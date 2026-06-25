Πτώση πυροσβεστικού ελικοπτέρου στη λίμνη Αώου – Επιχειρούσε σε φωτιά, σώοι οι 2 επιβαίνοντες

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Ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο τύπου BELL, που επιχειρούσε στην κατάσβεση φωτιάς στα Γρεβενά, κατέπεσε το μεσημέρι της Πέμπτης (25/6) στην τεχνητή λίμνη Αώου, στην Ήπειρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ελικόπτερο κατέπεσε την στιγμή που επιχειρούσε να κάνει υδροληψία.

Πηγές ενημέρωσης αναφέρουν ότι είναι σώοι και οι δύο επιβαίνοντες στο ελικόπτερο. Οι δύο επιβαίνοντες, ένας Έλληνας και ένας αλλοδαπός που λειτουργούσε ως σύνδεσμος, βγήκαν μόνοι τους από το ελικόπτερο, ενώ στη συνέχεια κολύμπησαν και βγήκαν στη στεριά. Και οι δύο είναι καλά στην υγεία τους.

Το ελικόπτερο τύπου BELL 214 Β, που είναι μισθωμένο από το Πυροσβεστικό Σώμα, είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Ιωαννίνων για να συμμετάσχει στην επιχείρηση αεροπυρόσβεσης, στη θέση «Αβγό» στα Γρεβενά.

Φωτιά σε δασική έκταση στα Γρεβενά

Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό ότι ξέσπασε φωτιά σε δασική έκταση στα Γρεβενά, γεγονός που σήμανε συναγερμό στις δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση, σε δύσβατο σημείο και συγκεκριμένα στον ορεινό όγκο στην Βάλια Κάλντα και τη θέση «Αβγό».

Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής ήταν άμεση με 15 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 8ης ΕΜΟΔΕ, 3 οχήματα και 1 ελικόπτερο.