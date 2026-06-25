Πολάκης: Αποχώρησε από τη συνεδρίαση της ΠΓ του ΣΥΡΙΖΑ – «Κατάσταση αυτοεξευτελισμού και διάλυσης»

Ο Παύλος Πολάκης αποχώρησε από τη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, προαναγγέλλοντας την κατάθεση υπογραφών για τη σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Έκανε λόγο για «στρατηγικό αδιέξοδο», «απαξίωση», «αυτοεξευτελισμό» και «διάλυση» της ακολουθούμενης πολιτικής.

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Πολιτική

Παύλος Πολάκης
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Παύλος Πολάκης αποχώρησε από τη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, κάνοντας λόγο για «στρατηγικό αδιέξοδο», «απαξίωση», «αυτοεξευτελισμό» και «διάλυση». Προανήγγειλε την κατάθεση υπογραφών για σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής, δηλώνοντας πως «πρέπει να υπάρξει συνεδρίαση Κεντρικής Επιτροπής και να αλλάξει η απόφαση».
  • Ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος τόνισε ότι «Η ΕΛΑΣ δεν διαπραγματεύεται, επομένως ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να ετοιμάζεται για όλα τα ενδεχόμενα και να λειτουργήσει ως κόμμα». Πρόσθεσε ότι «Προσφέρουμε κριτική στήριξη στην ΕΛΑΣ αλλά αυτό σημαίνει και στήριξη και κριτική».
  • Η Ρένα Δούρου εκτίμησε ότι «Η ενότητα μπορεί να επιτευχθεί μόνον μετεκλογικά, δοθέντων των σημερινών δεδομένων, κυρίως της στάσης της ΕΛΑΣ». Υπογράμμισε πως «Διαφορετικά ψηφοδέλτια δεν σημαίνει κατ’ ανάγκην και αντιπαραθετικά ψηφοδέλτια», καλώντας το κόμμα να τεθεί σε προεκλογική διάταξη.

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Ο Παύλος Πολάκης προανήγγειλε την κατάθεση υπογραφών προκειμένου να συγκληθεί ξανά η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σε δηλώσεις που έκανε, αποχωρώντας από την συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του κόμματος, ενώ χρησιμοποίησε εκφράσεις όπως «στρατηγικό αδιέξοδο», «απαξίωση», «αυτοεξευτελισμός» και «διάλυση».

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«Δυστυχώς επιβεβαιώθηκε το στρατηγικό αδιέξοδο της πολιτικής που ακολουθεί αυτή τη στιγμή, με βάση την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με την προοδευτική ανασύνθεση του χώρου και την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρώ ότι η μόνη λύση είναι να ξαναγίνει Κεντρική Επιτροπή και να αλλάξει η απόφαση την οποία πήραμε. Δεν υπάρχει καμία άλλη λύση για το χώρο. Γιατί δεν είναι δυνατόν όταν έχεις από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη μία εκφώνηση στρατηγικού χαρακτήρα -και είναι δικαίωμά τους-, η οποία λέει ότι δεν συνεργαζόμαστε με κόμματα, δεν συνεργαζόμαστε με βουλευτές κ.τ.λ., μιλάμε μόνο με άτομα, με προσωπικότητες που έρχονται χωρίς το φορτίο του αξιώματός τους, εδώ να επιμένουμε», τόνισε ο Παύλος Πολάκης.

«Εγώ είπα πάρα πολύ καθαρά στον πρόεδρο Σωκράτη Φάμελλο “μίλησες επισήμως με τον Αλέξη τον Τσίπρα να σου επιβεβαιώσει ότι ή δεν συνεργάζεται ή ότι συνεργάζεται;”. Δεν μπορούμε να παρατείνεται αυτή η κατάσταση απαξίωσης, αυτοεξευτελισμού και διάλυσης δεν γίνεται μας έχουν φτάσει τόσο χαμηλά. Άρα πρέπει να υπάρξει συνεδρίαση Κεντρικής Επιτροπής και να αλλάξει η απόφαση», πρόσθεσε ο Παύλος Πολάκης.

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Θεοχαρόπουλος: «Προσφέρουμε κριτική στήριξη στην ΕΛΑΣ αλλά αυτό σημαίνει και στήριξη και κριτική»

Στην τοποθέτησή του στην συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος ανέφερε: «Είναι σεβαστό αυτό που κάνει ο Τσίπρας και κατανοητό. Η ΕΛΑΣ δεν διαπραγματεύεται, επομένως ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να ετοιμάζεται για όλα τα ενδεχόμενα και να λειτουργήσει ως κόμμα. Προσφέρουμε κριτική στήριξη στην ΕΛΑΣ αλλά αυτό σημαίνει και στήριξη και κριτική».

Δούρου: «Διαφορετικά ψηφοδέλτια δεν σημαίνει κατ’ ανάγκην και αντιπαραθετικά ψηφοδέλτια»

«Η ενότητα μπορεί να επιτευχθεί μόνον μετεκλογικά, δοθέντων των σημερινών δεδομένων, κυρίως της στάσης της ΕΛΑΣ», είπε η Ρένα Δούρου και πρόσθεσε:

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«Αν θέλουμε να είμαστε παρόντες και όχι παρατηρητές όπως σήμερα, πρέπει, όπως έχω πει, να ανατάξουμε το κόμμα με όσες δυνάμεις έχουν μείνει, να τεθούμε σε προεκλογική διάταξη και φυσικά να μετέχουμε στις εκλογές επιδιώκοντας την μέγιστη σύμπραξη προοδευτικών δυνάμεων και προσωπικοτήτων που θέλουν και μπορούν.

Διαφορετικά ψηφοδέλτια δεν σημαίνει κατ’ ανάγκην και αντιπαραθετικά ψηφοδέλτια. Δύο κόμματα μπορούν να κατέβουν στις εκλογές χωρίς να αντιπαρατίθενται. Μιλάμε για μια στάση που είναι επικοινωνιακά διαχειρίσιμη σε επίπεδο δημόσιου λόγου.

Όσο καθυστερούμε, τροφοδοτούμε την εσωστρέφεια και περιορίζουμε τη δυνατότητα αξιοπρεπούς εκλογικής παρουσίας. Ας μην ξεχνάμε ότι ήδη βρισκόμαστε σε προεκλογική εκστρατεία. Μητσοτάκης και Ανδρουλάκης λειτουργούν πλέον καθαρά προεκλογικά αλλά και η ΕΛΑΣ το ίδιο, το είδαμε με τις 3 προτάσεις αλλά και με τη στελέχωση των οργάνων με εκλογικό ορίζοντα».

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