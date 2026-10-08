Αίγυπτος: Διώξεις κατά έξι δημοσιογράφων ιστοτόπου fact-checking με κατηγορίες για «τρομοκρατία» και διασπορά «ψευδών ειδήσεων»

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Διώξεις σε βάρος έξι δημοσιογράφων άσκησε η αιγυπτιακή δικαιοσύνη, με βάση την αντιτρομοκρατική νομοθεσία, κατηγορώντας τους ότι συνδέονται με τους Αδελφούς Μουσουλμάνους και ότι χρηματοδοτούνταν από το εξωτερικό για τη διασπορά «ψευδών ειδήσεων».

Οι έξι δημοσιογράφοι, μέλη της συντακτικής ομάδας του ιστοτόπου Matsadaash, συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια εφόδων στις 28 και 29 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το ίδιο το μέσο και οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ο ιστότοπος, που ιδρύθηκε το 2018 και ειδικεύεται στην επαλήθευση πληροφοριών, αναφέρει ότι αποστολή του είναι ο έλεγχος και η διόρθωση ψευδών πληροφοριών, ανεξαρτήτως πηγής. Ο ιστότοπος έχει κατ’ επανάληψη αμφισβητήσει ανακοινώσεις των αιγυπτιακών αρχών και κρατικών φορέων.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, η υπόθεση προέκυψε από έρευνες για τη δραστηριότητα στελεχών των Αδελφών Μουσουλμάνων που βρίσκονται στο εξωτερικό. Οι αρχές υποστηρίζουν ότι μέλη της οργάνωσης δημιούργησαν διαδικτυακές πλατφόρμες με στόχο τη διάδοση «φημών» και «ψευδών ειδήσεων», την υπονόμευση της εμπιστοσύνης στους κρατικούς θεσμούς και την κινητοποίηση πολιτών σε διαδηλώσεις.

Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν επίσης ότι οι έξι δημοσιογράφοι λάμβαναν μηνιαία χρηματοδότηση σε συνάλλαγμα από εταιρεία που ανήκει σε μέλος των Αδελφών Μουσουλμάνων που ζει στο εξωτερικό.

Την ίδια ώρα, η Αιγυπτιακή Πρωτοβουλία για τα Ατομικά Δικαιώματα (EIPR) κατήγγειλε ότι οι δημοσιογράφοι υπέστησαν «διάφορες μορφές βασανιστηρίων και κακομεταχείρισης» με στόχο την απόσπαση ομολογιών.

Το αιγυπτιακό υπουργείο Εσωτερικών διέψευσε τις καταγγελίες.