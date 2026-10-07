Βανς προς Τεχεράνη: Μειώστε τον εμπλουτισμό ουρανίου για να τερματιστεί ο πόλεμος

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Το Ιράν θα πρέπει να προχωρήσει σε «ουσιαστική» μείωση της δυνατότητάς του να εμπλουτίζει ουράνιο, προκειμένου να καταστεί δυνατή μια συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς.

Σε συνέντευξή του στο Reuters, ο Βανς υποστήριξε ότι η Τεχεράνη δεν μπορεί να επικαλείται την πρόθεσή της να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο, ενώ ταυτόχρονα διατηρεί τη δυνατότητα εμπλουτισμού ουρανίου σε υψηλά επίπεδα.

«Αν δεν θέλετε πυρηνικό όπλο, τότε γιατί χρειάζεστε καύσιμο εμπλουτισμένο κατά 60%;», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η μείωση της δυνατότητας εμπλουτισμού θα αποτελούσε έμπρακτη ένδειξη της δέσμευσης του Ιράν να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο.

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος τόνισε ότι η Ουάσινγκτον παραμένει ανοιχτή στην επίτευξη συμφωνίας με την Τεχεράνη, αλλά θα απαιτήσει συγκεκριμένες ενέργειες και όχι μόνο δεσμεύσεις. «Δεν πρόκειται να ανταλλάξουμε λόγια με πράξεις», δήλωσε.

Παράλληλα, ο Βανς αποκάλυψε ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε επαφές με τον πρόεδρο του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, και τον υπουργό Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί. Ωστόσο, εξέφρασε αμφιβολίες για τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονται οι αποφάσεις στην Τεχεράνη, σημειώνοντας ότι «δεν είναι απολύτως σαφές» στην Ουάσινγκτον ποιος και με ποιον τρόπο λαμβάνει τις τελικές αποφάσεις.

Οι δηλώσεις του Βανς αποτυπώνουν τις βασικές προϋποθέσεις που θέτει η αμερικανική πλευρά για μια πιθανή συμφωνία, με το ζήτημα του εμπλουτισμού ουρανίου να βρίσκεται στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων.