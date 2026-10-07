Φρίκη στη Βρετανία: 38χρονος παραδέχθηκε σεξουαλική επίθεση σε γυναίκα – Ο σύζυγός της την νάρκωνε και την βίαζε για πάνω από 20 χρόνια

Ένας 38χρονος παραδέχθηκε ότι επιτέθηκε σεξουαλικά σε γυναίκα, η οποία, σύμφωνα με την υπόθεση, είχε ναρκωθεί και βιαζόταν από τον ίδιο της τον σύζυγο επί περισσότερες από δύο δεκαετίες. Ο Σον Πιρς επρόκειτο να δικαστεί αργότερα μέσα στον Οκτώβριο μαζί με ακόμη 11 άνδρες, οι οποίοι αρνούνται διαφορετικές κατηγορίες για σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος της ίδιας γυναίκας.

Ο Σον Πιρς, 38 ετών, από το Στόκπορτ του ευρύτερου Μάντσεστερ, εμφανίστηκε την Τετάρτη ενώπιον του Κακουργιοδικείο Minshull Street του Μάντσεστερ και άλλαξε την αρχική του δήλωση, παραδεχόμενος μία κατηγορία σεξουαλικής επίθεσης με διείσδυση.

Ο δικαστής Μόρις Γκριν παρέτεινε την αποφυλάκισή του με εγγύηση μέχρι την επιβολή της ποινής του, σε ημερομηνία που θα καθοριστεί αργότερα.

Νέα ομολογία και από τον σύζυγο της γυναίκας

Στο ίδιο δικαστήριο εμφανίστηκε και ο σύζυγος της γυναίκας, ο οποίος είχε ήδη παραδεχθεί τον περασμένο μήνα σειρά σεξουαλικών αδικημάτων σε βάρος της.

Ο άνδρας, ηλικίας άνω των 60 ετών, δεν μπορεί να κατονομαστεί προκειμένου να προστατευθεί η ανωνυμία της συζύγου του.

Μέσω βιντεοσύνδεσης από τη φυλακή, δήλωσε ένοχος την Τετάρτη για ακόμη μία κατηγορία βιασμού και μία σεξουαλικής επίθεσης σε βάρος της. Η ποινή του θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Στο εδώλιο ακόμη 11 άνδρες

Οι ένορκοι έχουν ήδη ορκιστεί για τη δίκη, η οποία αναμένεται να αρχίσει ουσιαστικά στις 19 Οκτωβρίου, όταν η εισαγγελία θα παρουσιάσει την υπόθεσή της.

Οι υπόλοιποι 11 κατηγορούμενοι αρνούνται τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν για διαφορετικά σεξουαλικά αδικήματα εις βάρος της ίδιας γυναίκας.

Μεταξύ αυτών βρίσκονται οι Ντέιβιντ Γκρέιβς, Ντάνιελ Ρέινερ, Καρλ Λίντσεϊ, Γκρέιαμ Μπρούγκαμ, Φίλιπ Γουάιλντ, Μοχάμεντ Σαμπίρ, Τζόναθαν Κερκ, Τζόρνταν Γουάλας, Άλαν Κίλαν, Ρόμπερτ Στιούαρτ και Ρίτσαρντ Τάουνσεντ.

Ο ανώτερος διασώστης που είχε φωτογραφηθεί με τον πρίγκιπα Χάρι

Μεταξύ των κατηγορουμένων είναι ο Τζόναθαν Κερκ (Jonathan Kirk), 43 ετών, διασώστης ασθενοφόρου. Ο Κερκ αρνείται τις κατηγορίες για συνωμοσία προς διάπραξη βιασμού, συνωμοσία για επίθεση με διείσδυση και βιασμό.

Σύμφωνα με το Sky News, ο Κερκ, όταν ήταν 28 ετών, είχε φωτογραφηθεί με τον πρίγκιπα Χάρι κατά την επίσκεψή του στον σταθμό ασθενοφόρων του Σάλφορντ, μετά τις ταραχές του 2011 στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Πρώην CEO ποδοσφαιρικού συλλόγου κατηγορείται ότι προμήθευε τις ουσίες

Ο Καρλ Λίντσεϊ (Karl Lindsay), 55 ετών, παραιτήθηκε από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Taunton Town FC περίπου την περίοδο της σύλληψής του, τον Νοέμβριο του 2025.

Κατηγορείται ότι προμήθευε τις ουσίες που χρησιμοποιούνταν για την αναισθητοποίηση της γυναίκας, ότι οργάνωνε την κακοποίηση και ότι λάμβανε ως αντάλλαγμα φωτογραφίες και βίντεο από τις φερόμενες επιθέσεις.

Ο Λίντσεϊ αρνείται τις κατηγορίες για συνωμοσία προς διάπραξη βιασμού, συνωμοσία για επίθεση με διείσδυση και συνωμοσία για χορήγηση ουσίας με σκοπό την αναισθητοποίηση ή την εξουδετέρωση του θύματος ώστε να καταστεί δυνατή η σεξουαλική δραστηριότητα.

Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι

Ο Ντάνιελ Ρέινερ (Daniel Rayner), 41 ετών, από το Γουίτσταμπλ του Κεντ, δεν κατηγορείται για άμεση σεξουαλική επαφή με το θύμα. Αρνείται τις ίδιες κατηγορίες με τον Λίντσεϊ: συνωμοσία προς διάπραξη βιασμού, συνωμοσία για επίθεση με διείσδυση και συνωμοσία για χορήγηση ουσίας με σκοπό την αναισθητοποίηση ή την εξουδετέρωση του θύματος.

Ο Ντέιβιντ Γκρέιβς (David Graves), 59 ετών, από το Ντέρμπισαϊρ, επίσης δεν κατηγορείται για άμεση σεξουαλική επαφή με το θύμα και αρνείται τις ίδιες κατηγορίες.

Ο Γκράχαμ Μπρόαμ (Graham Brougham), 73 ετών, από το Νόρθουιτς του Τσέσαϊρ, αρνείται τις κατηγορίες για συνωμοσία προς διάπραξη βιασμού, συνωμοσία για επίθεση με διείσδυση και βιασμό.

Ο Φίλιπ Γουάιλντ (Philip Wild), 58 ετών, πρώην ιδιοκτήτης εταιρείας ταξί από την περιοχή του Στόκπορτ, αρνείται τις κατηγορίες για συνωμοσία προς διάπραξη βιασμού, συνωμοσία για επίθεση με διείσδυση, σεξουαλική επίθεση, απόπειρα βιασμού και επίθεση με διείσδυση.

Ο Μοχάμεντ Σαμπίρ (Mohammed Sabir), 28 ετών, σύμβουλος προσλήψεων από την περιοχή του Στόκπορτ, αρνείται τις κατηγορίες για συνωμοσία προς διάπραξη βιασμού, συνωμοσία για επίθεση με διείσδυση και τρεις βιασμούς.

Ο Σον Πιρς (Sean Peers), 37 ετών, από την περιοχή του Στόκπορτ, αρνείται τις κατηγορίες για συνωμοσία για επίθεση με διείσδυση και επίθεση με διείσδυση.

Ο Τζόρνταν Γουάλας (Jordan Wallace), 31 ετών, από το Μάντσεστερ, αρνείται τις κατηγορίες για συνωμοσία προς διάπραξη βιασμού, βιασμό και απόπειρα βιασμού.

Ο Άλαν Κίλαν (Alan Keelan), 42 ετών, πρώην προπονητής ποδοσφαιρικής ομάδας κάτω των 16 ετών από το Greater Manchester, αρνείται τις κατηγορίες για συνωμοσία προς διάπραξη βιασμού και δύο βιασμούς.

Ο Ρίτσαρντ Τάουνσεντ (Richard Townsend), 37 ετών, από το Greater Manchester, αρνείται τις κατηγορίες για συνωμοσία για επίθεση με διείσδυση και επίθεση με διείσδυση.

Ο Ρόμπερτ Στιούαρτ (Robert Stewart), 70 ετών, από την περιοχή του Στόκπορτ, αρνείται τις κατηγορίες για συνωμοσία προς διάπραξη βιασμού και δύο βιασμούς.

Σύμφωνα με το Sky News, όλοι οι άνδρες αντιμετωπίζουν διάφορες κατηγορίες συνωμοσίας, ενώ όλοι εκτός από τρεις κατηγορούνται ότι φέρονται να συμμετείχαν και σε σεξουαλικά εγκλήματα με σωματική επαφή, μαζί με τον σύζυγο της γυναίκας.

Οι 48 κατηγορίες

Από τις 48 κατηγορίες του κατηγορητηρίου, οι 23 αφορούν αποκλειστικά τον σύζυγο, οι 8 είναι κατηγορίες συνωμοσίας και οι 17 αφορούν φερόμενα σεξουαλικά εγκλήματα με σωματική επαφή στα οποία φέρονται να εμπλέκονται ο σύζυγος και άλλοι άνδρες.

Ο σύζυγος αρνείται συνολικά 33 κατηγορίες, μεταξύ των οποίων: