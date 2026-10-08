Κυψέλη: Δεκτό από το Πρωτοδικείο το αίτημα κατοίκων να λάβουν έγραφα για τις ζημιές σε κτίρια

Το Πρωτοδικείο δίνει εντολή στην «Ελληνικό Μετρό» και στην ανάδοχο εταιρεία του έργου να επιδείξουν σε κατοίκους της Κυψέλης όλα τα έγγραφα που αφορούν στις ζημιές σε κτήρια της περιοχής, οι οποίες αποδίδονται στα έργα της Γραμμής 4.

Σύμφωνα με το Ert News, το δικαστήριο έκανε δεκτή την αίτηση κατοίκων της Κυψέλης για την έκδοση προσωρινής διαταγής, προκειμένου να τους επιδειχθούν τα έγγραφα της «Ελληνικό Μετρό», μεταξύ άλλων οι πραγματογνωμοσύνες και τα σχετικά στοιχεία για τα κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές.