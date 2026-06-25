Φάμελλος στην ΠΓ του ΣΥΡΙΖΑ: Ζητώ να σεβαστούν όλα τα στελέχη την απόφαση της ΚΕ και τους δημοκρατικούς μας κανόνες

Ο Σωκράτης Φάμελλος, μιλώντας στην Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, εξέφρασε την πεποίθησή του για την ορθότητα της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής της 6ης Ιουνίου και ζήτησε από όλα τα στελέχη να σεβαστούν τη συλλογική απόφαση και τους δημοκρατικούς κανόνες του κόμματος. Υπογράμμισε την ανάγκη για ενότητα στον προοδευτικό χώρο, την ευρεία προοδευτική σύγκλιση και την εστίαση σε θέματα αιχμής, ενώ προανήγγειλε συναντήσεις με φορείς και προετοιμασία για τη ΔΕΘ.

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Πολιτική

Σωκράτης Φάμελλος
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Σωκράτης Φάμελλος ζήτησε να «σεβαστούν όλα τα στελέχη την απόφαση της ΚΕ και τους δημοκρατικούς μας κανόνες», τονίζοντας ότι η εσωστρέφεια εξυπηρετεί μόνο το σύστημα εξουσίας.
  • Ο Σωκράτης Φάμελλος υπογράμμισε ότι «εργαζόμαστε για την ευρεία προοδευτική σύγκλιση για την εκλογική ήττα Μητσοτάκη και Δεξιάς», προσθέτοντας ότι «χρειάζονται σοβαρά βήματα ενότητας στον προοδευτικό χώρο, δεν αρκεί η ανασύνθεση».
  • Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε στον προγραμματισμό της πολιτικής δράσης, δίνοντας έμφαση σε θέματα αιχμής όπως «Κράτος Δικαίου, Συνταγματική Αναθεώρηση και Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά και για Ακρίβεια, Εργασία, Στέγη», ενώ προανήγγειλε «συναντήσεις με φορείς/Επιμελητήρια από τον Ιούλιο και προετοιμασία για ΔΕΘ».

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Την «πεποίθησή του για την ορθότητα και την αναγκαιότητα της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής της 6ης Ιουνίου» εξέφρασε ο Σωκράτης Φάμελλος μιλώντας στην Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και πρόσθεσε: «Η συλλογική μας απόφαση και η συντεταγμένη υλοποίησή της είναι και θα είναι η καλύτερη απάντηση σε σενάρια διάλυσης και αναστολής λειτουργίας του κόμματός μας».

Συνοψίζοντας την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, ο Σωκράτης Φάμελλος υπογράμμισε:

Θετική η πρωτοβουλία ΕΛΑΣ, μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην προοδευτική ανατροπή, την στηρίζουμε και την αντιμετωπίζουμε συντροφικά και στεκόμαστε δίπλα και όχι απέναντι.

Στρατηγικό λάθος η αντιπαράθεση, αλλά και η περιχαράκωση.

– Εργαζόμαστε για την ευρεία προοδευτική σύγκλιση για την εκλογική ήττα Μητσοτάκη και Δεξιάς. Η ανασύνθεση απαιτεί και ενότητα.

«Χρειάζονται σοβαρά βήματα ενότητας στον προοδευτικό χώρο, δεν αρκεί η ανασύνθεση»

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε στον προγραμματισμό της πολιτικής δράσης του κόμματος δίνοντας έμφαση στα θέματα αιχμής: «Ιδιαίτερα για Κράτος Δικαίου, Συνταγματική Αναθεώρηση και Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά και για Ακρίβεια, Εργασία, Στέγη, που δίνουν και τη δυνατότητα διαμόρφωσης κοινωνικής πλειοψηφίας».

«Συμμετέχουμε και ενθαρρύνουμε τον προοδευτικό διάλογο (π.χ. συνέδριο του “Κόσμος”). Τονίζουμε την αναγκαιότητα και της ανασύνθεσης, αλλά και της ενότητας. Χρειάζονται σοβαρά βήματα ενότητας στον προοδευτικό χώρο, δεν αρκεί η ανασύνθεση. Απαραίτητος και ο προοδευτικός διάλογος για την ωρίμανση και κοινωνική κατοχύρωση του προοδευτικού προγράμματος», είπε ο Σωκράτης Φάμελλος.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε πως θα υπάρξουν «συναντήσεις με φορείς/Επιμελητήρια από τον Ιούλιο και προετοιμασία για ΔΕΘ. Ενεργοποίηση από Αύγουστο έως και συμμετοχή στη ΔΕΘ με επικαιροποίηση οικονομικού προγράμματος και σε διάλογο με παραγωγικούς φορείς».

Ο ίδιος προανήγγειλε νέα συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής τον Σεπτέμβριο «μετά και την παρουσία μας στη ΔΕΘ».

Το μήνυμα στο εσωτερικό του κόμματος

Ο Σωκράτης Φάμελλος απάντησε στους επικριτές του, στο εσωτερικό του κόμματος, αναφέροντας τα εξής:

«Όλα όσα έχουμε κάνει και θα συνεχίσουμε να κάνουμε είναι και η καλύτερη απάντηση σε φωνές μέσα και έξω από το κόμμα μας, ότι δήθεν αποφασίσαμε να κλείσει το κόμμα μας. Δεν νοείται όμως να αποφασίζουμε κάτι δημοκρατικά και στη συνέχεια κάποια στελέχη μας από την πρώτη ημέρα να κάνουν πως δεν κατάλαβαν ή να παρουσιάζουν ως απόφαση τις απόψεις τους, που μειοψήφησαν. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τους δημοκρατικούς μας κανόνες και με τη βούληση των μελών και την απόφασή μας. Συνεχείς επικλήσεις για συνεδριάσεις, όπου θα συζητήσουμε όσα έχουμε ήδη αποφασίσει είναι πρωτοφανή σκαρφίσματα, που έρχονται σε αντίθεση με τη βούληση των μελών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ».

«Εδώ είμαστε να δουλέψουμε συντροφικά όπως αποφασίσαμε. Ζητώ να σεβαστούν όλα τα στελέχη την απόφαση της ΚΕ και τους δημοκρατικούς μας κανόνες. Η εσωστρεφής και απαξιωτική συζήτηση στον μόνο που δεν προκαλεί ανησυχία είναι στο σύστημα εξουσίας και στο καθεστώς Μητσοτάκη», κατέληξε ο Σωκράτης Φάμελλος.

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