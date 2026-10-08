FIFA: Ο πρώην διεθνής Ραμόν Βέγκα ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για την προεδρία απέναντι στον Ινφαντίνο

Ο πρώην διεθνής Ελβετός ποδοσφαιριστής Ραμόν Βέγκα ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για την προεδρία της FIFA στις εκλογές του 2027, απέναντι στον Τζάνι Ινφαντίνο. Στοχεύει στην ενότητα, τις μεταρρυθμίσεις, τον εκσυγχρονισμό της ομοσπονδίας και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης, ασκώντας κριτική στην παρούσα κατάσταση του ποδοσφαίρου.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο πρώην διεθνής με την εθνική Ελβετίας, Ραμόν Βέγκα, ανακοίνωσε την πρόθεσή του να διεκδικήσει την προεδρία της FIFA στις εκλογές του 2027, απέναντι στον Τζάνι Ινφαντίνο.
  • Ο Βέγκα έθεσε ως βασικούς στόχους της υποψηφιότητάς του την ενότητα του ποδοσφαιρικού κόσμου, τις μεταρρυθμίσεις και τον εκσυγχρονισμό της FIFA, καθώς και την αποκατάσταση της σταθερότητας και της εμπιστοσύνης στην ομοσπονδία.
  • Άσκησε κριτική στην υφιστάμενη κατάσταση, σημειώνοντας ότι «Το ποδόσφαιρο βρίσκεται στα επείγοντα, με μηχανική υποστήριξη. Η FIFA χρειάζεται νέα κατεύθυνση και θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Την πρόθεσή του να διεκδικήσει την προεδρία της FIFA στις εκλογές του 2027, απέναντι στον Τζάνι Ινφαντίνο, ανακοίνωσε ο πρώην διεθνής με την εθνική Ελβετίας, Ραμόν Βέγκα.

Ο άλλοτε αμυντικός της Τότεναμ είχε εκφράσει και στο παρελθόν την επιθυμία να διεκδικήσει την ηγεσία της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, χωρίς τελικά να προχωρήσει στην υποψηφιότητά του. Αυτή τη φορά, ωστόσο, δηλώνει αποφασισμένος να συμμετάσχει στην εκλογική διαδικασία.

Ο Βέγκα έθεσε ως βασικούς στόχους της υποψηφιότητάς του την ενότητα του ποδοσφαιρικού κόσμου, τις μεταρρυθμίσεις και τον εκσυγχρονισμό της FIFA, καθώς και την αποκατάσταση της σταθερότητας και της εμπιστοσύνης στην ομοσπονδία.

«Κατεβαίνω για να ενώσω ξανά την παγκόσμια ποδοσφαιρική οικογένεια, να φέρω πραγματικές και διαρκείς μεταρρυθμίσεις και να εκσυγχρονίσω τη FIFA για τον 21ο αιώνα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στην υφιστάμενη κατάσταση, σημειώνοντας: «Το ποδόσφαιρο βρίσκεται στα επείγοντα, με μηχανική υποστήριξη. Δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο. Η FIFA χρειάζεται νέα κατεύθυνση και θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις».

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