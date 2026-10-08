Κυψέλη: Δεκτό από το Πρωτοδικείο το αίτημα κατοίκων να λάβουν έγραφα για τις ζημιές σε κτίρια

Το Πρωτοδικείο διέταξε την «Ελληνικό Μετρό» και την ανάδοχο εταιρεία του έργου, να επιδείξουν σε κατοίκους της Κυψέλης όλα τα έγγραφα που αφορούν ζημιές σε κτήρια της περιοχής, οι οποίες αποδίδονται στα έργα της Γραμμής 4. Η απόφαση αυτή επιτρέπει στους αιτούντες να αξιολογήσουν το μέγεθος των ρωγμών και των καθιζήσεων για την έναρξη εργασιών αποκατάστασης.

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Κυψέλη/Δικαστήρια
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το Πρωτοδικείο δίνει εντολή στην «Ελληνικό Μετρό» και στην ανάδοχο εταιρεία του έργου να επιδείξουν σε κατοίκους της Κυψέλης, όλα τα έγγραφα που αφορούν τις ζημιές σε κτήρια της περιοχής, οι οποίες αποδίδονται στα έργα της Γραμμής 4.
  • Το δικαστήριο έκανε δεκτή την αίτηση κατοίκων της Κυψέλης για την έκδοση προσωρινής διαταγής, προκειμένου να τους επιδειχθούν τα έγγραφα της «Ελληνικό Μετρό», μεταξύ άλλων οι πραγματογνωμοσύνες και τα σχετικά στοιχεία για τα κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές.
  • Σύμφωνα με τους αιτούντες, τα επίδικα στοιχεία είναι απολύτως απαραίτητα, προκειμένου να αξιολογηθεί το μέγεθος των ρωγμών και των καθιζήσεων που έχουν υποστεί τα κτήρια και να καταστεί δυνατή η έναρξη των εργασιών αποκατάστασής τους.

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Το Πρωτοδικείο δίνει εντολή στην «Ελληνικό Μετρό» και στην ανάδοχο εταιρεία του έργου να επιδείξουν σε κατοίκους της Κυψέλης όλα τα έγγραφα που αφορούν στις ζημιές σε κτήρια της περιοχής, οι οποίες αποδίδονται στα έργα της Γραμμής 4.

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Σύμφωνα με το Ert News, το δικαστήριο έκανε δεκτή την αίτηση κατοίκων της Κυψέλης για την έκδοση προσωρινής διαταγής, προκειμένου να τους επιδειχθούν τα έγγραφα της «Ελληνικό Μετρό», μεταξύ άλλων οι πραγματογνωμοσύνες και τα σχετικά στοιχεία για τα κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές.

Σύμφωνα με τους αιτούντες, τα επίδικα στοιχεία είναι απολύτως απαραίτητα, προκειμένου να αξιολογηθεί το μέγεθος των ρωγμών και των καθιζήσεων που έχουν υποστεί τα κτήρια και να καταστεί δυνατή η έναρξη των εργασιών αποκατάστασής τους.

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