύψει από καμία πραγματογνωμοσύνη η ανάγκη εκκένωσης των κτηρίων. (Η κοινοπραξία) είναι αυτή η οποία θα μεριμνήσει, όταν θα γίνονται εργασίες, εφόσον απαιτείται, να φύγουν από μέσα οι άνθρωποι, να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες».

Μελέτες για τις καθιζήσεις και τον χρόνο αποκατάστασης

Στο ερώτημα της κ. Κανέλλη για το «πότε» θα αντιμετωπιστεί το ζήτημα των κατοίκων που ανησυχούν για τη συμπεριφορά των πολυκατοικιών τους και για το ενδεχόμενο ενός σεισμού, ο κ. Ταχιάος είπε ότι χρειάζονται μελέτες.

«Δεν μπορώ να σας πω πόσο χρόνο θα πάρουν οι συγκεκριμένες μελέτες, γιατί κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Κάθε περίπτωση, κάθε κτήριο είναι διαφορετικό. Έχει διαφορετική συμπεριφορά στο φαινόμενο των καθιζήσεων, όπως θα είχε διαφορετική συμπεριφορά στο φαινόμενο του σεισμού. Όπως θα είχε και διαφορετική συμπεριφορά σε όποιο σεισμό γινόταν πριν τη διέλευση του Μετροπόντικα. Αυτό, λοιπόν, είναι το πραγματικό γεγονός, το οποίο θα διαμορφώσει και το χρόνο που χρειάζεται για την ωρίμανση, που, ναι, επειγόμαστε να προχωρήσουμε στις αποκαταστάσεις, στα σπίτια αυτών των ανθρώπων. Δεν είστε οι μόνοι που μοιράζεστε την αγωνία αυτών των ανθρώπων», πρόσθεσε ο κ. Ταχιάος.

Κανέλλη: «Οι κάτοικοι δεν μπορούν να περιμένουν την ωρίμανση των κερδών»

Αναπτύσσοντας την ερώτησή της, η βουλευτής του ΚΚΕ, είπε ότι οι κάτοικοι δεν μπορούν να περιμένουν την «ωρίμανση των κερδών» και ρώτησε «εάν τις αποζημιώσεις θα τις πληρώσει πάλι ο λαός».

Αναφερόμενη στην αγωνία των κατοίκων, η κ. Κανέλλη δήλωσε: «Πηγαίνετε να κοιμηθείτε κάτω από αυτές τις συνθήκες. Να προσεύχεστε κάθε βράδυ να μην κάνει ούτε δύο, ούτε μισό, ούτε ένα Ρίχτερ».

Η βουλευτής έθεσε, ακόμη, το ζήτημα του «ενδιάμεσου σταδίου», ζητώντας να διευκρινιστεί τι θα συμβεί σε περίπτωση που οι κάτοικοι χρειαστεί να μετακομίσουν προσωρινά και ποιος θα αναλάβει την εξασφάλιση άλλης κατοικίας.

«Αν πρέπει να μετακομίσουν κάπου, ποιος θα τα εξασφαλίσει; Θα απαλλαγούν στο μεταξύ από ΕΝΦΙΑ, Δημοτικά Τέλη κ.ά;», ρώτησε, θέτοντας στο επίκεντρο όχι μόνο την αποκατάσταση των ζημιών, αλλά και τις οικονομικές υποχρεώσεις που εξακολουθούν να επιβαρύνουν τους κατοίκους, όσο παραμένει ανοιχτό το ζήτημα της ασφάλειας των κατοικιών τους.

Η συζήτηση στη Βουλή ανέδειξε, επομένως, τα ερωτήματα που εξακολουθούν να απασχολούν τους κατοίκους της Κυψέλης, σχετικά με την ασφάλεια των κτηρίων, τον χρόνο ολοκλήρωσης των απαραίτητων μελετών, την ευθύνη για τις αποκαταστάσεις και την κάλυψη των εξόδων σε περίπτωση προσωρινής μετακίνησης.

Από τη μία πλευρά, ο υφυπουργός επικαλέστηκε τα μέχρι στιγμής πορίσματα των πραγματογνωμοσυνών και την ανάγκη εξατομικευμένης τεχνικής αξιολόγησης· από την άλλη, η βουλευτής του ΚΚΕ, ζήτησε συγκεκριμένες απαντήσεις για την προστασία και την οικονομική στήριξη των κατοίκων, για το χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί μέχρι την αντιμετώπιση των προβλημάτων.