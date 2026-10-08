Τεχεράνη: Έχουμε καθορίσει τους όρους για το τέλος του πολέμου και την αποκατάσταση της ασφάλειας στον Κόλπο

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Η Τεχεράνη έχει θέσει «ξεκάθαρα και σταθερά» τους όρους της για τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα και την αποκατάσταση της ασφάλειας στον Περσικό Κόλπο και τα Στενά του Ορμούζ, δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκαεΐ.

Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση IRIB, ο Μπαγκαεΐ ανέφερε επίσης ότι το Ιράν θα απαντήσει στις προτάσεις που έχει καταθέσει η αμερικανική πλευρά μέσω διαμεσολαβητών.

Iranian Foreign Ministry spokesperson Esmaeil Baghaei says Tehran has “clearly and firmly” set out its conditions for ending the war. Baghaei also said Iran would respond to proposals from the US through mediators, reports Iranian media. 🔴 LIVE updates: https://t.co/qXB47B1zny https://t.co/Edl35OhXxn Διαβάστε σήμερα στο enikonomia.gr DBRS: Περιορισμένος ο κίνδυνος για τις ελληνικές τράπεζες από την αύξηση των αποδόσεων στα κρατικά ομόλογα — Al Jazeera English (@AJEnglish) October 7, 2026

Πηγή: Al Jazeera