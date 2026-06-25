Διπλός σεισμός στη Βενεζουέλα: Συνεχίζονται οι έρευνες στα συντρίμμια για τον εντοπισμό επιζώντων – Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες από τις πληγείσες περιοχές

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Δραματικές διαστάσεις λαμβάνει η ανθρωπιστική κρίση στη Βενεζουέλα, καθώς οι διασώστες συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τον χρόνο για τον εντοπισμό επιζώντων κάτω από τα συντρίμμια που άφησαν πίσω τους οι δύο ισχυροί σεισμοί των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ, οι οποίοι σημειώθηκαν με διαφορά μόλις 39 δευτερολέπτων.

Σύμφωνα με τον νεότερο επίσημο απολογισμό που ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης, Χόρχε Ροδρίγκες, οι νεκροί έχουν φτάσει τους 188, οι τραυματίες τους 1.520, ενώ περισσότεροι από 200 άνθρωποι εξακολουθούν να βρίσκονται εγκλωβισμένοι κάτω από τα ερείπια.

Παράλληλα, οι αρχές κάνουν λόγο για 157 αγνοούμενους, ενώ 2.927 οικογένειες έχουν πληγεί άμεσα από τη φυσική καταστροφή, χάνοντας τα σπίτια ή τις περιουσίες τους.

Αγωνία για τους αγνοούμενους

Παράλληλα με τις επίσημες επιχειρήσεις, συνεχίζει να ενημερώνεται η ανεπίσημη διαδικτυακή πλατφόρμα «Desaparecidos Terremoto Venezuela», η οποία δημιουργήθηκε προκειμένου συγγενείς να δηλώνουν αγνοούμενα πρόσωπα.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που επικαλείται το BBC, στην πλατφόρμα έχουν καταχωρηθεί σχεδόν 40.000 δηλώσεις αγνοουμένων, ενώ αρκετές χιλιάδες άνθρωποι έχουν ήδη εντοπιστεί ασφαλείς.

Το BBC διευκρινίζει, ωστόσο, ότι οι αριθμοί αυτοί δεν αποτελούν επίσημο απολογισμό των αγνοουμένων, καθώς βασίζονται στις δηλώσεις των ίδιων των πολιτών που αναζητούν συγγενείς και ενημερώνουν το σύστημα όταν οι άνθρωποί τους εντοπίζονται.

Παρά τη συνεχή ροή πληροφοριών, οι αρχές εκτιμούν ότι ο τελικός απολογισμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί σημαντικά, καθώς εκατοντάδες διασώστες συνεχίζουν να επιχειρούν σε δεκάδες κτίρια που έχουν καταρρεύσει, δίνοντας μάχη με τον χρόνο για να εντοπίσουν επιζώντες.

Η Λα Γκουάιρα στο επίκεντρο της καταστροφής

Η μεγαλύτερη καταστροφή έχει καταγραφεί στην πολιτεία Λα Γκουάιρα, η οποία έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Οι περιοχές Καραμπαγιέδα και Πλάγια Γκράντε έχουν υποστεί τις σοβαρότερες ζημιές, με ολόκληρες πολυκατοικίες να έχουν καταρρεύσει και δρόμους να έχουν μετατραπεί σε βουνά από τσιμέντα και συντρίμμια.

Σύμφωνα με τις αρχές, τουλάχιστον 250 κτίρια έχουν καταστραφεί ή υποστεί σοβαρές ζημιές.

Οι καταστροφές δεν περιορίζονται στις κατοικίες.

Ο επίσημος απολογισμός περιλαμβάνει ακόμη:

8 νοσοκομεία που υπέστησαν ζημιές, με αρκετά από αυτά να εκκενώνονται εσπευσμένα,

20 εμπορικά κέντρα με σημαντικές φθορές,

46 δημόσια έργα και υποδομές που έχουν υποστεί καταστροφές.

Οι ασθενείς μεταφέρθηκαν σε άλλες νοσοκομειακές μονάδες, όπου λαμβάνουν ιατρική φροντίδα, φάρμακα και προμήθειες πρώτης ανάγκης.

«Βρισκόμαστε σε αγώνα δρόμου για να τους ανασύρουμε ζωντανούς»

Ο Χόρχε Ροδρίγκες ανακοίνωσε ότι ενεργοποιήθηκε νέα τηλεφωνική γραμμή, παράλληλα με την κρατική εφαρμογή VENApp, προκειμένου οι συγγενείς να δηλώνουν άμεσα τα αγνοούμενα πρόσωπα, σύμφωνα με την El Nacional.

«Βρισκόμαστε σε μια αδιάκοπη μάχη με τον χρόνο για να τους ανασύρουμε ζωντανούς», δήλωσε χαρακτηριστικά, αναφερόμενος στους εκατοντάδες εγκλωβισμένους.

Παράλληλα, κάλεσε όσους δεν έχουν καταφέρει να επικοινωνήσουν με συγγενείς ή φίλους να προχωρούν άμεσα σε επίσημη δήλωση εξαφάνισης ώστε να διευκολυνθεί ο συντονισμός των επιχειρήσεων.

Την ίδια ώρα, οργανώσεις πολιτών, επιχειρήσεις και εθελοντές έχουν ξεκινήσει εκστρατείες συγκέντρωσης τροφίμων, νερού, φαρμάκων και ειδών πρώτης ανάγκης για τους σεισμόπληκτους.

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, επικοινώνησε με την προσωρινή πρόεδρο Ντέλσι Ροδρίγκες, διαβεβαιώνοντας ότι η χώρα του θα αποστείλει ανθρωπιστική βοήθεια και θα στηρίξει τις προσπάθειες αποκατάστασης.

Venezuela 🇻🇪: first relief helicopters reported to have reached La Guaira. 20 hours after the disaster. pic.twitter.com/cLTRv2Fvbi — Thomas van Linge (@ThomasVLinge) June 25, 2026

«Ο γιος μου είναι κάτω από τις πλάκες»

Στις πληγείσες περιοχές οι εικόνες παραμένουν συγκλονιστικές.

Η Γιαμιλέτ Χιμένες περιμένει με αγωνία νέα για τον 19χρονο γιο της, ο οποίος πιστεύει ότι εξακολουθεί να βρίσκεται ζωντανός κάτω από τα συντρίμμια της επταώροφης πολυκατοικίας όπου διέμεναν.

«Είναι κάτω από τις πλάκες και δεν υπάρχει κανένα μηχάνημα για να τον βγάλει. Ο πατέρας μου πέθανε πριν από τρεις ημέρες και τώρα συνέβη αυτό. Έχουμε απομείνει μόνο εγώ και ο γιος μου», είπε.

Οι κάτοικοι καταγγέλλουν ότι σε αρκετές περιοχές αναγκάζονται να σκάβουν μόνοι τους, καθώς τα σωστικά συνεργεία και τα βαριά μηχανήματα δεν επαρκούν.

Ο 64χρονος Πέδρο Πέρες, ιδιοκτήτης εργαστηρίου ταπετσαριών, περιέγραψε την απόγνωση που επικρατεί.

«Χάσαμε τα πάντα. Δεν έχουμε ούτε τρόφιμα ούτε φάρμακα. Προλάβαμε να βγούμε εγκαίρως και έχουμε μόνο ελαφρά τραύματα. Ελπίζουμε η βοήθεια να φτάσει γρήγορα», είπε.

Το Reuters μετέδωσε επίσης ότι κατέγραψε περιστατικά λεηλασιών σε δύο διαφορετικά καταστήματα της Λα Γκουάιρα, την ώρα που πολλοί κάτοικοι προσπαθούσαν να βρουν νερό και τρόφιμα.

Ανάμεσα σε όσους αναζητούν με αγωνία τους δικούς τους ανθρώπους είναι και ο Χοσέ Αλμπέρτο Γκαγίπολι, ο οποίος απαθανατίστηκε να φωνάζει με απόγνωση το όνομα του γιου του, «Χοφράμ!», ενώ έψαχνε στα συντρίμμια μετά τους δύο καταστροφικούς σεισμούς των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ. Ο πατέρας εντόπισε το όχημα του γιου του ολοσχερώς συνθλιμμένο κάτω από το κτίριο που κατέρρευσε, χωρίς να γνωρίζει ακόμη την τύχη του.

💔 “¡Jofram!”: El doloroso grito de José Alberto Gallipoli, un padre que buscó desesperadamente a su hijo entre los escombros tras los terremotos de 7.2 y 7.5 en Venezuela. Encontró la camioneta de su hijo aplastada bajo el edificio. Las imágenes quiebran el alma 🇻🇪 🔗:… pic.twitter.com/rCKagcZkLm — adn Noticias (@adnnoticiasmx) June 25, 2026

Την ίδια ώρα, ένα ακόμη βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου αποτυπώνει τον τρόμο που έζησαν χιλιάδες πολίτες τη στιγμή των σεισμών. Ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, ανήμπορο να εγκαταλείψει το σπίτι του, αγκαλιάζεται σφιχτά καθώς το διαμέρισμα σείεται από τις ισχυρές δονήσεις. Ο ηλικιωμένος άνδρας κρατά στην αγκαλιά του τη σύζυγό του μέχρι να σταματήσει ο σεισμός, σε μια σκηνή που έχει συγκινήσει εκατομμύρια ανθρώπους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

😢Así vivieron esta pareja de ancianos el terremoto de #Venezuela Dos fuertes sismos sacudieron el miércoles el oeste de la capital de Venezuela, provocando el derrumbe de edificios en #Caracas, dejando personas atrapadas bajo los escombros, y llevaron a científicos a estimar… pic.twitter.com/aci0yLAxSe — Cristian Crespo F. 🇨🇺 (@cristiancrespoj) June 25, 2026

Χιλιάδες άνθρωποι παραμένουν στους δρόμους

Η ιατρική συντονίστρια των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, Χαλίμα Χουσεΐν, δήλωσε ότι μεγάλος αριθμός κατοίκων εξακολουθεί να διανυκτερεύει σε δρόμους και πλατείες, καθώς τα σπίτια τους έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές ή υπάρχει φόβος νέων καταρρεύσεων.

«Υπάρχουν ακόμη πολλοί άνθρωποι έξω, στις πλατείες, επειδή δεν μπόρεσαν να επιστρέψουν στα σπίτια τους από χθες το βράδυ», ανέφερε.

Οι τοπικές αρχές προσπαθούν να δημιουργήσουν προσωρινούς χώρους φιλοξενίας σε σχολεία και γήπεδα μπέιζμπολ.

Ωστόσο, ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα παραμένει η κατάρρευση των τηλεπικοινωνιών.

Σύμφωνα με τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα, οι διακοπές στην τηλεφωνία και στο διαδίκτυο, ιδιαίτερα στη Λα Γκουάιρα, δυσκολεύουν τόσο τον εντοπισμό συγγενών όσο και τον συντονισμό των επιχειρήσεων διάσωσης.

«Νόμιζα ότι το κτίριο θα έπεφτε πάνω μου»

Συγκλονιστικές είναι οι περιγραφές κατοίκων του Καράκας.

Η δημοσιογράφος του BBC Mundo, Νικόλ Κόλστερ, η οποία βρισκόταν στον έβδομο όροφο της πολυκατοικίας της όταν εκδηλώθηκε ο πρώτος σεισμός, δήλωσε ότι δεν είχε ζήσει ποτέ τόσο ισχυρή δόνηση.

«Άρχισε να τρέμει ολόκληρο το κτίριο. Έβλεπα τα παράθυρα να λυγίζουν και στάθηκα ανάμεσα στην πόρτα και έναν πέτρινο τοίχο για να προστατευτώ», είπε.

«Είναι η πρώτη φορά στα 37 χρόνια μου που αισθάνομαι σεισμό τέτοιας έντασης. Ήταν τόσο δυνατός που νόμιζα πως το κτίριο θα έπεφτε πάνω μου.»

Λίγη ώρα αργότερα, καθώς κατέβηκε στον δρόμο μαζί με τους γείτονές της, άκουσε φωνές να έρχονται μέσα από τα συντρίμμια πολυκατοικίας που είχε καταρρεύσει.

«Ζητήστε βοήθεια. Είμαστε εδώ», ακούγονταν να φωνάζουν εγκλωβισμένοι.

Η ίδια περιέγραψε ότι πολλοί κάτοικοι παρέμεναν συγκεντρωμένοι στους δρόμους φοβούμενοι νέους μετασεισμούς.

Άλλοι προσπαθούσαν να απεγκλωβίσουν τα κατοικίδιά τους, ενώ αρκετοί κατέβηκαν στα υπόγεια των πολυκατοικιών για να μετακινήσουν τα αυτοκίνητά τους, φοβούμενοι νέες καταρρεύσεις.

Κάτοικοι του κέντρου του Καράκας ανέφεραν ακόμη ότι πολυκατοικίες έχουν εμφανίσει μεγάλες ρωγμές, υπάρχουν πεσμένοι στύλοι ηλεκτροδότησης, εκτεταμένες διακοπές ρεύματος και προβλήματα στις τηλεπικοινωνίες.