Εθνική Ελλάδας: Έκανε… άλμα 5 θέσεων στο FIFA Ranking – Στην πρώτη δεκάδα η Πορτογαλία

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Σημαντική άνοδο κατέγραψε η Εθνική Ελλάδας στη νέα παγκόσμια κατάταξη της FIFA, καθώς κέρδισε πέντε θέσεις και βρίσκεται πλέον στο Νο. 41, από το Νο. 46 της προηγούμενης ενημέρωσης.

Η εξέλιξη αυτή ακολούθησε τα θετικά αποτελέσματα της ελληνικής ομάδας στη League A του Nations League και αποτελεί τη μεγαλύτερη άνοδο από τότε που ανέλαβε την τεχνική ηγεσία ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Η προηγούμενη καλύτερη επίδοση είχε καταγραφεί τον Νοέμβριο του 2025, όταν η Ελλάδα είχε ανέβει δύο θέσεις, από την 48η στην 46η.

Παράλληλα, η Εθνική κατέγραψε την υψηλότερη βαθμολογική συγκομιδή της επί θητείας Γιοβάνοβιτς. Με τους 25,71 βαθμούς που πρόσθεσε, έφτασε συνολικά τους 1.498,71, έναντι 1.473 στην προηγούμενη κατάταξη.

Η Πορτογαλία ανέβηκε στην πρώτη δεκάδα

Στις πρώτες θέσεις της κατάταξης, η Πορτογαλία ήταν η μοναδική ομάδα της πρώτης δεκάδας που κατέγραψε άνοδο, κερδίζοντας δύο θέσεις και φτάνοντας στο Νο. 5.

Η πορτογαλική ομάδα πέτυχε τέσσερις νίκες σε ισάριθμους αγώνες του UEFA Nations League, επικρατώντας δύο φορές της Νορβηγίας και από μία της Ουαλίας και της Δανίας.

Αντίθετα, η Βραζιλία και το Μαρόκο υποχώρησαν κατά μία θέση. Πρόκειται για τις άλλες δύο μεταβολές στην πρώτη δεκάδα, καθώς αμφότερες οι ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες σε φιλικές αναμετρήσεις κατά το διεθνές παράθυρο που ολοκληρώθηκε.

Στην κορυφή παρέμεινε η Ισπανία, η οποία αύξησε τη διαφορά της από τις υπόλοιπες ομάδες. Μετά την κατάκτηση του δεύτερου Παγκοσμίου Κυπέλλου της ιστορίας της το καλοκαίρι, ξεκίνησε με τέσσερις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια του Nations League, επικρατώντας της Αγγλίας με 3-2, δύο φορές της Κροατίας και της Τσεχίας.

Η Αργεντινή διατηρήθηκε στη δεύτερη θέση, μετά τη νίκη της με 3-0 επί του Μπενίν στις 7 Οκτωβρίου, στο τελευταίο παιχνίδι του Λιονέλ Μέσι με την εθνική ομάδα της χώρας του.

Την πρώτη τετράδα συμπληρώνουν η Γαλλία και η Αγγλία, ενώ στην πρώτη δεκάδα βρίσκονται επίσης το Βέλγιο, η Ολλανδία και το Μεξικό.

Η μεγαλύτερη άνοδος και η μεγαλύτερη πτώση

Οι Ηνωμένες Πολιτείες παρέμειναν στο Νο. 16, παρά το απόλυτο των τεσσάρων νικών στο συγκεκριμένο διεθνές παράθυρο. Η ομάδα επικράτησε του Περού με 4-1, της Χιλής με 4-2, του Μεξικού με 3-0 και του Καναδά με 1-0.

Τη μεγαλύτερη άνοδο στη νέα κατάταξη κατέγραψε η Ρουάντα, η οποία κέρδισε εννέα θέσεις και ανέβηκε στο Νο. 119. Καθοριστική ήταν η νίκη της με 2-1 επί του Πράσινου Ακρωτηρίου στις 29 Σεπτεμβρίου, για τα προκριματικά του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.

Στον αντίποδα, τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψε η Σιέρα Λεόνε, η οποία υποχώρησε οκτώ θέσεις και βρίσκεται πλέον στο Νο. 130, μετά τις ήττες της και στους δύο αγώνες των προκριματικών του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.

Η επόμενη ανανέωση της παγκόσμιας κατάταξης της FIFA είναι προγραμματισμένη για τις 18 Νοεμβρίου.