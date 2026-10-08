Τεχεράνη: Έχουμε καθορίσει τους όρους για το τέλος του πολέμου και την αποκατάσταση της ασφάλειας στον Κόλπο

Η Τεχεράνη έχει θέσει «ξεκάθαρα και σταθερά» τους όρους της για τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα και την αποκατάσταση της ασφάλειας στον Περσικό Κόλπο και τα Στενά του Ορμούζ. Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκαεΐ, δήλωσε επίσης ότι το Ιράν θα απαντήσει στις προτάσεις που έχει καταθέσει η αμερικανική πλευρά μέσω διαμεσολαβητών.

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Διεθνή Νέα

Τεχεράνη
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Τεχεράνη έχει θέσει «ξεκάθαρα και σταθερά» τους όρους της για τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα και την αποκατάσταση της ασφάλειας στον Περσικό Κόλπο και τα Στενά του Ορμούζ.
  • Τη δήλωση αυτή έκανε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκαεΐ.
  • Επίσης, το Ιράν θα απαντήσει στις προτάσεις που έχει καταθέσει η αμερικανική πλευρά μέσω διαμεσολαβητών.

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Η Τεχεράνη έχει θέσει «ξεκάθαρα και σταθερά» τους όρους της για τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα και την αποκατάσταση της ασφάλειας στον Περσικό Κόλπο και τα Στενά του Ορμούζ, δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκαεΐ.

Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση IRIB, ο Μπαγκαεΐ ανέφερε επίσης ότι το Ιράν θα απαντήσει στις προτάσεις που έχει καταθέσει η αμερικανική πλευρά μέσω διαμεσολαβητών.

Πηγή: Al Jazeera

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