Δήμος στη Φινλανδία θα πληρώσει 110 ευρώ σε γυναίκα επειδή… η άσφαλτος κατέστρεψε τα αθλητικά της

Ο δήμος της Γιουβασκύλα στη Φινλανδία ενέκρινε αίτημα αποζημίωσης 110 ευρώ προς μια γυναίκα, επειδή τα αθλητικά της παπούτσια καταστράφηκαν από μαλακή άσφαλτο σε πεζοδρόμιο μετά από εργασίες. Το περιστατικό συνέβη τον Αύγουστο, με τον δήμο να κρίνει ότι η ευθύνη ήταν δική του, καθώς ο χώρος προορίζεται για ασφαλή κυκλοφορία πεζών.

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Διεθνή Νέα

Τα λευκά αθλητικά παπούτσια που καταστράφηκαν όταν η ιδιοκτήτριά τους πάτησε σε μαλακή άσφαλτο σε πεζοδρόμιο στο κέντρο της Γιουβασκύλα. Ο δήμος αποφάσισε να την αποζημιώσει με 110 ευρώ. (Δήμος Γιουβασκύλα)
Τα λευκά αθλητικά παπούτσια που καταστράφηκαν όταν η ιδιοκτήτριά τους πάτησε σε μαλακή άσφαλτο σε πεζοδρόμιο στο κέντρο της Γιουβασκύλα. Ο δήμος αποφάσισε να την αποζημιώσει με 110 ευρώ. (Δήμος Γιουβασκύλα)
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μια γυναίκα στη Φινλανδία αποζημιώθηκε με 110 ευρώ από τον δήμο της Γιουβασκύλα, επειδή η μαλακή άσφαλτος κατέστρεψε τα αθλητικά της παπούτσια.
  • Ο δήμος ενέκρινε την αποζημίωση, καθώς το περιστατικό συνέβη σε χώρο ελεύθερης κυκλοφορίας πεζών, όπου κάποιος θα πρέπει να μπορεί να κινείται χωρίς κίνδυνο πρόκλησης ζημιάς.
  • Η υπόθεση ξεχωρίζει, καθώς η αποζημίωση για κατεστραμμένα παπούτσια είναι εξαιρετικά σπάνια, σε αντίθεση με ζημιές σε αυτοκίνητα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Μια μάλλον ασυνήθιστη υπόθεση αποζημίωσης απασχόλησε τον δήμο της Γιουβασκύλα στη Φινλανδία, όταν γυναίκα ζήτησε να πληρωθεί για τα αθλητικά της παπούτσια, τα οποία καταστράφηκαν επειδή πάτησε σε μαλακή άσφαλτο. Ο δήμος εξέτασε το αίτημα και αποφάσισε ότι έχει δίκιο: θα της καταβάλει 110 ευρώ.

Το περιστατικό συνέβη τον Αύγουστο σε πεζοδρόμιο στο κέντρο της Γιουβασκύλα, απέναντι από την παλιά αυλή Toivola, όπου είχαν πραγματοποιηθεί εργασίες ασφαλτόστρωσης, αναφέρει σε σημερινό του δημοσίευμα το Yle.

Η γυναίκα περπάτησε πάνω στο σημείο και η μαλακή άσφαλτος κόλλησε στα λευκά αθλητικά της, αφήνοντας έντονους μαύρους λεκέδες και υπολείμματα ακόμη και στις σόλες.

Τα παπούτσια είχαν αγοραστεί έναντι 130 ευρώ και, σύμφωνα με την ίδια, χρησιμοποιούνταν μόλις από τον Μάιο.

(Δήμος Γιουβασκύλα)
(Δήμος Γιουβασκύλα)

Ζήτησε 110 ευρώ και ο δήμος είπε «ναι»

Η γυναίκα υπέβαλε επίσημο αίτημα αποζημίωσης στον δήμο, συνοδεύοντάς το με φωτογραφίες των κατεστραμμένων παπουτσιών.

Ζήτησε 110 ευρώ και αυτή ακριβώς την αποζημίωση ενέκρινε η αρμόδια υπηρεσία της πόλης.

Ο νομικός του δήμου Τίμο Λάμπινεν εξήγησε ότι η αποζημίωση εγκρίθηκε επειδή το περιστατικό συνέβη σε χώρο που προορίζεται για την ελεύθερη κυκλοφορία πεζών και στον οποίο κάποιος θα πρέπει να μπορεί να κινείται χωρίς κίνδυνο πρόκλησης ζημιάς.

Ο δήμος εξέτασε ακόμη και τις συνθήκες που επικρατούσαν στο εργοτάξιο. Την ημέρα του περιστατικού η θερμοκρασία, σύμφωνα με μέτρηση στο αεροδρόμιο της Γιουβασκύλα, ήταν περίπου 20 βαθμοί Κελσίου.

(Δήμος Γιουβασκύλα)
(Δήμος Γιουβασκύλα)

Αποζημιώσεις για παπούτσια; Σχεδόν ποτέ

Η υπόθεση ξεχωρίζει ακόμη περισσότερο επειδή οι σχετικές αποζημιώσεις αφορούν συνήθως εντελώς διαφορετικές ζημιές.

Σύμφωνα με τον Λάμπινεν, ο δήμος λαμβάνει περίπου 20 αιτήματα αποζημίωσης τον χρόνο για περιστατικά που συνδέονται με έργα στους δρόμους και εκτιμά ότι περίπου τα μισά γίνονται δεκτά.
Τα συνηθέστερα αφορούν ζημιές σε αυτοκίνητα, κυρίως σε ελαστικά και ζάντες, καθώς και ατυχήματα από γλιστρήματα.

Η αποζημίωση για κατεστραμμένα παπούτσια, αντίθετα, είναι εξαιρετικά σπάνια.

«Πριν από αυτήν την υπόθεση θυμάμαι μόνο δύο περιπτώσεις», ανέφερε ο νομικός του δήμου, εξηγώντας ότι και τότε τα παπούτσια είχαν λερωθεί από πίσσα κατά τη διάρκεια εργασιών στον δρόμο.

Σε σημεία όπου υπάρχουν σαφείς προειδοποιήσεις ή προστατευτικά εμπόδια για τα έργα, πάντως, η ευθύνη μπορεί να μετακυλιστεί στον ίδιο τον πεζό ή τον οδηγό. Στην προκειμένη περίπτωση, όμως, ο δήμος έκρινε ότι η ευθύνη ήταν δική του.

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