Στον Βοτανικό η νέα έδρα της ΠΑΕ Παναθηναϊκός – Τι θα αποφασίσει η Γενική Συνέλευση στις 29 Οκτωβρίου

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Στον Βοτανικό αναμένεται να μεταφερθεί η εταιρική έδρα της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, στο πλαίσιο της συνολικής μετακόμισης των γραφείων της κοντά στο υπό κατασκευή νέο γήπεδο του συλλόγου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ όρισε για τις 29 Οκτωβρίου Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με βασικό θέμα την αλλαγή της εταιρικής έδρας από τον Δήμο Βριλησσίων στον Δήμο Αθηναίων.

Η μεταφορά των γραφείων στο νέο κτηριακό συγκρότημα στον Βοτανικό αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος Οκτωβρίου. Για την αλλαγή της έδρας απαιτείται η έγκριση των μετόχων, καθώς και η αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της ΠΑΕ.

Αναλυτικά η πρόσκληση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός αναφέρει:

«Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 29 Οκτωβρίου 2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, στα γραφεία της Εταιρείας επί της Λεωφόρου Πεντέλης αρ. 13, Βριλήσσια, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

1. Μεταφορά της Έδρας της Εταιρείας από τον Δήμο Βριλησσίων Αττικής στον Δήμο Αθηναίων και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας.

2. Διάφορες εγκρίσεις – ανακοινώσεις.

Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, οι κ.κ. Μέτοχοι καλούνται σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, που θα λάβει χώρα την 06 Νοεμβρίου 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, στην έδρα της Εταιρείας και στα γραφεία της επί της Λεωφόρου Πεντέλης αρ. 13, Βριλήσσια, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ιδίων ως άνω θεμάτων ημερήσιας διάταξης χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 29 Οκτωβρίου 2026 ή στην επαναληπτική συνεδρίαση αυτής την 06 Νοεμβρίου 2026 οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλουν τα αποδεικτικά έγγραφα κατάθεσης, καθώς και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων στα γραφεία της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Βριλήσσια, 07 Οκτωβρίου 2026

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ».