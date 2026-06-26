Βρετανία: Διασώστης που είχε φωτογραφηθεί με τον πρίγκιπα Χάρι και ακόμη 13 άνδρες κατηγορούνται για βιασμούς ναρκωμένης γυναίκας

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Συνολικά 14 άνδρες στη Βρετανία, μεταξύ των οποίων ένας διασώστης ασθενοφόρου και ένας πρώην διευθύνων σύμβουλος ποδοσφαιρικού συλλόγου, κατηγορούνται για ένα σοκαριστικό φερόμενο σχέδιο βιασμών και σεξουαλικών επιθέσεων σε βάρος μιας γυναίκας, την οποία ο σύζυγός της φέρεται να νάρκωνε επί σειρά ετών.

Σύμφωνα με το Sky News, η ταυτότητα της γυναίκας και του συζύγου της δεν δημοσιοποιείται, καθώς κάτι τέτοιο θα οδηγούσε στην αναγνώριση του θύματος.

Ο σύζυγος, ηλικίας περίπου 60 ετών και από την περιοχή του Στόκπορτ, αντιμετωπίζει συνολικά 48 κατηγορίες. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, από το 2004 φέρεται να νάρκωνε τη σύζυγό του ώστε να τη βιάζει και να της επιτίθεται σεξουαλικά ενώ εκείνη ήταν αναίσθητη.

Οι εισαγγελικές αρχές υποστηρίζουν ότι από το 2018 έως τη σύλληψή του, πέρυσι, ο άνδρας φέρεται να συνωμοτούσε με άλλους άνδρες, τους οποίους προσκαλούσε να συμμετέχουν σε βιασμούς και σεξουαλικές επιθέσεις σε βάρος της συζύγου του, ενώ εκείνη ήταν αναίσθητη.

Ο ίδιος έχει ήδη ομολογήσει την ενοχή του σε 15 κατηγορίες, μεταξύ των οποίων πέντε βιασμούς, τρεις σεξουαλικές επιθέσεις, έξι επιθέσεις με διείσδυση και μία κατηγορία για διαμοιρασμό προσωπικών ερωτικών εικόνων σε διάστημα τριών ετών, από τον Μάρτιο του 2022 έως τον Οκτώβριο του 2025.

Τρεις από τις κατηγορίες βιασμού και μία από τις κατηγορίες επίθεσης με διείσδυση φέρεται να εμπλέκουν και άλλους άνδρες. Ο σύζυγος αρνείται τις υπόλοιπες κατηγορίες.

Δημοσιοποιήθηκαν τα στοιχεία των 13 συγκατηγορουμένων

Τα στοιχεία των 13 συγκατηγορουμένων, ηλικίας από 28 έως 73 ετών, δημοσιοποιήθηκαν για πρώτη φορά μετά την άρση δικαστικής απαγόρευσης δημοσίευσης.

Ο Κιθ Φόδερινγκαμ (Keith Fotheringham), 59 ετών, από το Νταντί, έχει παραδεχθεί την ενοχή του για συνωμοσία προς διάπραξη βιασμού, συνωμοσία για επίθεση με διείσδυση, συνωμοσία για χορήγηση ουσίας και επίθεση με διείσδυση.

Οι υπόλοιποι 12 άνδρες αρνούνται τις κατηγορίες και αναμένεται να δικαστούν μαζί με τον σύζυγο της γυναίκας σε δίκη διάρκειας 15 εβδομάδων στο Manchester Minshull Street Crown Court, από την 1η Σεπτεμβρίου.

Ο ανώτερος διασώστης που είχε φωτογραφηθεί με τον πρίγκιπα Χάρι

Μεταξύ των κατηγορουμένων είναι ο Τζόναθαν Κερκ (Jonathan Kirk), 43 ετών, διασώστης ασθενοφόρου. Ο Κερκ αρνείται τις κατηγορίες για συνωμοσία προς διάπραξη βιασμού, συνωμοσία για επίθεση με διείσδυση και βιασμό.

Σύμφωνα με το Sky News, ο Κερκ, όταν ήταν 28 ετών, είχε φωτογραφηθεί με τον πρίγκιπα Χάρι κατά την επίσκεψή του στον σταθμό ασθενοφόρων του Σάλφορντ, μετά τις ταραχές του 2011 στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Πρώην CEO ποδοσφαιρικού συλλόγου κατηγορείται ότι προμήθευε τις ουσίες

Ο Καρλ Λίντσεϊ (Karl Lindsay), 55 ετών, παραιτήθηκε από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Taunton Town FC περίπου την περίοδο της σύλληψής του, τον Νοέμβριο του 2025.

Κατηγορείται ότι προμήθευε τις ουσίες που χρησιμοποιούνταν για την αναισθητοποίηση της γυναίκας, ότι οργάνωνε την κακοποίηση και ότι λάμβανε ως αντάλλαγμα φωτογραφίες και βίντεο από τις φερόμενες επιθέσεις.

Ο Λίντσεϊ αρνείται τις κατηγορίες για συνωμοσία προς διάπραξη βιασμού, συνωμοσία για επίθεση με διείσδυση και συνωμοσία για χορήγηση ουσίας με σκοπό την αναισθητοποίηση ή την εξουδετέρωση του θύματος ώστε να καταστεί δυνατή η σεξουαλική δραστηριότητα.

Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι

Ο Ντάνιελ Ρέινερ (Daniel Rayner), 41 ετών, από το Γουίτσταμπλ του Κεντ, δεν κατηγορείται για άμεση σεξουαλική επαφή με το θύμα. Αρνείται τις ίδιες κατηγορίες με τον Λίντσεϊ: συνωμοσία προς διάπραξη βιασμού, συνωμοσία για επίθεση με διείσδυση και συνωμοσία για χορήγηση ουσίας με σκοπό την αναισθητοποίηση ή την εξουδετέρωση του θύματος.

Ο Ντέιβιντ Γκρέιβς (David Graves), 59 ετών, από το Ντέρμπισαϊρ, επίσης δεν κατηγορείται για άμεση σεξουαλική επαφή με το θύμα και αρνείται τις ίδιες κατηγορίες.

Ο Γκράχαμ Μπρόαμ (Graham Brougham), 73 ετών, από το Νόρθουιτς του Τσέσαϊρ, αρνείται τις κατηγορίες για συνωμοσία προς διάπραξη βιασμού, συνωμοσία για επίθεση με διείσδυση και βιασμό.

Ο Φίλιπ Γουάιλντ (Philip Wild), 58 ετών, πρώην ιδιοκτήτης εταιρείας ταξί από την περιοχή του Στόκπορτ, αρνείται τις κατηγορίες για συνωμοσία προς διάπραξη βιασμού, συνωμοσία για επίθεση με διείσδυση, σεξουαλική επίθεση, απόπειρα βιασμού και επίθεση με διείσδυση.

Ο Μοχάμεντ Σαμπίρ (Mohammed Sabir), 28 ετών, σύμβουλος προσλήψεων από την περιοχή του Στόκπορτ, αρνείται τις κατηγορίες για συνωμοσία προς διάπραξη βιασμού, συνωμοσία για επίθεση με διείσδυση και τρεις βιασμούς.

Ο Σον Πιρς (Sean Peers), 37 ετών, από την περιοχή του Στόκπορτ, αρνείται τις κατηγορίες για συνωμοσία για επίθεση με διείσδυση και επίθεση με διείσδυση.

Ο Τζόρνταν Γουάλας (Jordan Wallace), 31 ετών, από το Μάντσεστερ, αρνείται τις κατηγορίες για συνωμοσία προς διάπραξη βιασμού, βιασμό και απόπειρα βιασμού.

Ο Άλαν Κίλαν (Alan Keelan), 42 ετών, πρώην προπονητής ποδοσφαιρικής ομάδας κάτω των 16 ετών από το Greater Manchester, αρνείται τις κατηγορίες για συνωμοσία προς διάπραξη βιασμού και δύο βιασμούς.

Ο Ρίτσαρντ Τάουνσεντ (Richard Townsend), 37 ετών, από το Greater Manchester, αρνείται τις κατηγορίες για συνωμοσία για επίθεση με διείσδυση και επίθεση με διείσδυση.

Ο Ρόμπερτ Στιούαρτ (Robert Stewart), 70 ετών, από την περιοχή του Στόκπορτ, αρνείται τις κατηγορίες για συνωμοσία προς διάπραξη βιασμού και δύο βιασμούς.

Σύμφωνα με το Sky News, όλοι οι άνδρες αντιμετωπίζουν διάφορες κατηγορίες συνωμοσίας, ενώ όλοι εκτός από τρεις κατηγορούνται ότι φέρονται να συμμετείχαν και σε σεξουαλικά εγκλήματα με σωματική επαφή, μαζί με τον σύζυγο της γυναίκας.

Οι 48 κατηγορίες

Από τις 48 κατηγορίες του κατηγορητηρίου, οι 23 αφορούν αποκλειστικά τον σύζυγο, οι 8 είναι κατηγορίες συνωμοσίας και οι 17 αφορούν φερόμενα σεξουαλικά εγκλήματα με σωματική επαφή στα οποία φέρονται να εμπλέκονται ο σύζυγος και άλλοι άνδρες.

Ο σύζυγος αρνείται συνολικά 33 κατηγορίες, μεταξύ των οποίων: