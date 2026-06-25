Ντουμπάι: Βρετανίδα Influencer από το TikTok κατηγορείται για φόνο – «Απλά αμύνθηκα», λέει η ίδια

Μια σκοτεινή υπόθεση που κρύβεται πίσω από τη λάμψη και την πολυτέλεια του Ντουμπάι έρχεται στο φως, με πρωταγωνίστρια μια 23χρονη Βρετανίδα influencer. Η Μπρουκ Τζορτζ, πρώην υπάλληλος σε κατάστημα στο Κεντ της Αγγλίας και γνωστή TikToker, βρίσκεται αντιμέτωπη με τη θανατική ποινή στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, κατηγορούμενη για τη στυγερή δολοφονία ενός 26χρονου συμπατριώτη της. Η ίδια, ωστόσο, σοκάρει με τις αποκαλύψεις της, υποστηρίζοντας ότι παγιδεύτηκε σε έναν εφιάλτη ενδοοικογενειακής βίας, εξαπάτησης και ομηρίας, και ότι το μοιραίο χτύπημα με το μαχαίρι κουζίνας ήταν η ύστατη προσπάθειά της να σώσει τη ζωή της.

Από το παραμύθι της Rolls-Royce στον απόλυτο τρόμο

Όλα ξεκίνησαν σαν ένα σύγχρονο παραμύθι των social media. Η Μπρουκ γνώρισε τον 26χρονο Γουίλιαμ Τρίμπι μέσω Facebook. Στο πρώτο της ταξίδι στο Ντουμπάι, ο νεαρός τη γοήτευσε: οδηγούσε πολυτελή αυτοκίνητα, της υποσχέθηκε μια λαμπρή καριέρα στο μόντελινγκ και της διοργάνωσε επαγγελματικές φωτογραφίσεις με φόντο τους ουρανοξύστες της πόλης. Όταν όμως η 23χρονη επέστρεψε στο εμιράτο τον Ιούνιο, το σκηνικό άλλαξε δραματικά.

Σύμφωνα με την οικογένειά της, ο Τρίμπι μετατράπηκε σε έναν ελεγκτικό και βίαιο δεσπότη. Της είχε βγάλει εισιτήριο χωρίς επιστροφή και, όταν εκείνη αντέδρασε ζητώντας να γυρίσει στην πατρίδα της, της κατέσχεσε το διαβατήριο. Η άγρια αντιπαράθεση ξεκίνησε μέσα σε ένα αυτοκίνητο μετά από νυχτερινή έξοδο και κορυφώθηκε στο πολυτελές διαμέρισμά του, όπου η Μπρουκ δέχθηκε άγρια επίθεση με γροθιές στο πρόσωπο. Πάνω στην απελπισία της, άρπαξε ένα μαχαίρι κουζίνας και τον τραυμάτισε θανάσιμα, προσπαθώντας να ξεφύγει.

Ο Γουίλιαμ Τρίμπυ, το θύμα δολοφονίας

Αντιμέτωπη με το εκτελεστικό απόσπασμα και τη σκληρή πραγματικότητα

Η απόπειρα της νεαρής influencer να διαφύγει από τη χώρα έληξε άδοξα, καθώς συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι, έχοντας μόλις ανακτήσει το διαβατήριό της. Πλέον, κρατείται στο διαβόητο αστυνομικό τμήμα Bur Dubai, με την οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων «Detained in Dubai», να καταγγέλλει σοβαρές παραβιάσεις: η 23χρονη αναγκάστηκε να γδυθεί μπροστά σε άνδρες αξιωματικούς, ενώ της αρνήθηκαν δικηγόρο και μεταφραστή.

Εάν καταδικαστεί, κινδυνεύει με εκτέλεση διά τουφεκισμού. Η υπόθεση αυτή, σύμφωνα με τους ειδικούς, φέρνει στην επιφάνεια ένα εξαιρετικά ανησυχητικό μοτίβο, όπου νεαρές γυναίκες παρασύρονται στη Μέση Ανατολή με δολώματα την πολυτέλεια και τη δήθεν ρομαντική ζωή, για να καταλήξουν θύματα άγριας εκμετάλλευσης. Ενώ η οικογένεια του θύματος θρηνεί τον χαμό του, η πλευρά της Μπρουκ και οι ακτιβιστές απευθύνουν έκκληση στις Αρχές, να αντιμετωπίσουν την κοπέλα ως επιζήσασα κακοποίησης και όχι ως κοινή εγκληματία.