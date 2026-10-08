Λιθουανία: Αναπτύσσει στρατό στα σύνορα με τον ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ – Ανησυχία έπειτα από ένοπλο περιστατικό στη Λετονία

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Στην ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων στα σύνορά της με τον ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ προχωρά η Λιθουανία, επικαλούμενη την επιδείνωση της κατάστασης ασφαλείας στην περιοχή. Η απόφαση ελήφθη μετά από ένοπλο περιστατικό στα σύνορα της γειτονικής Λετονίας με τη Λευκορωσία, αλλά και εν μέσω ανησυχιών για το ενδεχόμενο νέας ρωσικής κινητοποίησης.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Λιθουανίας, Μαρτίνας Κατελίνας, ανακοίνωσε ότι ζήτησε στρατιωτική συνδρομή προκειμένου να ενισχυθεί η φύλαξη των συνόρων με την περιφέρεια του Καλίνινγκραντ.

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του, η κίνηση αποτελεί προληπτικό μέτρο και συνδέεται τόσο με το πρόσφατο περιστατικό στη Λετονία όσο και με τη γενικότερη αξιολόγηση των κινδύνων ασφαλείας στην περιοχή.

Το ένοπλο περιστατικό στη Λετονία

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, οι λετονικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ομάδα τουλάχιστον 20 μεταναστών επιχείρησε να περάσει παράνομα τα σύνορα από τη Λευκορωσία.

Σύμφωνα με τις αρχές, οι μετανάστες φέρονται να ωθήθηκαν προς τα λετονικά σύνορα από ένοπλους συνοδούς, οι οποίοι απείλησαν Λετονούς στρατιώτες.

Το περιστατικό ενίσχυσε τις ανησυχίες στη Βαλτική για πιθανές νέες υβριδικές απειλές στα ανατολικά σύνορα του ΝΑΤΟ.

Ανησυχία και για ενδεχόμενη ρωσική κινητοποίηση

Ο Λιθουανός υπουργός Εσωτερικών αναφέρθηκε επίσης σε ενδείξεις ότι η Ρωσία ενδέχεται να προχωρήσει σε νέα κινητοποίηση. «Μετά το χθεσινό περιστατικό στα λετονικά σύνορα και έχοντας αξιολογήσει τη συνολική κατάσταση ασφαλείας στην περιοχή, καθώς και τις ενδείξεις ότι η Ρωσία μπορεί να ανακοινώσει κινητοποίηση, λαμβάνουμε πρόσθετα προληπτικά μέτρα», δήλωσε.

Όπως πρόσθεσε, ζήτησε από τον υπουργό Άμυνας Ρομπέρτας Κάουνας να διαθέσει προσωπικό των λιθουανικών Ενόπλων Δυνάμεων για να συνδράμει τους συνοριοφύλακες στη φύλαξη της μεθορίου με το Καλίνινγκραντ.

Ο στρατηγικός διάδρομος του Σουβάλκι

Η περιοχή της Βαλτικής θεωρείται ιδιαίτερα ευάλωτη σε περίπτωση στρατιωτικής κλιμάκωσης, με επίκεντρο τον λεγόμενο διάδρομο του Σουβάλκι, μια στενή χερσαία ζώνη μήκους περίπου 65 χιλιομέτρων που συνδέει τις χώρες της Βαλτικής με την Πολωνία.

Στα δυτικά βρίσκεται το ρωσικό Καλίνινγκραντ και στα ανατολικά η Λευκορωσία, στενή σύμμαχος της Μόσχας.

Σε περίπτωση ένοπλης σύγκρουσης με τη Ρωσία, ενδεχόμενος αποκλεισμός της περιοχής θα μπορούσε να αποκόψει τη Λιθουανία, τη Λετονία και την Εσθονία από την υπόλοιπη χερσαία επικράτεια του ΝΑΤΟ.

«Δεν υπάρχει λόγος πανικού»

Ο Κατελίνας επιχείρησε πάντως να καθησυχάσει τους πολίτες, τονίζοντας ότι η κατάσταση στα λιθουανικά σύνορα παραμένει ήρεμη. «Θέλω να το δηλώσω ξεκάθαρα: η κατάσταση στα σύνορα της Λιθουανίας είναι αυτή τη στιγμή ήρεμη και δεν υπάρχει λόγος πανικού», ανέφερε.

«Τα σύνορά μας είναι ασφαλή. Παρακολουθούμε την κατάσταση στην περιοχή. Η Λιθουανία είναι προετοιμασμένη», πρόσθεσε.