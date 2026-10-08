ΗΠΑ: Η Κρίστα Πάικ ξύπνησε λίγο πριν την αποσυνδέσουν από τη μηχανική υποστήριξη – «Είναι θυμωμένη και αποπροσανατολισμένη»

Νέα συγκλονιστικά στοιχεία έρχονται στο φως για την Κρίστα Πάικ, τη θανατοποινίτισσα που επέζησε από δύο θανατηφόρες ενέσεις στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με τους δικηγόρους της, οι γιατροί πίστευαν ότι ήταν εγκεφαλικά νεκρή και ετοιμάζονταν να την αποσυνδέσουν από τη μηχανική υποστήριξη, όταν εκείνη ξύπνησε και άρχισε να μιλά.

«Το βράδυ της Δευτέρας νομίζαμε ότι η Κρίστα ήταν εγκεφαλικά νεκρή και ότι τα μηχανήματα που την κρατούσαν στη ζωή θα αφαιρούνταν την επομένη», δήλωσε ο δικηγόρος της Ράντι Σπάιβι κατά τη διάρκεια ακρόασης ενώπιον δικαστηρίου του Τενεσί.

Όπως ανέφερε, την Τρίτη, προς έκπληξη τόσο της νομικής όσο και της ιατρικής ομάδας, η Πάικ ανέκτησε τις αισθήσεις της και άρχισε να μιλά.

Υπενθυμίζεται ότι η Κρίστα Πάικ είχε καταδικαστεί σε θάνατο για τη δολοφονία της 19χρονης Κολίν Σλέμερ το 1995, όταν η ίδια ήταν 18 ετών. Η Πάικ και δύο ακόμη έφηβοι είχαν παρασύρει τη Σλέμερ σε δασική περιοχή στο Νόξβιλ του Τενεσί, όπου την βασάνισαν και τη δολοφόνησαν.

«Πού είμαι; Ποιοι είστε εσείς;»

Οι πρώτες φράσεις της, σύμφωνα με τον δικηγόρο της, ήταν: «Πού είμαι;» και «Ποιοι είστε εσείς;».

«Πιστεύω ότι είναι θυμωμένη και αποπροσανατολισμένη με όλα όσα συμβαίνουν. Γνωρίζει πολύ καλά ότι η πολιτεία προσπάθησε να την εκτελέσει», ανέφερε ο Σπάιβι, προσθέτοντας ότι η μνήμη της επανέρχεται σταδιακά.

Η κατάσταση της υγείας της, πάντως, παραμένει σοβαρή. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Πάικ έχει θρόμβο στο ένα χέρι και πνευμονία, ενώ δεν μπορεί ακόμη να καταπιεί και συνεπώς δεν έχει καταφέρει να φάει.

Τα χέρια και τα πόδια της είναι πολύ πρησμένα και παραμένει άγνωστο πόση κινητικότητα θα ανακτήσει στα άνω άκρα της.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον δικηγόρο της, παραμένει δεμένη με αλυσίδες από τα πόδια και το ένα χέρι στο κρεβάτι του νοσοκομείου.

Δικαστική εντολή να διατηρηθούν όλα τα στοιχεία της αποτυχημένης εκτέλεσης

Οι συνήγοροι της Πάικ προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη ζητώντας να διατηρηθεί κάθε στοιχείο που σχετίζεται με την αποτυχημένη εκτέλεσή της, προκειμένου να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μελλοντική αγωγή κατά της πολιτείας του Τενεσί.

Η δικαστής Αΐσα Μάιλς έκανε δεκτό το αίτημα και διέταξε τις σωφρονιστικές αρχές να διαφυλάξουν όλα όσα βρίσκονταν στην αίθουσα εκτελέσεων, συμπεριλαμβανομένου του θανατηφόρου διαλύματος, των συριγγών, των ορών και ακόμη και υλικών που επρόκειτο να απορριφθούν.

Άλλος δικηγόρος της, ο Λουκ Ίνεν, χαιρέτισε την απόφαση, κάνοντας λόγο για ανάγκη «διαφάνειας». «Η Κρίστα, τα δικαστήρια, τα μέσα ενημέρωσης και οι πολίτες δεν πρέπει να αποδέχονται άκριτα όσα δηλώνει η πολιτεία ότι συνέβησαν», τόνισε.

Εκτελέστηκε άλλος θανατοποινίτης με την ίδια ουσία

Την ίδια ώρα, στο Τέξας εκτελέστηκε με θανατηφόρα ένεση ο 46χρονος Τζαμάλ Χάουαρντ, ο οποίος είχε καταδικαστεί για φόνο. Οι δικηγόροι του είχαν επικαλεστεί την «φρικτά αποτυχημένη εκτέλεση της Κρίστα Πάικ», ζητώντας από τον κυβερνήτη Γκρεγκ Άμποτ αναστολή της εκτέλεσής του για 30 ημέρες.

Το αίτημα δεν έγινε δεκτό.

Στον Χάουαρντ χορηγήθηκε η ίδια ουσία που είχε χρησιμοποιηθεί και στην Πάικ. Η εκτέλεσή του ήταν η 30ή στις ΗΠΑ από την αρχή του έτους, όλες με θανατηφόρα ένεση.

Αναστολή εκτελέσεων στο Τενεσί

Μετά την υπόθεση της Πάικ, ο κυβερνήτης του Τενεσί Μπιλ Λι ζήτησε αναστολή των εκτελέσεων στην πολιτεία και ανεξάρτητη έρευνα για όσα συνέβησαν.

Στη συνέχεια έκανε δεκτή την παραίτηση του επικεφαλής της σωφρονιστικής διοίκησης.

Η σωφρονιστική υπηρεσία του Τενεσί επιμένει ότι ακολούθησε κατά γράμμα το πρωτόκολλο που είχε υιοθετηθεί μετά την άρση του τριετούς μορατόριουμ στις εκτελέσεις, τον Μάιο του 2025.

Η υπόθεση έχει αναζωπυρώσει τη συζήτηση στις ΗΠΑ γύρω από τη θανατική ποινή και κυρίως γύρω από το απόρρητο που καλύπτει τη διαδικασία των εκτελέσεων, από την προέλευση των φαρμάκων μέχρι τα προσόντα του προσωπικού που τις πραγματοποιεί.