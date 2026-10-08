ΗΠΑ: Το Πεντάγωνο έδωσε εντολή στον Στρατό να είναι σε ετοιμότητα για νέα μεγάλα πλήγματα στο Ιράν – Ο Τραμπ ζυγίζει το πότε

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Το αμερικανικό Πεντάγωνο έδωσε εντολή στην Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) να ολοκληρώσει τις προετοιμασίες για ενδεχόμενη επανάληψη μεγάλης κλίμακας στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν, σύμφωνα με το Axios. Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει λάβει ακόμη την τελική απόφαση, ωστόσο Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι δεν αποκλείουν νέα πλήγματα ακόμη και πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ.

Η οδηγία προς τη CENTCOM δόθηκε πριν από αρκετές ημέρες και, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται το Axios, δεν περιλαμβάνει συγκεκριμένη ημερομηνία έναρξης επιθέσεων.

Εάν όμως ο Τραμπ αποφασίσει την επανάληψη των μεγάλης κλίμακας επιχειρήσεων, αυτές αναμένεται να περιλαμβάνουν εκτεταμένους βομβαρδισμούς ενεργειακών εγκαταστάσεων, υποδομών και πυρηνικών στόχων στο Ιράν.

«Ο Τραμπ έχει όλες τις επιλογές στο τραπέζι»

Αξιωματούχος του Πενταγώνου τόνισε ότι αποστολή του υπουργείου Άμυνας είναι να καταρτίζει και να παρουσιάζει στρατιωτικές επιλογές στον πρόεδρο.

Από την πλευρά του, αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι ο Τραμπ έχει ανά πάσα στιγμή στη διάθεσή του όλες τις επιλογές.

«Οι ΗΠΑ βρίσκονται σε πολύ ισχυρή θέση, με τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ και την ιρανική οικονομία να καταρρέει», ανέφερε, προσθέτοντας ότι τα πράγματα για την Τεχεράνη μπορούν να εξελιχθούν «με τον εύκολο ή με τον δύσκολο τρόπο».

Όπως υποστήριξε, ο Αμερικανός πρόεδρος «κρατά όλα τα χαρτιά» και θα λάβει την απόφαση που θεωρεί καλύτερη για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Στο τραπέζι ακόμη και πλήγματα πριν από τις εκλογές

Ο χρόνος μιας ενδεχόμενης νέας επίθεσης έχει ιδιαίτερη πολιτική σημασία.

Σύμφωνα με αμερικανικές και ισραηλινές πηγές, ένα νέο κύμα στρατιωτικών επιχειρήσεων θα μπορούσε να αρχίσει πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, ενώ οι ισραηλινές εκλογές διεξάγονται μία εβδομάδα νωρίτερα.

Νέα μεγάλη επιχείρηση μέσα στις επόμενες τρεις έως τέσσερις εβδομάδες θα μπορούσε επίσης να επηρεάσει τις τιμές του πετρελαίου και κατ’ επέκταση το πολιτικό κλίμα στις ΗΠΑ.

Ισραηλινός αξιωματούχος, πάντως, εκτίμησε ότι οι πιθανότητες νέων μεγάλων επιχειρήσεων πριν από τις αμερικανικές εκλογές δεν είναι υψηλές, χωρίς όμως να αποκλείσει ένα τέτοιο σενάριο.

«Μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, οι πιθανότητες αυξάνονται σημαντικά», δήλωσε.

Πολύωρη σύσκεψη στο Καμπ Ντέιβιντ

Την Παρασκευή, η ομάδα εθνικής ασφάλειας του Τραμπ συνεδρίασε επί αρκετές ώρες στο Καμπ Ντέιβιντ, με το Ιράν να βρίσκεται μεταξύ των θεμάτων που εξετάστηκαν.

Ισραηλινός αξιωματούχος ανέφερε ότι μέρος της συζήτησης αφορούσε συγκεκριμένα το ενδεχόμενο επανάληψης μεγάλης κλίμακας στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είχε δηλώσει μετά τη συνάντηση ότι οι συνομιλίες αφορούσαν τον «μακροπρόθεσμο» σχεδιασμό της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής.

Την ίδια ώρα, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης παραμένουν στάσιμες. Οι διαμεσολαβητές από το Κατάρ εξακολουθούν να περιμένουν απάντηση του Ιράν σε αμερικανική αντιπρόταση, η οποία περιλαμβάνει απαιτήσεις για παραχωρήσεις στο πυρηνικό πρόγραμμα.

Δεύτερη επικοινωνία Τραμπ – Νετανιάχου μέσα σε λίγες ημέρες

Ο Ντόναλντ Τραμπ συνομίλησε την Τετάρτη με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, στη δεύτερη τηλεφωνική επικοινωνία τους μέσα σε λίγες ημέρες, έπειτα από αρκετές εβδομάδες κατά τις οποίες είχαν ελάχιστη επαφή.

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι η συνομιλία αφορούσε μεταξύ άλλων τη μνήμη των θυμάτων της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου.

Η επικοινωνία πραγματοποιήθηκε αφού ο Νετανιάχου είχε συγκαλέσει την ομάδα εθνικής ασφάλειας του Ισραήλ για το Ιράν, ενώ ο ίδιος είχε μιλήσει και με τον Ρούμπιο τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με τις πηγές του Axios, εάν οι μεγάλης κλίμακας επιχειρήσεις επαναληφθούν, ΗΠΑ και Ισραήλ πιθανότατα θα δράσουν συντονισμένα, με άμεση συμμετοχή και των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων.

Φόβοι ότι το Ιράν μπορεί να επιχειρήσει πρώτο πλήγμα

Ισραηλινοί αξιωματούχοι υποστήριξαν επίσης ότι η ιρανική ηγεσία βρίσκεται σε κατάσταση έντονης καχυποψίας μετά τις δύο προηγούμενες αιφνιδιαστικές επιθέσεις και ενδέχεται να επιχειρήσει να πλήξει πρώτη, προκειμένου να μην αιφνιδιαστεί για τρίτη φορά.

Μια νέα κλιμάκωση θα μπορούσε να προκαλέσει μαζική ιρανική απάντηση με εκατοντάδες βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον του Ισραήλ, σύμφωνα με την εκτίμηση που μεταφέρουν οι πηγές του αμερικανικού μέσου.

Το Axios επισημαίνει παράλληλα ότι το ενδεχόμενο νέου πολέμου ή ακόμη και μιας παρατεταμένης κατάστασης έκτακτης ανάγκης θα μπορούσε να επηρεάσει και το πολιτικό κλίμα στο Ισραήλ, λίγες ημέρες πριν από τις εκλογές.