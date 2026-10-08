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Το 2/2 στο EuroCup έκανε ο Άρης, επικρατώντας με 93-80 της Μπούργκος στο κατάμεστο Αλεξάνδρειο.

Οι «κιτρινόμαυροι» πραγματοποίησαν πειστική εμφάνιση και είχαν τον έλεγχο της αναμέτρησης, παρουσιάζοντας επιθετικό πλουραλισμό με πέντε παίκτες να ολοκληρώνουν το ματς με διψήφιο αριθμό πόντων.

Το παιχνίδι άρχισε με 23 λεπτά καθυστέρηση, καθώς χρειάστηκε να καθαριστεί το παρκέ από τα χιλιάδες χαρτάκια και τα ρολά που πέταξαν οι φίλοι του Άρη στο καθιερωμένο τελετουργικό. Οι «κιτρινόμαυροι» έκλεισαν την πρώτη περίοδο στο 28-14 και πήγαν στα αποδυτήρια με το εντυπωσιακό 53-30, έχοντας τον απόλυτο έλεγχο.

Η Μπούργκος αντέδρασε στην τρίτη περίοδο και μείωσε σε 69-55, όμως ο Άρης απάντησε άμεσα με ένα 11-2 στις αρχές της τέταρτης και ανέβασε ξανά τη διαφορά στο +23 (80-57), «καθαρίζοντας» ουσιαστικά τη νίκη.

Κορυφαίος για τον Άρη ήταν ο Νένο Ντιμιτρίεβιτς με 21 πόντους και 6 ασίστ, ενώ ο Τζερεμάια Ρόμπινσον-Έρλ πέτυχε νταμπλ-νταμπλ με 11 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Στις εξέδρες του Αλεξανδρείου βρέθηκαν μεταξύ άλλων ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ, Ρίτσαρντ Σιάο, ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ Νίκος Γκάλης και ο πρόεδρος της ΕΟΚ Βαγγέλης Λιόλιος.

Για την Μπούργκος, που προερχόταν από τη νίκη της πρεμιέρας απέναντι στην Τσεντεβίτα Ολίμπια, ξεχώρισε ο Τσέις Όντιτζ με 25 πόντους και 5/8 τρίποντα.

Τα δεκάλεπτα: 28-14, 53-30, 69-55, 93-80

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