Χανιά: «Θα έπρεπε να κάνει τον σταυρό της που δεν την έχει σφάξει όσα χρόνια είναι μαζί» – Ξέσπασε ο αδελφός της Σταυρούλας για την σύζυγο του δράστη

Ξέσπασε ο Γιάννης Λεβεντάκης για την σύζυγο του Σκοπιανού δράστη της δολοφονίας της αδελφής του, Σταυρούλας, στα Χανιά. Η σύζυγος του δράστη της δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη, επιμένει να τον υπερασπίζεται παρά το γεγονός ότι έχει ομολογήσει το έγκλημα, ενώ αναφέρθηκε με απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς στο θύμα.

«Έχω να πω κάτι γι’ αυτή τη γυναίκα ότι κανονικά θα έπρεπε να κάνει τον σταυρό της που δεν την έχει σφάξει όσα χρόνια είναι μαζί, που δηλώνει 20 χρόνια, και όχι να βγαίνει και να βρίζει την αδελφή μου», είπε οργισμένος ο αδελφός της Σταυρούλας, Γιάννης, στην εκπομπή «Το Πρωινό» στον ΑΝΤ1.

Αναφερόμενος στον δράστη, είπε πως «εγώ τον γνώρισα δύο μήνες πριν, τρεις, που του έδωσε προφανώς η αδελφή μου το τηλέφωνό μου και με ρώτησε κάτι για το αυτοκίνητό του», ενώ για την κατοικία στο Βαρύπετρο που νοίκιαζε η Σταυρούλα στον 43χρονο δράστη, είπε πως το μόνο που ξέρει «είναι ότι ήταν στεναχωρημένη γιατί έβλεπε λερωμένο το σπίτι κλπ».

Σε ερώτηση εάν η Σταυρούλα φοβόταν τον Σκοπιανό, ο αδελφός της απάντησε «όχι, και ίσα ίσα θεωρούσα ότι είχαν καλές σχέσεις γιατί ερχόταν η γυναίκα του στο πατρικό σπίτι, έβγαινε η αδελφή μου έξω και μιλούσαν».

Σχολιάζοντας, δε, την στάση της συζύγου του 43χρονου, παρά το γεγονός ότι έχει ομολογήσει το έγκλημα, ανέφερε: «ο έξυπνος παραδέχεται, ο ηλίθιος επιμένει. Ας κάνει ό,τι θέλει η κυρία αυτή».

Ο Γιάννης Λεβεντάκης ερωτήθηκε και για τις δηλώσεις της σπιτονοικοκυράς της δολοφονημένης Σταυρούλας και τους ισχυρισμούς της ότι ο ίδιος πήρε το μπλοκ όπου η Σταυρούλα κατέγραφε τις σκέψεις της: «όχι βέβαια, εγώ δεν έχω πάρει κάτι από το σπίτι, πέρα από ένα κλειδί που ήταν του γραμματοκιβωτίου. Η γυναίκα αυτή λέει πράγματα που δεν στέκουν. Αποκλείω η αδελφή μου να αποκαλούσε το σπίτι της “βίλα”», απάντησε.

Ο ίδιος πάντως, τόνισε για την ποινή που θα επιβληθεί στον καθ’ ομολογίαν δολοφόνο, «να μην γίνει αυτό που γίνεται συνήθως με τους δράστες, να φάει μια ποινή και λόγω έτσι, λόγω αλλιώς να είναι σε 5-6 χρόνια έξω. Θέλω ισόβια με πολύ βασανιστικό τρόπο, όχι να φάει μόνο ισόβια».

Τι είχε πει η σύζυγος του δράστη

Υπενθυμίζεται ότι η σύζυγος του 43χρονου Σκοπιανού, σε δηλώσεις της στο Mega, αρνήθηκε να δεχτεί ότι ο άντρας της ήταν εκείνος που σκότωσε την Σταυρούλα και έκανε λόγο για «πλεκτάνη».

Αναφερόμενη, δε, στο θύμα, ανέφερε: «ήταν μία περίεργη γυναίκα, εννοείται. Δεν ήταν 100% (στα καλά της). Ήταν παράξενος άνθρωπος. Αλλά εμείς πηγαίναμε με τα νερά της». «Είναι αυτά πράγματα που λένε; Να κάνει σχέση αυτός με αυτό; Η σχέση μας είναι άριστη. Το ερωτικό δηλαδή… όχι να το σκεφτώ, αηδιάζω. Και πώς ήταν αυτή; Βρωμούσε και ζωντανή, να το πω στα ίσια. Ο άντρας μου δεν κοίταξε ποτέ άλλη γυναίκα», είχε αναφέρει η σύζυγος του δράστη.