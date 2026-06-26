Βενεζουέλα: Σχεδόν 600 νεκροί από τους δύο καταστροφικούς σεισμούς – Πάνω από 50.000 αγνοούμενοι, αγώνας δρόμου για επιζώντες

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Στους 589 ανέρχονται πλέον οι νεκροί από τους δύο ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 Ρίχτερ που έπληξαν τη Βενεζουέλα το βράδυ της Τετάρτης με διαφορά μόλις 39 δευτερολέπτων, σύμφωνα με τη νέα ενημέρωση της προσωρινής προέδρου της χώρας, Ντέλσι Ροδρίγκες.

Ο νεότερος απολογισμός κάνει επίσης λόγο για 2.980 τραυματίες, ενώ οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται αδιάκοπα στα σημεία όπου έχουν καταρρεύσει κτίρια.

«Θα διασώσουμε τους ανθρώπους που παραμένουν εγκλωβισμένοι. Εργαζόμαστε ακούραστα γι’ αυτή την αποστολή», δήλωσε η Ροδρίγκες.

Πάνω από 50.000 δηλώσεις αγνοουμένων

Την ίδια ώρα, η αγωνία για τους αγνοούμενους κορυφώνεται.

Στην ανεπίσημη διαδικτυακή πλατφόρμα Desaparecidos Terremoto Venezuela, όπου συγγενείς δηλώνουν αγνοούμενα πρόσωπα, έχουν καταγραφεί περισσότερες από 50.000 δηλώσεις, ενώ περισσότεροι από 8.000 άνθρωποι έχουν ήδη εντοπιστεί ασφαλείς.

Οι αριθμοί αυτοί δεν αποτελούν επίσημο κυβερνητικό απολογισμό, καθώς βασίζονται στις δηλώσεις των οικογενειών και επικαιροποιούνται συνεχώς όσο εντοπίζονται επιζώντες.

«Είναι αγώνας δρόμου με τον χρόνο»

Στην παραθαλάσσια πόλη Κάτια Λα Μαρ, μία από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο, οι διασώστες συνεχίζουν να επιχειρούν κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.

«Δεν έχουμε αρκετούς ανθρώπους ούτε αρκετό εξοπλισμό για να ανασύρουμε τις σορούς. Δεν μπορούμε ούτε αυτή τη φωτιά να σβήσουμε», δήλωσε πυροσβέστης στο Sky News.

Όπως τόνισε, οι επιχειρήσεις εξελίσσονται σε «αγώνα δρόμου με τον χρόνο», καθώς όσο περνούν οι ώρες μειώνονται οι πιθανότητες να βρεθούν ζωντανοί εγκλωβισμένοι.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες των τοπικών αρχών, περίπου 200 άνθρωποι εξακολουθούν να βρίσκονται παγιδευμένοι κάτω από τα συντρίμμια.

Η μεγαλύτερη φυσική καταστροφή στη σύγχρονη ιστορία της Λατινικής Αμερικής

Διεθνείς ανταποκριτές χαρακτηρίζουν ήδη τους δύο σεισμούς ως τη χειρότερη σεισμική καταστροφή που έχει πλήξει τη Λατινική Αμερική στη σύγχρονη ιστορία.

Οι μεγαλύτερες προσπάθειες διάσωσης επικεντρώνονται στο Καράκας, ενώ στις παράκτιες περιοχές της πολιτείας Λα Γκουάιρα, όπου καταγράφηκαν οι μεγαλύτερες καταστροφές, οι κάτοικοι καταγγέλλουν ότι η βοήθεια και τα βαριά μηχανήματα φτάνουν με μεγάλες καθυστερήσεις.

Εκατομμύρια άνθρωποι έχουν επηρεαστεί

Σύμφωνα με την Οργάνωση Διεθνούς Μετανάστευσης (ΔΟΜ) του ΟΗΕ, εκτιμάται ότι έως και 6,76 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν επηρεαστεί από τους σεισμούς, εκ των οποίων περίπου 2 εκατομμύρια ζουν στο Καράκας.

Ο ΟΗΕ προειδοποιεί ότι η κατάρρευση κτιρίων και οι σοβαρές ζημιές σε κρίσιμες υποδομές δυσχεραίνουν την πρόσβαση των κατοίκων σε βασικές υπηρεσίες, ενώ εκτιμά πως ο αριθμός των εκτοπισμένων θα αυξηθεί όσο συνεχίζονται οι έλεγχοι στις πληγείσες περιοχές.

Παράλληλα, τουλάχιστον 20 νοσοκομεία στις πολιτείες Λα Γκουάιρα, Μιράντα, Αραγούα, Καραμπόμπο, Φαλκόν, Ζούλια, Γιαρακούι, Λάρα και στην περιφέρεια του Καράκας έχουν υποστεί ζημιές, γεγονός που δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο την παροχή ιατρικής περίθαλψης στους τραυματίες.