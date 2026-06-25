Πτώση ελικοπτέρου στη λίμνη Αώου: Βίντεο από την επιχείρηση διάσωσης του πληρώματος

Ελικόπτερο της πυροσβεστικής τύπου Bell 214B πραγματοποίησε βαριά προσθαλάσσωση στην τεχνητή λίμνη Αώου κατά τη διάρκεια επιχείρησης αεροπυρόσβεσης σε πυρκαγιά στα Γρεβενά. Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα την άμεση κινητοποίηση διασωστικών δυνάμεων και τη διάσωση των δύο μελών του πληρώματος, ενώ βίντεο καταγράφει τις στιγμές της επιχείρησης

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  • Ελικόπτερο της πυροσβεστικής πραγματοποίησε βαριά προσθαλάσσωση στην τεχνητή λίμνη Αώου, ενώ επιχειρούσε αεροπυρόσβεση στα Γρεβενά. Τα δύο μέλη του πληρώματος διασώθηκαν άμεσα.\n- Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία, πρόβλημα στον κινητήρα του ελικοπτέρου κατά τη διάρκεια υδροληψίας οδήγησε στην πρόσκρουση. Ο χειριστής προσπάθησε να το επαναφέρει, αλλά το ελικόπτερο έπεσε βίαια στη λίμνη.\n- Το ελικόπτερο βυθίστηκε στα νερά της λίμνης Αώου, αφήνοντας πίσω του συντρίμμια και ίχνη καυσίμων στην επιφάνεια.

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Ελικόπτερο της πυροσβεστικής τύπου Bell 214B κατέπεσε σήμερα το μεσημέρι στην τεχνητή λίμνη Αώου και ενώ επιχειρούσε αεροπυρόσβεση σε πυρκαγιά στα Γρεβενά.

Μέτσοβο: Η στιγμή της πτώσης του πυροσβεστικού ελικοπτέρου – ΒΙΝΤΕΟ

Βίντεο που εξασφάλισε το ΕΡΤnews καταγράφει τις στιγμές που ακολούθησαν το περιστατικό, όπως και την επιχείρηση διάσωσης των δύο μελών του πληρώματος. Στα πλάνα διακρίνεται η άμεση κινητοποίηση των διασωστικών δυνάμεων στην περιοχή.

Το ελικόπτερο, το οποίο ήταν μισθωμένο από το Πυροσβεστικό Σώμα, είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Ιωαννίνων και εκτελούσε υδροληψία όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, έχασε την ισορροπία του και έπεσε στο νερό.

Νεότερα στοιχεία που παρουσιάζει η ΕΡΤ, αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια της υδροληψίας παρουσιάστηκε πρόβλημα στον κινητήρα του ελικοπτέρου. Ο χειριστής φέρεται να άφησε το νερό που είχε ήδη συλλέξει και προσπάθησε να επαναφέρει το εναέριο μέσο σε ασφαλές ύψος, αλλά το ελικόπτερο δεν κατάφερε να διατηρηθεί στον αέρα και προσέκρουσε βίαια στην επιφάνεια της λίμνης.

Πηγές αναφέρουν ότι πριν από την πτώση το ελικόπτερο ακούμπησε στο νερό και δεν μπόρεσε να ανακτήσει ύψος, ενώ σημειώθηκε και μικρή έκρηξη, πιθανότατα λόγω της κίνησης των ελίκων τη στιγμή της πρόσκρουσης.

Το ελικόπτερο βυθίστηκε στα νερά της τεχνητής λίμνης Αώου, αφήνοντας πίσω του συντρίμμια και ίχνη καυσίμων στην επιφάνεια.

Δείτε το βίντεο της διάσωσης:

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