Ηλεία: Αγροτικό μηχάνημα εμπλέκεται στο θανατηφόρο τροχαίο που σκοτώθηκε ο Πέτρος Πυλαρινός – Αναζητείται ένας 49χρονος

Οι αρχές στην Ηλεία αναζητούν έναν 49χρονο οδηγό αγροτικού μηχανήματος, ο οποίος φέρεται να εγκατέλειψε τον τόπο θανατηφόρου τροχαίου δυστυχήματος που κόστισε τη ζωή στον 76χρονο Πέτρο Πυλαρινό. Το δυστύχημα συνέβη το βράδυ της Τρίτης στην επαρχιακή οδό Αμαλιάδας - Ρουπακίου, στη διασταύρωση Αμπελοκάμπου, και η Ελληνική Αστυνομία διενεργεί προανάκριση για τη διακρίβωση των αιτιών και συνθηκών του περιστατικού

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ΤΡΟΧΑΙΟ ΗΛΕΙΑ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Θανατηφόρο τροχαίο με εγκατάλειψη στην Ηλεία κόστισε τη ζωή στον 76χρονο Πέτρο Πυλαρινό το βράδυ της Τρίτης.
  • Οι αρχές αναζητούν έναν 49χρονο οδηγό αγροτικού μηχανήματος, ο οποίος συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο του 76χρονου και τον εγκατέλειψε.
  • Το δυστύχημα συνέβη στην Επαρχιακή Οδό Αμαλιάδας – Ρουπακίου και το Τμήμα Τροχαίας Ήλιδας διενεργεί προανάκριση για τις συνθήκες του.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Οι αρχές στην Ηλεία αναζητούν έναν 49χρονο ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στο θανατηφόρο τροχαίο με εγκατάλειψη που κόστισε τη ζωή στον 76χρονο Πέτρο Πυλαρινό, το βράδυ της Τρίτης στον δρόμο που οδηγεί από την Αμαλιάδα προς το Ρουπάκι και συγκεκριμένα στη διασταύρωση Αμπελοκάμπου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας «… από τους αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Ήλιδας σχηματίσθηκε δικογραφία για θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα, που συνέβη χθες το βράδυ, στην Επαρχιακή Οδό Αμαλιάδας – Ρουπακίου.

Συγκεκριμένα, ημεδαπός άνδρας οδηγώντας αγροτικό μηχάνημα, συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε 76χρονος άνδρας, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του ηλικιωμένου οδηγού, ενώ ο πρώτος οδηγός εγκατέλειψε τον τόπο του τροχαίου δυστυχήματος και διέφυγε.

Από τους αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Ήλιδας διενεργείται προανάκριση για την διακρίβωση των αιτιών και συνθηκών πρόκλησης του τροχαίου δυστυχήματος, ενώ αναζητείται για να συλληφθεί ο οδηγός του αγροτικού μηχανήματος στα πλαίσια του αυτοφώρου».

 

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