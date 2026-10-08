Μπλόκο των ΗΠΑ σε 90 φορτία καυσίμων αξίας 3 εκατ. δολαρίων με προορισμό την Κούβα

Οι αμερικανικές αρχές αναχαίτισαν 90 φορτία καυσίμων, αξίας 3 εκατ. δολαρίων, που προορίζονταν για την Κούβα μέσω της κυβερνητικής εταιρείας ENETEC, η οποία βρίσκεται υπό αμερικανικές κυρώσεις. Η ενέργεια αυτή, που εντοπίστηκε σε λιμάνια της Φλόριντα και του Τέξας, έρχεται εν μέσω αυστηρότερων αμερικανικών μέτρων από τον Ιανουάριο, επιδεινώνοντας την οικονομική κρίση της Κούβας, με την Αβάνα να χαρακτηρίζει τις απειλές «παράνομες».

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Διεθνή Νέα

Μπλόκο των ΗΠΑ, Κούβα
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι αμερικανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι αναχαίτισαν 90 φορτία καυσίμων συνολικής εκτιμώμενης αξίας 3 εκατ. δολαρίων, τα οποία προορίζονταν για την Κούβα.
  • Τα φορτία επρόκειτο να παραδοθούν στην κουβανική κυβέρνηση μέσω της ENETEC, εταιρείας που βρίσκεται υπό αμερικανικές κυρώσεις.
  • Η Αβάνα αντέδρασε, χαρακτηρίζοντας «παράνομες» τις αμερικανικές απειλές κατά εταιρειών που εξάγουν καύσιμα στην Κούβα, καθώς η Ουάσιγκτον περιορίζει τις προμήθειες πετρελαίου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Οι αμερικανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι αναχαίτισαν 90 φορτία καυσίμων συνολικής εκτιμώμενης αξίας 3 εκατ. δολαρίων, τα οποία προορίζονταν για την Κούβα.

Σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας (DHS), τα φορτία επρόκειτο, βάσει των συνοδευτικών εγγράφων, να παραδοθούν στην κουβανική κυβέρνηση μέσω της ENETEC, εταιρείας που βρίσκεται υπό αμερικανικές κυρώσεις από τον περασμένο Ιούλιο.

Από τα 90 φορτία, 71 εντοπίστηκαν στο λιμάνι του Έβεργκλεϊντς στη Φλόριντα, ενώ τα υπόλοιπα στο λιμάνι του Χιούστον στο Τέξας.

«Τα 90 φορτία επρόκειτο, σύμφωνα με έγγραφα, να σταλούν στην κουβανική κυβέρνηση μέσω εταιρείας στην οποία επιβάλλονται κυρώσεις από την αμερικανική κυβέρνηση», δήλωσε ο Χοσέ Φιγκερόα του DHS.

Η Αβάνα αντέδρασε στην αμερικανική ενέργεια, με τον υφυπουργό Εξωτερικών Κάρλος Φερνάντες ντε Κόσιο να χαρακτηρίζει «παράνομες» τις αμερικανικές απειλές για αντίποινα σε βάρος εταιρειών που εξάγουν καύσιμα στην Κούβα.

Η εξέλιξη σημειώνεται ενώ η Ουάσινγκτον εφαρμόζει από τον Ιανουάριο μέτρα που περιορίζουν δραστικά τις προμήθειες πετρελαίου προς την Κούβα, επιτείνοντας τις πιέσεις στην ήδη σοβαρή οικονομική και ενεργειακή κρίση που αντιμετωπίζει η χώρα.

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