Πτώση πυροσβεστικού ελικοπτέρου στη λίμνη Αώου – Επιχειρούσε σε φωτιά, σώοι οι 2 επιβαίνοντες

Ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο τύπου BELL συνετρίβη το μεσημέρι της Πέμπτης (25/6) στην τεχνητή λίμνη Αώου στην Ήπειρο, ενώ επιχειρούσε υδροληψία για την κατάσβεση φωτιάς στα Γρεβενά. Και οι δύο επιβαίνοντες, ένας Έλληνας και ένας αλλοδαπός σύνδεσμος, είναι σώοι και καλά στην υγεία τους, έχοντας εξέλθει μόνοι τους από το ελικόπτερο.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο τύπου BELL κατέπεσε το μεσημέρι της Πέμπτης (25/6) στην τεχνητή λίμνη Αώου, στην Ήπειρο.
  • Οι δύο επιβαίνοντες στο ελικόπτερο, ένας Έλληνας και ένας αλλοδαπός, είναι σώοι και καλά στην υγεία τους, έχοντας βγει μόνοι τους από το ελικόπτερο.
  • Το ελικόπτερο κατέπεσε την στιγμή που επιχειρούσε να κάνει υδροληψία, συμμετέχοντας στην κατάσβεση δασικής φωτιάς σε δύσβατο σημείο στα Γρεβενά.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο τύπου BELL, που επιχειρούσε στην κατάσβεση φωτιάς στα Γρεβενά, κατέπεσε το μεσημέρι της Πέμπτης (25/6) στην τεχνητή λίμνη Αώου, στην Ήπειρο.

Φωτιά στα Γρεβενά – Καίει σε δασική έκταση σε δύσβατο σημείο

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ελικόπτερο κατέπεσε την στιγμή που επιχειρούσε να κάνει υδροληψία.

Πηγές ενημέρωσης αναφέρουν ότι είναι σώοι και οι δύο επιβαίνοντες στο ελικόπτερο. Οι δύο επιβαίνοντες, ένας Έλληνας και ένας αλλοδαπός που λειτουργούσε ως σύνδεσμος, βγήκαν μόνοι τους από το ελικόπτερο, ενώ στη συνέχεια κολύμπησαν και βγήκαν στη στεριά. Και οι δύο είναι καλά στην υγεία τους.

Το ελικόπτερο τύπου BELL 214 Β, που είναι μισθωμένο από το Πυροσβεστικό Σώμα, είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Ιωαννίνων για να συμμετάσχει στην επιχείρηση αεροπυρόσβεσης, στη θέση «Αβγό» στα Γρεβενά.

Φωτιά σε δασική έκταση στα Γρεβενά

Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό  ότι ξέσπασε φωτιά σε δασική έκταση στα Γρεβενά, γεγονός που σήμανε συναγερμό στις δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση, σε δύσβατο σημείο και συγκεκριμένα στον ορεινό όγκο στην Βάλια Κάλντα και τη θέση «Αβγό».

Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής ήταν άμεση με 15 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 8ης ΕΜΟΔΕ, 3 οχήματα και 1 ελικόπτερο.

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