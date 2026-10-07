Ισπανία: Πέθανε η Μαρικάρμεν Αμπασκάλ – Η 87χρονη που έγινε σύμβολο της στεγαστικής κρίσης

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Διεθνή Νέα

Η 87χρονη Μαρία ντελ Κάρμεν Αμπασκάλ μετά την έξωσή της από το διαμέρισμά της στη Μαδρίτη, την Τετάρτη. «Δεν κατάφερα να υπερασπιστώ το σπίτι μου, αλλά πάλεψα ώστε οι άλλοι να μάθουν να παλεύουν για το δικό τους», δήλωσε. Πηγή: Susana Vera / Reuters
Η 87χρονη Μαρία ντελ Κάρμεν Αμπασκάλ μετά την έξωσή της από το διαμέρισμά της στη Μαδρίτη - Πηγή: Susana Vera / Reuters
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Η Μαρικάρμεν Αμπασκάλ απεβίωσε την Τετάρτη σε ηλικία 87 ετών, σύμφωνα με την Ένωση Ενοικιαστών της Μαδρίτης.

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Πρόκειται για τη γυναίκα που επί της ουσίας πυροδότησε τον αγώνα κατά των εξώσεων στην Ισπανία. Στις Σεπτεμβρίου της έγινε έξωση από το διαμέρισμα στην οδό Alcalde Sáinz de Baranda, όπου ζούσε για περισσότερες από επτά δεκαετίες. Η έξοδός της έγινε με φορείο και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

Ο θάνατός της έρχεται μετά την κατάκτηση συμφωνίας μεταξύ της οικογένειάς της, του δικηγόρου της και της Ένωσης που θα επέτρεπε στη γυναίκα να επιστρέψει στο σπίτι που έμενε από το 1956 μόλις λάμβανε εξιτήριο από το νοσοκομείο.

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«Με λύπη ανακοινώνουμε ότι σήμερα η Μαρικάρμεν απεβίωσε», ανακοίνωσε η Ένωση, η οποία πιστεύει ότι η λύση που επιτεύχθηκε ήρθε «πολύ αργά» μετά από μια διαδικασία που την περιγράφει ως «βασανιστική», σύμφωνα με τη Democrata.

Σύμφωνα με την El Pais, έξι χρόνια νωρίτερα, μια εταιρεία αγόρασε το διαμέρισμά της σε μια εξωφρενικά χαμηλή τιμή για την περιοχή ακριβώς επειδή ζούσε εκεί. Με σύνταξη 1.400 ευρώ, δεν έχασε ποτέ μια πληρωμή του ενοικίου, το οποίο βασιζόταν σε μια παλιά συμφωνία. Το ίδιο τυπική ήταν και και με τους λογαριασμούς, περίπου 500 ευρώ το μήνα συνολικά.

Όμως, το 2020, οι ιδιοκτήτες της είπαν ότι έπρεπε να φύγει από το διαμέρισμα επειδή το μίσθωμα είχε ήδη μεταβιβαστεί δύο φορές, πρώτα στη μητέρα της – η οποία δεν αναφερόταν ως ιδιοκτήτρια λόγω νόμου της εποχής του Φράνκο – και στη συνέχεια σε αυτήν.

Από τότε προσπαθούσαν να της κάνουν έξωση, συνολικά τέσσερις φορές, αλλά δεν δέχτηκε καμία από τις προτάσεις που έλαβε είτε για να πληρώσει τη διαφορά στο ενοίκιο (ζητούσαν 1.600 ευρώ) είτε για να αγοράσει το διαμέρισμα.

Στο νοσοκομείο

Σύμφωνα με τον δικηγόρο και την οικογένειά της, η Μαρικάρμεν Αμπασκάλ, που ήταν ανάπηρη, παρέμενε στο νοσοκομείο από την ημέρα της έξωσής της. Και δεν πρόλαβε να επιστρέψει στο σπίτι της, παρά το γεγονός ότι είχε επιτευχθεί συμφωνία των αρχών με την εταιρεία – ιδιοκτήτη του διαμερίσματος.

«Το τίμημα για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο ήταν υπερβολικά υψηλό», αναφέρουν οι συγγενείς και ο δικηγόρος της. Και στην ανακοίνωση που εξέδωσαν επαναλαμβάνουν τη δική της έκκληση προς τους Ισπανούς:

«Αγωνιστείτε· συνεχίστε να αγωνίζεστε για ό,τι είναι δικό σας».

Σε ένα από τα μηνύματα που είχε στείλει στους διαδηλωτές που είχαν κατασκηνώσει στο κέντρο της Μαδρίτης, μέσα από το νοσοκομείο, είχε πει:

«Μακάρι να μπορούσα να είμαι εκεί μαζί σας, να συμμετέχω στην κατάληψη και στον αγώνα σας, αλλά δεν είμαι τόσο τυχερή. Γι’ αυτό, από εδώ που βρίσκομαι, σας προτρέπω όλους να δείξετε θάρρος. Συνεχίστε τον αγώνα, υπερασπιστείτε ό,τι είναι δικό σας και, παρακαλώ, προσέχετε τους εαυτούς σας. Διατηρήστε την κατάληψη για όσο αντέχετε».

Η έξωση πυροδότησε τεράστιο κύμα αντιδράσεων και διαμαρτυριών. Χιλιάδες βγήκαν στους δρόμους.

Η κοινωνική πίεση έφερε σημαντική εξέλιξη. Η εταιρεία που είχε στην ιδιοκτησία της το σπίτι συμφώνησε να υπογράψει νέο συμβόλαιο ενοικίασης, ανοίγοντας τον δρόμο ώστε η Μαρίκαρμεν να επιστρέψει στο σπίτι της.

Δεν πρόλαβε, όμως.

Η υπόθεσή της ανέδειξε την αυξανόμενη πίεση που υφίστανται οι μακροχρόνιοι ενοικιαστές σε μεγάλες πόλεις και δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, όπου η εκτόξευση των ενοικίων, η αναβάθμιση των περιοχών και η έλλειψη οικονομικά προσιτής στέγασης έχουν τροφοδοτήσει κοινωνικές και πολιτικές αναταραχές.

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