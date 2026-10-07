Η ανάρτηση του Λευκού Οίκου για την ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο στην Πνύκα – «Θα συνεχίσουμε να προασπίζουμε τις αμερικανικές αξίες»

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Ο Λευκός Οίκος αναπαρήγαγε το μήνυμα που έστειλε από την Αθήνα ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, σχετικά με την υπεράσπιση των αμερικανικών αξιών εντός και εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η παρέμβαση του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας έγινε την Τετάρτη, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψής του στην Αθήνα. Ο Μάρκο Ρούμπιο επέλεξε την Πνύκα, με την Ακρόπολη και τον Παρθενώνα στο φόντο, για την ομιλία του, στην οποία αναφέρθηκε στις αρχές και στο μέλλον της Δύσης.

Το μήνυμα που αναπαρήγαγε ο Λευκός Οίκος

Η ανάρτηση της αμερικανικής προεδρίας επικεντρώθηκε στη δέσμευση για την προάσπιση των αξιών που η κυβέρνηση των ΗΠΑ θέτει στον πυρήνα της εξωτερικής της πολιτικής.

«Θα συνεχίσουμε πάντα, χωρίς δισταγμό, να προασπίζουμε τις αμερικανικές αξίες τόσο στην πατρίδα μας όσο και σε όλο τον κόσμο», αναφέρεται στο μήνυμα που αναπαρήγαγε ο Λευκός Οίκος.