Τέξας: Εκτελέστηκε 46χρονος θανατοποινίτης μετά το φιάσκο της Κρίστα Πάικ

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Ένας 46χρονος εκτελέστηκε την Τετάρτη στο Τέξας, σύμφωνα με την υπηρεσία φυλακών της πολιτείας, στην πρώτη εκτέλεση στις ΗΠΑ μετά την πρωτοφανή αποτυχία της διαδικασίας θανάτωσης της Κρίστα Πάικ την περασμένη εβδομάδα.

Ο Τζαμάλ Χάουαρντ, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε θάνατο για φόνο, εκτελέστηκε με θανατηφόρα ένεση, σύμφωνα με τις αρχές του Τέξας. Πρόκειται για τον 30ό θανατοποινίτη που εκτελείται στις Ηνωμένες Πολιτείες από την αρχή του 2026.

Η εκτέλεση πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες μετά την αποτυχημένη διαδικασία στην περίπτωση της Κρίστα Πάικ, η οποία επέζησε αφού της χορηγήθηκε δύο φορές θανατηφόρο διάλυμα. Η εξέλιξη προκάλεσε ευρεία προσοχή, καθώς επρόκειτο για εξαιρετικά ασυνήθιστη αποτυχία διαδικασίας εκτέλεσης.

Η υπόθεση της Πάικ είχε ως αποτέλεσμα να ανασταλεί προσωρινά η προγραμματισμένη διαδικασία εκτέλεσής της, ενώ οι αμερικανικές αρχές εξετάζουν τις συνθήκες υπό τις οποίες απέτυχε η χορήγηση του θανατηφόρου διαλύματος.

Η εκτέλεση του Χάουαρντ επαναφέρει στο προσκήνιο τη χρήση της θανατικής ποινής στις Ηνωμένες Πολιτείες, με το Τέξας να παραμένει μία από τις πολιτείες όπου πραγματοποιούνται οι περισσότερες εκτελέσεις.

Το έγκλημα για το οποίο καταδικάστηκε

Ο Χάουαρντ είχε καταδικαστεί σε θάνατο για τη δολοφονία της 42χρονης Βίκι Σουάρταουτ, υπαλλήλου καταστήματος στο Σίλσμπι του Τέξας, το 2000.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δίκης, ο τότε 20χρονος Χάουαρντ εισέβαλε στο κατάστημα με σκοπό τη ληστεία και πυροβόλησε τη Σουάρταουτ στο στήθος, τραυματίζοντάς τη θανάσιμα. Η επίθεση καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας, ενώ ο δράστης διέφυγε με 114 δολάρια και μία κούτα τσιγάρα.

Λιγότερο από έναν χρόνο αργότερα, κρίθηκε ένοχος για ανθρωποκτονία με επιβαρυντικές περιστάσεις και καταδικάστηκε στην εσχάτη των ποινών.