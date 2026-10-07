Τραμπ: Δεσμεύτηκε να καλύψει το κόστος των διαφημίσεων, αλλά όχι να επιστρέψει τα χρήματα στο Δημόσιο

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν προτίθεται, προς το παρόν, να επιστρέψει στα κρατικά ταμεία τα χρήματα που δαπανήθηκαν για την προβολή διαφημιστικού μηνύματος που προκάλεσε αντιδράσεις στις ΗΠΑ, με τους Δημοκρατικούς να υποστηρίζουν ότι παραβιάζει την αυστηρή νομοθεσία περί πολιτικής χρηματοδότησης.

Ο Λευκός Οίκος διευκρίνισε ότι η δέσμευση του Αμερικανού προέδρου να καλύψει ο ίδιος το κόστος της διαφήμισης, την οποία είχε ανακοινώσει μέσω του Truth Social, δεν αφορά επιστροφή των χρημάτλων στο Δημόσιο. Αξιωματούχος της κυβέρνησης δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η σχετική ανακοίνωση «δεν αναφερόταν» σε επιστροφή του ποσού που έχει ήδη δαπανηθεί.

Ο ίδιος ο Τραμπ, πάντως, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να εξετάσει την επιστροφή των χρημάτων. Ερωτηθείς σχετικά, υποστήριξε ότι οι διαφημίσεις «προωθούσαν τη χώρα» και πρόσθεσε πως «θα αποφασίσουμε».

President Trump said Tuesday “we’ll decide” when asked whether he will reimburse the government for taxpayer-funded ads featuring him, after saying his super PAC would begin paying for the ads going forward. “The ads were really good. They were promotion for the country,” Trump said. “Done by many presidents before, so we’ll decide.” — CBS News (@CBSNews) October 6, 2026

Σε προηγούμενη ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει ότι αποφάσισε να χρηματοδοτήσει ο ίδιος τις διαφημίσεις, καθώς και μέσω κεφαλαίων που έχει συγκεντρώσει για το MAGA Inc., την πολιτική επιτροπή που έχει δημιουργήσει.

Η αντιπαράθεση ξέσπασε μετά την προβολή διαφημιστικού μηνύματος με πρωταγωνιστή τον Τραμπ, το οποίο χρηματοδοτήθηκε με κρατικά κονδύλια και μεταδόθηκε, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, κατά τη διάρκεια αγώνων αμερικανικού ποδοσφαίρου, ενόψει των κρίσιμων ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου.

Το ασπρόμαυρο βίντεο, διάρκειας 30 δευτερολέπτων, παρουσιάζει τον Τραμπ να βαδίζει προς την κάμερα, ενώ ακούγονται αποσπάσματα παλαιότερων ομιλιών του. Σε αυτά αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στη «μάχη» εναντίον αντιπάλων του, όπως οι «κομμουνιστές» και οι υποστηρικτές της «παγκοσμιοποίησης». Στο τέλος εμφανίζεται η ένδειξη ότι η παραγωγή έγινε με δαπάνη της αμερικανικής κυβέρνησης.

Οι Δημοκρατικοί κατηγόρησαν την κυβέρνηση ότι πρόκειται για πολιτική προπαγάνδα που χρηματοδοτήθηκε με δημόσιο χρήμα. Ο Λευκός Οίκος απορρίπτει τον χαρακτηρισμό, υποστηρίζοντας ότι δεν πρόκειται για πολιτική διαφήμιση αλλά για «ανακοίνωση κοινής ωφελείας», την οποία η κυβέρνηση δικαιούται να προβάλλει για «παιδαγωγικούς και πατριωτικούς» σκοπούς.

Παράλληλα, ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι οι διαφημίσεις θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν από τον ίδιο ή από κεφάλαια του MAGA Inc., χωρίς ωστόσο να έχει δεσμευτεί μέχρι στιγμής για την επιστροφή των χρημάτων που έχουν ήδη καταβληθεί από το Δημόσιο.