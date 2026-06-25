Κουτσούμπας: Επιβεβαιώνεται πλήρως η τροπολογία που είχαμε καταθέσει το 2024 για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη

Τουλάχιστον «πρόκληση» χαρακτήρισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας το «να παρουσιάζει η κυβέρνηση το αυτονόητο», αναφερόμενος «στη χτεσινή τροπολογία που φέρατε ως ερμηνεία της δικαστικής απόφασης του Άρειου Πάγου που ανοίγει το δρόμο για περιορισμένη εφαρμογή και απαράδεκτες εξαιρέσεις ακόμα και από αυτήν την ελάχιστη ανακούφιση».

Στην αρχή της ομιλίας του στη Βουλή, ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ τόνισε πως «και όχι μόνο αυτό, νομιμοποιείτε και παλιότερες παρανομίες των τραπεζών και των servicers σε βάρος δανειοληπτών, που πληρώνουν και ξαναπληρώνουν και κεφάλαιο και τόκους. Κανείς δεν πέφτει από τα σύννεφα... εσείς είστε που μαζί με τις προηγούμενες κυβερνήσεις, του ΠΑΣΟΚ και του Τσίπρα, παραδώσατε με τους νόμους σας τα σπίτια λαού στις τράπεζες, στα funds, στους servicers. Όλοι εσείς κάνατε “ιδιώνυμο αδίκημα” τη διαμαρτυρία ενάντια στους πλειστηριασμούς, θεσπίσατε Κώδικες για να παίρνουν πιο γρήγορα οι τράπεζες τα σπίτια, καθιερώσατε τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς», ανέφερε στη συνέχεια και πρόσθεσε:

«Απέναντί σας είναι το ΚΚΕ και οι δυνάμεις του μέσα στο εργατικό-λαϊκό κίνημα που μπαίνουν μπροστά για να σωθούν τα σπίτια του λαού από τα κοράκια. Η πίεση που άσκησε το ΚΚΕ με παρεμβάσεις του στη Βουλή, η υπεράσπιση του δίκαιου αιτήματος των δανειοληπτών από δικηγόρο στέλεχος του ΚΚΕ, η συνολικότερη πίεση που ασκεί το εργατικό-λαϊκό κίνημα για την υπεράσπιση της λαϊκής κατοικίας, οδήγησαν στη δικαστική απόφαση του Άρειου Πάγου που δίνει κάποιες ανάσες στα χρεωμένα, μέχρι τον λαιμό, νοικοκυριά. Επιβεβαιώνεται πλήρως η τροπολογία που είχαμε καταθέσει το 2024 για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, την οποία είχε απορρίψει η κυβέρνηση σας, ενώ οι υπόλοιποι είχαν καταπιεί τη γλώσσα τους».

«Αφήστε λοιπόν, αυτά που ξέρετε! Υλοποίηση της απόφασης του Άρειου Πάγου σημαίνει να απομειωθεί το οφειλόμενο κεφάλαιο για τα δάνεια που εξυπηρετούνται, να επιστραφούν τα επιπλέον ποσά για όσους έχουν ήδη αποπληρώσει τα δάνεια, με τον προηγούμενο άδικο και λανθασμένο υπολογισμό των τόκων, και να ξανανοίξουν οι υποθέσεις όλων όσοι έχασαν τη ρύθμιση εξαιτίας αυτών των υπέρογκων τόκων. Κι αυτό το κόστος να επιβαρύνει αποκλειστικά τις τράπεζες και τους servicers. Γιατί από παντού ένα συμπέρασμα προκύπτει, για να κερδίσει έστω μια ανάσα, μια στάλα ανακούφισης ο ελληνικός λαός πρέπει να χάσει το κεφάλαιο, έστω κάτι, απ’ τα κέρδη του» τόνισε, καταλήγοντας, ο Δ. Κουτσούμπας.

Το ΚΚΕ ανοίγει τη συζήτηση με τον λαό για την ανάγκη ριζικών αλλαγών, για μια κοινωνία με επίκεντρο τον άνθρωπο και τις σύγχρονες ανάγκες του

Στην ομιλία του στη Βουλή στη συζήτηση για τον Κώδικα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ο Δημήτρης Κουτσούμπας είπε ότι στο νέο Κώδικα που φέρνει η κυβέρνηση «αποτυπώνεται η αντιλαϊκή πολιτική στον τομέα της Τοπικής Διοίκησης, όπως αυτή υλοποιήθηκε πιο επιθετικά από το 2010 μέχρι σήμερα, με την εφαρμογή οδηγιών και κατευθύνσεων της ΕΕ και φυσικά με τη σφραγίδα των κυβερνήσεων, και της δικής σας και πριν του ΠΑΣΟΚ και της κυβέρνησης του κ. Τσίπρα».

Όπως εξήγησε «μετατρέψατε τους δήμους και τις περιφέρειες σε μηχανισμό τοπικής φοροληστείας, χαρατσώματος όπως λέει ο λαός μας, αλλά και σε “τροχονόμο” μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων. Σήμερα φέρνετε ένα πλαίσιο ακόμα πιο θωρακισμένο απέναντι όμως στο εργατικό-λαϊκό κίνημα, τις αγωνιστικές δημοτικές αρχές και τους αιρετούς. Τοπικά χαράτσια για τους πολλούς, τις λαϊκές οικογένειες δηλαδή, πεδία κερδοφορίας για λίγους, για τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους».

«Αυτό είναι το νόημα του Κώδικα. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο, ότι ο λεγόμενος “εκσυγχρονισμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης” αποτελεί προαπαιτούμενο του Ταμείου Ανάκαμψης, γεγονός που από μόνο του λέει πολλά… Αλλά και ότι, επίσης, στον Κώδικα ενσωματώνεται η κύρωση του “Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας”. Ο όρος αυτός, σε απλά ελληνικά, σημαίνει ότι οι δήμοι και οι περιφέρειες καλούνται να δημιουργήσουν το δικό τους ταμείο από το λεηλατημένο λαϊκό εισόδημα, από το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας, από το τσάκισμα κάθε εργασιακού δικαιώματος» πρόσθεσε.

Επισήμανε, με στοιχεία, την μείωση των κρατικών δαπανών προς τους δήμους και τις περιφέρειες, αναφέροντας πως «τα χρήματα αυτά, χρήματα του ελληνικού λαού δηλαδή, τα πήρατε για να ανακεφαλοποιήσετε τις τράπεζες, για να πληρώσετε τις δόσεις στο ΔΝΤ, για να δοθεί ζεστό χρήμα σε επιχειρηματικούς ομίλους και για τους πολεμικούς εξοπλισμούς του ΝΑΤΟ! Εκεί πήγαν τα λεφτά του ελληνικού λαού».

«Στον νέο Κώδικα που φέρνετε δεν υπάρχει καμιά πρόβλεψη για τους παρακρατηθέντες, από τους κεντρικό κράτος, πόρους. Τι θα γίνει μ’ αυτούς; Θα γραφτούν στο χιόνι κι αυτοί;» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο Δ. Κουτσούμπας έκανε ειδική αναφορά και στην «τραγική υποστελέχωση που επικρατεί σε δήμους και περιφέρειες, σε συνδυασμό με ένα απαράδεκτο μωσαϊκό εργασιακών σχέσεων και με τραγικές πρωτιές σε εργατικά δυστυχήματα».

Κατήγγειλε τη διατήρηση «της απαράδεκτης διάταξης Βορίδη», λέγοντας ότι «επιστρατεύεται ολόκληρος κρατικός μηχανισμός εναντίον συμβασιούχων εργαζομένων που διεκδικούν να γίνουν αορίστου χρόνου». Ο Δ. Κουτσούμπας στηλίτευσε και άλλες διατάξεις του Κώδικα, όπως η πρόβλεψη για «Ανώνυμες Εταιρείες, στις οποίες κουμάντο θα κάνει ένα Διοικητικό Συμβούλιο μακριά από το Δημοτικό Συμβούλιο και τις ανάγκες του λαού, όπως και ότι κρίσιμες κοινωνικές υπηρεσίες μένουν “στον αέρα”».

Στάθηκε και στις διατάξεις για το εκλογικό σύστημα, το οποίο χαρακτήρισε «ιλαροτραγωδία» καθώς «εισηγήστε ότι θα μπορεί ο εκλογέας, στο ίδιο ψηφοδέλτιο, να ψηφίσει και δεύτερο συνδυασμό!» κάτι το οποίο παραλλήλισε με «εκλογικό τζογάρισμα».

«Εισάγετε τη δυνατότητα για την αγαπημένη σας ηλεκτρονική ψήφο. Λες και αυτό είναι το πρόβλημα της μειωμένης συμμετοχής στις εκλογές, βουλευτικές και τοπικές, δημοτικές, περιφερειακές.

Πάγια θέση μας είναι η απλή και ανόθευτη αναλογική και στην τοπική και περιφερειακή διοίκηση, χωρίς μπόνους εδρών για τον πρώτο συνδυασμό και χωρίς κόφτες. Γιατί αυτό είναι το μοναδικό εκλογικό σύστημα που μπορεί να αποτυπώσει τη λαϊκή βούληση, όπως αυτή τουλάχιστον καταγράφεται στις κάλπες», είπε ο Δ. Κουτσούμπας.

Στηλίτευσε ακόμα τις προβλέψεις «στο όνομα της “σταθερότητας” για περιορισμό των Δημοτικών – Περιφερειακών Συμβουλίων σε τοπικές συζητήσεις, τη δυνατότητα για μόνο μία τον μήνα διά ζώσης συνεδρίαση και με τις υπόλοιπες να γίνονται διαδικτυακά, ώστε να παρεμποδίζεται η παρουσία σωματείων και φορέων».

Πραγματοποίησε ειδική αναφορά στα Συμβούλια Νέων σχολιάζοντας «με την τόση δημοκρατία, σας πήρε ο πόνος και για τη νεολαία. Καθίσταται υποχρεωτική η εκλογή Συμβουλίων Νέων σε δήμους με πληθυσμό άνω των 2.000 κατοίκων, αλλά αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο και ενιαίο ψηφοδέλτιο. Τόση είναι η αγωνία σας να κόψετε τη νέα γενιά στα μέτρα σας! Αλλά τελικά δεν πιστεύω ότι θα σας κάνει τη χάρη».

«Η φιλοσοφία και οι πρακτικές του νέου Κώδικα απαιτείται να καταδικαστούν και στη συνείδηση του εργαζόμενου λαού, ο οποίος βιώνει τις συνέπειες της πολιτικής ενός κράτους ανίκανου να προστατεύσει τις ζωές, τις λαϊκές περιουσίες, για παράδειγμα σε ένα έντονο καιρικό φαινόμενο, αλλά ικανότατου να συμμετέχει σε στρατιωτικές αποστολές, για παράδειγμα, εκτός συνόρων στο όνομα κάποιας γεωστρατηγικής αναβάθμισης της χώρας. Ο Κώδικάς σας κύριοι της κυβέρνησης απορρίπτεται από το ΚΚΕ. Εμείς, από τη μεριά μας, θα αξιοποιήσουμε την ευκαιρία για να ανοίξουμε τη συζήτηση μέσα στο λαό για την ανάγκη ριζικών αλλαγών σε επίπεδο διακυβέρνησης, εξουσίας, οικονομίας, κοινωνίας, με νέους λαογέννητους θεσμούς πραγματικής δημοκρατίας, με αιρετούς και ανακλητούς εκπροσώπους από τον ίδιο τον εργαζόμενο λαό. Για μια κοινωνία που θα έχει στο επίκεντρό της τον άνθρωπο και τις σύγχρονες ανάγκες του. Έτσι όπως αρμόζει να ζούμε στον 21ο αιώνα!» τόνισε, καταλήγοντας, στην ομιλία του ο Δ. Κουτσούμπας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ