Ο Τραμπ θα τιμήσει τον Μασκ με το Εθνικό Μετάλλιο για την Επιστήμη

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Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να απονείμει σήμερα το Εθνικό Μετάλλιο για την Επιστήμη στον Ίλον Μασκ, σε τελετή που θα πραγματοποιηθεί στην Ουάσινγκτον, σύμφωνα με εκπρόσωπο της αμερικανικής προεδρίας που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Πέρα από τον επικεφαλής της Tesla και της SpaceX, με το ίδιο βραβείο θα τιμηθούν ο Τζένσεν Χουάνγκ, επικεφαλής της Nvidia, ο Σεργκέι Μπριν, συνιδρυτής της Google, και η Λίσα Σου, διευθύνουσα σύμβουλος της AMD.

Παράλληλα, το Εθνικό Μετάλλιο για την Τεχνολογία και την Καινοτομία θα απονεμηθεί στον Μάικλ Ντελ, ιδρυτή και επικεφαλής της Dell, και στον Σάτια Ναντέλα, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της Microsoft.

«Η κυβέρνηση Τραμπ είναι ευγνώμων για τις συνεισφορές αυτών των απίστευτων ηγετών», ανέφερε σε ανακοίνωσή της που έλαβε το AFP η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Λιζ Χιούστον.

Η αναφορά στον θείο του Τραμπ

Ο Λευκός Οίκος υπενθύμισε, με αφορμή την απονομή, ότι ο θείος του προέδρου, Τζον Τζ. Τραμπ, είχε τιμηθεί το 1983 με το Εθνικό Μετάλλιο για την Επιστήμη.

Ο Τζον Τραμπ, φυσικός και καθηγητής στο Massachusetts Institute of Technology (MIT), αποτελεί συχνά σημείο αναφοράς για τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι στον θείο του οφείλει, μεταξύ άλλων, τον υψηλό δείκτη νοημοσύνης που υποστηρίζει ότι διαθέτει.

Από στενός συνεργάτης σε δημόσια σύγκρουση

Η βράβευση του Ίλον Μασκ πραγματοποιείται ενώ οι σχέσεις του με τον Ντόναλντ Τραμπ έχουν περάσει από σημαντικές διακυμάνσεις.

Ο Μασκ υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους οικονομικούς υποστηρικτές της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ και, μετά την επιστροφή του Ρεπουμπλικάνου στον Λευκό Οίκο, ανέλαβε κεντρικό ρόλο στην προσπάθεια περιορισμού των ομοσπονδιακών κρατικών δαπανών.

Για μήνες, ο επικεφαλής της Tesla και της SpaceX είχε έντονη παρουσία στον Λευκό Οίκο. Ωστόσο, οι δύο άνδρες ήρθαν σε δημόσια αντιπαράθεση στις αρχές του καλοκαιριού του 2025, όταν ο Μασκ επέκρινε τις δημοσιονομικές επιλογές της κυβέρνησης Τραμπ.

Έκτοτε, οι σχέσεις τους φαίνεται να έχουν βελτιωθεί, καθώς ο Μασκ επανήλθε σταδιακά σε συνεργασία με την αμερικανική κυβέρνηση.

Νέα συνεργασία με το Πεντάγωνο

Πρόσφατα, το Πεντάγωνο ανέθεσε στον Μασκ αποστολή για τον εντοπισμό τεχνολογιών και οπλικών συστημάτων που θα μπορούσαν να χρειαστούν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε μελλοντικές πολεμικές συγκρούσεις.

Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας έχει συνάψει σημαντικές συμβάσεις με εταιρείες που συνδέονται με τον Μασκ.

Παράλληλα, ο Μασκ ήταν μεταξύ των επικεφαλής εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης που υπέγραψαν την περασμένη εβδομάδα στον Λευκό Οίκο έναν κώδικα «δεοντολογίας» για την ανάπτυξη και χρήση της τεχνητής νοημοσύνης.