Φονικοί σεισμοί στη Βενεζουέλα: Γιατί η Κεντρική Αμερική είναι σεισμογενής ζώνη – Τι λένε οι επιστήμονες

Η Βενεζουέλα και η Ιαπωνία, επλήγησαν και οι δύο από ισχυρούς σεισμούς, αλλά η Βενεζουέλα, αντιμετωπίζει υψηλότερους κινδύνους λόγω των πιο χαλαρών κατασκευαστικών προτύπων.

Δύο ισχυροί σεισμοί έπληξαν τη Βενεζουέλα, προκαλώντας τον θάνατο σε τουλάχιστον 188 ανθρώπους και τραυματίζοντας 1.520 , καθώς δεκάδες κτίρια κατέρρευσαν μετατρεπόμενα σε σωρούς από διαλυμένο σκυρόδεμα και χάλυβα μέσα και γύρω από την πρωτεύουσα, Καράκας.

Η περιοχή της Κεντρικής Αμερικής είναι ιδιαίτερα ευάλωτη στους σεισμούς επειδή βρίσκεται κατά μήκος μιας εξαιρετικά ενεργής τεκτονικής ζώνης.

Τι συνέβη στη Βενεζουέλα;

Περίπου στις 6:04 μ.μ. (22:04 GMT) την Τετάρτη (24/6/2026), ένας σεισμός μεγέθους 7,2 βαθμών, σημειώθηκε περίπου 160 χιλιόμετρα (100 μίλια) δυτικά του Καράκας, και ακολουθήθηκε λιγότερο από ένα λεπτό αργότερα από μια δόνηση μεγέθους 7,5 βαθμών, σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ (USGS).



Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας, κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ το USGS προειδοποίησε ότι ο αριθμός των νεκρών, ενδέχεται να αυξηθεί. Χρησιμοποιώντας προγνωστικά μοντέλα για την εκτίμηση των θυμάτων, το USGS προέβλεψε ότι οι θάνατοι θα μπορούσαν να φτάσουν τις χιλιάδες, σημειώνοντας ότι υπάρχει σημαντική πιθανότητα να ξεπεράσουν τους 10.000.

Η ανταποκρίτρια του Al Jazeera, Teresa Bo, μεταδίδοντας από την Μπογκοτά της γειτονικής Κολομβίας, ανέφερε ότι οι μεγαλύτερες ζημιές σημειώθηκαν στο Καράκας, ιδιαίτερα στην περιοχή Αλταμίρα. Εκεί, σωστικά συνεργεία ανέσυραν επιζώντες από τα ερείπια ενός 22ώροφου κτιρίου, την ώρα που συγγενείς αναζητούσαν αγνοούμενα μέλη των οικογενειών τους. Οι Αρχές δήλωσαν ότι εξακολουθούν να αξιολογούν την πλήρη έκταση της καταστροφής. Το USGS προειδοποίησε επίσης για ισχυρούς μετασεισμούς τις επόμενες ημέρες.

Πόσο ευάλωτη είναι η Βενεζουέλα στους σεισμούς;

Η χώρα έχει μακρύ ιστορικό καταστροφικών σεισμών επειδή βρίσκεται ακριβώς πάνω στο όριο μεταξύ της τεκτονικής πλάκας της Καραϊβικής και της Νοτιοαμερικανικής πλάκας.

Το ιστορικό

Το 1812, ένας ισχυρός σεισμός συγκλόνισε τις πόλεις Μέριδα και Καράκας, σκοτώνοντας περίπου 30.000 ανθρώπους. Το 1967, ένας άλλος σεισμός έπληξε το Καράκας, προκαλώντας την κατάρρευση αρκετών πολυώροφων κτιρίων και τον θάνατο 240 ανθρώπων.

Ο μηχανισμός: Το USGS ανέφερε ότι ο μεγαλύτερος από τους σεισμούς της Τετάρτης, προκλήθηκε από ένα αβαθές ρήγμα οριζόντιας μετάτοπισης (strike-slip) κοντά στα όρια των πλακών της Καραϊβικής και της Νότιας Αμερικής. Ένα ρήγμα οριζόντιας μετάτοπισης δημιουργείται όταν δύο τμήματα πετρωμάτων γλιστρούν οριζόντια το ένα δίπλα στο άλλο.

Αυτό απελευθερώνει ενέργεια που ταξιδεύει μέσα από το έδαφος ως σεισμικά κύματα, αυτό που αισθανόμαστε στην επιφάνεια ως δόνηση. Οι αβαθείς σεισμοί μπορούν να είναι ιδιαίτερα καταστροφικοί, επειδή η ενέργειά τους έχει να διανύσει μικρότερη απόσταση, μέχρι να φτάσει στους ανθρώπους και τα κτίρια.

Γιατί η Κεντρική Αμερική είναι τόσο επιρρεπής στους σεισμούς;

Η περιοχή, η οποία φιλοξενεί περίπου 50 εκατομμύρια ανθρώπους, βρίσκεται στη συμβολή πολλών τεκτονικών πλακών. Αυτό περιλαμβάνει μια ζώνη καταβύθισης, όπου η πλάκα Κόκος βυθίζεται κάτω από την πλάκα της Καραϊβικής.

Τι είναι η ζώνη καταβύθισης; Είναι το όριο μεταξύ δύο τεκτονικών πλακών όπου η μία πλάκα σπρώχνεται και βυθίζεται κάτω από την άλλη, μέσα στον μανδύα της Γης.

Ένας τεράστιος αριθμός ανθρώπων στην Κεντρική Αμερική, ζει σε πρόχειρα καταλύματα (παραγκουπόλεις) ή σε παλαιότερες, κακοφτιαγμένες κατασκευές που δεν έχουν σχεδιαστεί για να αντέχουν σε ισχυρές δονήσεις, γεγονός που θέτει την περιοχή σε εξαιρετικά υψηλό κίνδυνο.

Το ιστορικό των σεισμών στην Κεντρική Αμερική:

Φεβρουάριος 2010: Σεισμός μεγέθους 8,7 βαθμών έπληξε την περιοχή Μάουλε της κεντρικής Χιλής , προκαλώντας τσουνάμι, σκοτώνοντας περισσότερους από 500 ανθρώπους και προκαλώντας ζημιές δισεκατομμυρίων δολαρίων.

βαθμών έπληξε την περιοχή , προκαλώντας τσουνάμι, σκοτώνοντας περισσότερους από και προκαλώντας ζημιές Σεπτέμβριος 2012: Σεισμός μεγέθους 7,6 βαθμών έπληξε τις ακτές του Ειρηνικού στην Κόστα Ρίκα.

βαθμών έπληξε τις ακτές του Νοέμβριος 2012: Τουλάχιστον 52 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν η Γουατεμάλα βίωσε τον μεγαλύτερο σεισμό της των τελευταίων τριών δεκαετιών, μεγέθους 7, 4 Ρίχτερ.

Τουλάχιστον έχασαν τη ζωή τους όταν η Γουατεμάλα βίωσε τον μεγαλύτερο σεισμό της των τελευταίων τριών δεκαετιών, 4 Ιούνιος 2017 : Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από σεισμό 6,9 βαθμών στη δυτική Γουατεμάλα, κοντά στα σύνορα με το Μεξικό.

: Τουλάχιστον έχασαν τη ζωή τους από σεισμό Ιανουάριος 2018: Σεισμός μεγέθους 7,6 βαθμών σημειώθηκε κοντά στις ακτές της Ονδούρας. Οι δονήσεις έγιναν αισθητές σε όλη τη βόρεια Κεντρική Αμερική, προκαλώντας προειδοποιήσεις για τσουνάμι στο Πουέρτο Ρίκο και σε άλλα νησιά της Καραϊβικής.

Σεισμός μεγέθους 7,6 βαθμών σημειώθηκε κοντά στις ακτές της Οι δονήσεις έγιναν αισθητές σε όλη τη βόρεια προκαλώντας προειδοποιήσεις για τσουνάμι στο Απρίλιος 2022: Σεισμός μεγέθους 6,7 βαθμών σημειώθηκε στα ανοικτά των δυτικών ακτών της Νικαράγουας.

βαθμών σημειώθηκε στα ανοικτά των δυτικών ακτών της Πέρυσι: Ένας σεισμός προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στη Γουατεμάλα.

Πού αλλού στον κόσμο οι σεισμοί είναι ιδιαίτερα έντονοι;

Η πιο σεισμογενής ζώνη στον κόσμο, η οποία ευθύνεται για περίπου το 90% των σεισμών παγκοσμίως, είναι το Δαχτυλίδι της Φωτιάς στον Ειρηνικό (Pacific Ring of Fire), μια ζώνη που εκτείνεται από τη Νότια Αμερική έως τη Ρωσική Άπω Ανατολή. Το Δαχτυλίδι της Φωτιάς περιλαμβάνει την Ιαπωνία, τις Φιλιππίνες, την Ινδονησία και τις δυτικές ακτές της Αμερικανικής ηπείρου.

8 Ιουνίου: Σεισμός μεγέθους 7,8 βαθμών έπληξε τις νότιες Φιλιππίνες στα ανοικτά του νησιού Μιντανάο, προκαλώντας προειδοποιήσεις για τσουνάμι σε πολλές χώρες. Τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Πέμπτη: Σεισμός μεγέθους 7,2 βαθμών έπληξε τη βόρεια Ιαπωνία, σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ιαπωνίας (το USGS μέτρησε τον σεισμό στα 6,9 ρίχτερ).

Η διαφορά της Ιαπωνίας

Η Ιαπωνία, μια από τις πιο σεισμογενείς χώρες στον κόσμο, έχει εξαιρετικά αυστηρούς οικοδομικούς κανονισμούς. Αυτό σημαίνει ότι πολλά κτίρια αντέχουν σε δονήσεις που θα ισοπέδωναν κακοφτιαγμένα σπίτια σε περιοχές της Ινδονησίας ή της Κεντρικής Αμερικής. Στους περισσότερους σεισμούς στην ξηρά, η πλειονότητα των θανάτων και των τραυματισμών προκαλείται από την κατάρρευση κακών κατασκευών και όχι από την ίδια τη δόνηση.

In Japan, 11 people were injured during a 7.2-magnitude earthquake, according to NHK. pic.twitter.com/mfjF6yJ3nh — S p r i n t e r (@SprinterPress) June 25, 2026

Η Ιαπωνία έχει πραγματοποιήσει τεράστιες δημόσιες επενδύσεις στη σεισμική έρευνα και διαθέτει κορυφαία πρόσβαση σε προηγμένες μηχανικές τεχνολογίες, όπως η σεισμική μόνωση βάσης (base isolation), η οποία περιλαμβάνει την εγκατάσταση τεράστιων αμορτισέρ από χάλυβα ή καουτσούκ κάτω από τα θεμέλια των κτιρίων.

Πηγή: Al Jazeera/ Reuters