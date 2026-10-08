CENTCOM: «Ψευδείς» οι ισχυρισμοί του Ιράν ότι έκλεισαν τα Στενά του Ορμούζ

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«Ψευδείς» χαρακτηρίζει η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) τους ισχυρισμούς των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν (IRGC) ότι τα Στενά του Ορμούζ έχουν κλείσει και βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Τεχεράνης.

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, η CENTCOM ανέφερε ότι η θαλάσσια κυκλοφορία μέσω των Στενών του Ορμούζ συνεχίζεται «αυτή τη στιγμή», με πλοία που μεταφέρουν εμπορεύματα και ενεργειακές προμήθειες, συμπεριλαμβανομένων 20 εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου, να διέρχονται από τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι περιφερειακοί εταίροι ελέγχουν σαφώς τα Στενά», αναφέρει η ανακοίνωση.