CENTCOM: «Ψευδείς» οι ισχυρισμοί του Ιράν ότι έκλεισαν τα Στενά του Ορμούζ

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) χαρακτηρίζει «ψευδείς» τους ισχυρισμούς των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν (IRGC) ότι τα Στενά του Ορμούζ έχουν κλείσει και βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Τεχεράνης. Η CENTCOM επιβεβαιώνει ότι η θαλάσσια κυκλοφορία συνεχίζεται αυτή τη στιγμή, με πλοία που μεταφέρουν εμπορεύματα και ενεργειακές προμήθειες, συμπεριλαμβανομένων 20 εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου, να διέρχονται από τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό, τονίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι περιφερειακοί εταίροι ελέγχουν σαφώς τα Στενά.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) χαρακτηρίζει «ψευδείς» τους ισχυρισμούς των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν ότι «τα Στενά του Ορμούζ έχουν κλείσει» και βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Τεχεράνης.
  • Σε ανάρτησή της, η CENTCOM ανέφερε ότι η θαλάσσια κυκλοφορία μέσω των Στενών του Ορμούζ συνεχίζεται «αυτή τη στιγμή» κανονικά.
  • Πλοία που μεταφέρουν εμπορεύματα και ενεργειακές προμήθειες, συμπεριλαμβανομένων 20 εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου, διέρχονται από τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό. «Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι περιφερειακοί εταίροι ελέγχουν σαφώς τα Στενά», προστίθεται.

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«Ψευδείς» χαρακτηρίζει η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) τους ισχυρισμούς των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν (IRGC) ότι τα Στενά του Ορμούζ έχουν κλείσει και βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Τεχεράνης.

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, η CENTCOM ανέφερε ότι η θαλάσσια κυκλοφορία μέσω των Στενών του Ορμούζ συνεχίζεται «αυτή τη στιγμή», με πλοία που μεταφέρουν εμπορεύματα και ενεργειακές προμήθειες, συμπεριλαμβανομένων 20 εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου, να διέρχονται από τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι περιφερειακοί εταίροι ελέγχουν σαφώς τα Στενά», αναφέρει η ανακοίνωση.

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