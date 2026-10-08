Μπλόκο των ΗΠΑ σε 90 φορτία καυσίμων αξίας 3 εκατ. δολαρίων με προορισμό την Κούβα

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Οι αμερικανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι αναχαίτισαν 90 φορτία καυσίμων συνολικής εκτιμώμενης αξίας 3 εκατ. δολαρίων, τα οποία προορίζονταν για την Κούβα.

Σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας (DHS), τα φορτία επρόκειτο, βάσει των συνοδευτικών εγγράφων, να παραδοθούν στην κουβανική κυβέρνηση μέσω της ENETEC, εταιρείας που βρίσκεται υπό αμερικανικές κυρώσεις από τον περασμένο Ιούλιο.

The U.S. has intercepted 90 Cuba-bound shipments of biodiesel — valued at nearly $3 million — widening a U.S.-imposed oil blockade led by the Department of Homeland Security aimed at choking off illegally trafficked fuel, routed to the sanctioned island’s crisis-hit energy sector.

https://t.co/Y4AtuRpV9V — CBS News (@CBSNews) October 7, 2026 Διαβάστε σήμερα στο enikonomia.gr Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων: Αναβλήθηκε για 4 Νοεμβρίου η συζήτηση στo Ελεγκτικό Συνέδριο

Από τα 90 φορτία, 71 εντοπίστηκαν στο λιμάνι του Έβεργκλεϊντς στη Φλόριντα, ενώ τα υπόλοιπα στο λιμάνι του Χιούστον στο Τέξας.

«Τα 90 φορτία επρόκειτο, σύμφωνα με έγγραφα, να σταλούν στην κουβανική κυβέρνηση μέσω εταιρείας στην οποία επιβάλλονται κυρώσεις από την αμερικανική κυβέρνηση», δήλωσε ο Χοσέ Φιγκερόα του DHS.

Η Αβάνα αντέδρασε στην αμερικανική ενέργεια, με τον υφυπουργό Εξωτερικών Κάρλος Φερνάντες ντε Κόσιο να χαρακτηρίζει «παράνομες» τις αμερικανικές απειλές για αντίποινα σε βάρος εταιρειών που εξάγουν καύσιμα στην Κούβα.

Η εξέλιξη σημειώνεται ενώ η Ουάσινγκτον εφαρμόζει από τον Ιανουάριο μέτρα που περιορίζουν δραστικά τις προμήθειες πετρελαίου προς την Κούβα, επιτείνοντας τις πιέσεις στην ήδη σοβαρή οικονομική και ενεργειακή κρίση που αντιμετωπίζει η χώρα.