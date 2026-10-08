CENTCOM: «Ψευδείς» οι ισχυρισμοί του Ιράν ότι έκλεισαν τα Στενά του Ορμούζ

«Ψευδείς» χαρακτηρίζει η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) τους ισχυρισμούς των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν (IRGC) ότι τα Στενά του Ορμούζ έχουν κλείσει και βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Τεχεράνης.
Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, η CENTCOM ανέφερε ότι η θαλάσσια κυκλοφορία μέσω των Στενών του Ορμούζ συνεχίζεται «αυτή τη στιγμή», με πλοία που μεταφέρουν εμπορεύματα και ενεργειακές προμήθειες, συμπεριλαμβανομένων 20 εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου, να διέρχονται από τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό.
«Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι περιφερειακοί εταίροι ελέγχουν σαφώς τα Στενά», αναφέρει η ανακοίνωση.
🚫 CLAIM: Earlier today, a general from Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps claimed in media reports that "the Strait of Hormuz is closed" and his country has "full control over it." This is FALSE.
✅ FACT: Traffic is flowing through the Strait of Hormuz right now carrying commercial goods and energy supplies, including 20 million barrels of crude oil. The United States and regional partners clearly control the strait.
— U.S. Central Command (@CENTCOM) October 7, 2026