Αποτυχημένη εκτέλεση στις ΗΠΑ: Η θανατοποινίτισσα Κρίστα Πάικ ανέκτησε την επαφή με το περιβάλλον και μιλάει, σύμφωνα με τους δικηγόρους της

Η Κρίστα Πάικ, θανατοποινίτισσα στο Τενεσί των ΗΠΑ, ανέκτησε τις αισθήσεις της και είναι σε θέση να μιλά, έπειτα από την αποτυχημένη προσπάθεια των αρχών να εκτελέσουν την ποινή της την περασμένη εβδομάδα, ανακοίνωσαν οι δικηγόροι της.

Η Πάικ υποβλήθηκε σε ενδοφλέβια χορήγηση δύο δόσεων θανατηφόρου διαλύματος με πεντοβαρβιτάλη, όπως προβλέπει το πρωτόκολλο, ωστόσο παρέμεινε στη ζωή. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι δυσκολευόταν να αναπνεύσει για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ, σύμφωνα με τον συνήγορό της, ακούστηκε να μιλά, να τραγουδά και να κλαίει μετά την πρώτη δόση.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο εκτός των φυλακών, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται. Σύμφωνα με τους δικηγόρους της, η κατάστασή της παραμένει κρίσιμη και η πρόγνωσή της αβέβαιη, ενώ αναμένεται να χρειαστεί μακρά περίοδο αποκατάστασης.

Τα ακριβή αίτια της αποτυχίας της εκτέλεσης δεν έχουν διευκρινιστεί. Εξετάζεται, μεταξύ άλλων, το ενδεχόμενο να υπήρξε πρόβλημα με την τοποθέτηση των γραμμών ενδοφλέβιας χορήγησης ή να μην ήταν δυνατή η σωστή πρόσβαση στις φλέβες της.

Christa Pike, a death row inmate who was subjected to a failed execution attempt in Tennessee last week, is conscious and speaking from her hospital bed, her attorneys said Tuesday. Pike survived the state’s Sept. 30 attempt to execute her by lethal injection and has been hospitalized since. https://t.co/yclsrgFBBA — CBS Evening News with Tony Dokoupil (@CBSEveningNews) October 6, 2026

Οι συνήγοροι της Πάικ υποστηρίζουν ότι πρόκειται για μοναδική περίπτωση επιβίωσης ανθρώπου μετά την ολοκλήρωση διαδικασίας εκτέλεσης στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ παράλληλα, ζητούν να μην επιχειρηθεί νέα εκτέλεση και η θανατική ποινή να μετατραπεί σε ισόβια κάθειρξη χωρίς δυνατότητα υφ’ όρον απόλυσης.

Η Πάικ καταδικάστηκε σε θάνατο το 1996 για τη δολοφονία της 19χρονης Κολίν Σλέμερ, όταν η ίδια ήταν 18 ετών. Η υπεράσπισή της είχε επικαλεστεί, μεταξύ άλλων, ιστορικό σεξουαλικής κακοποίησης κατά την παιδική της ηλικία, προβλήματα ψυχικής υγείας και την καλή διαγωγή της κατά την πολυετή παραμονή της στη φυλακή. Τα σχετικά αιτήματα για μετατροπή της ποινής είχαν απορριφθεί.

Η υπόθεση επανέφερε στο προσκήνιο τη συζήτηση για τις εκτελέσεις στις ΗΠΑ, καθώς η Πάικ επρόκειτο να είναι μία από τις θανατοποινίτισσες που θα εκτελούνταν αυτό το διάστημα. Παράλληλα, στο Τέξας πραγματοποιήθηκε άλλη εκτέλεση, ενώ η ομοσπονδιακή κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έχει λάβει μέτρα για την ευκολότερη επιβολή της θανατικής ποινής σε ομοσπονδιακές υποθέσεις.