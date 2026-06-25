Παϊτέρης για Λατινοπούλου: Είναι πανέμορφη και έχει την τσιγγάνικη ομορφιά – Είμαστε 600.000 και θα την ψηφίσουμε να μπει στη Βουλή

Ο Βασίλης Παϊτέρης μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Πρωινό», μετά τον ντόρο για όσα είπε στην Αφροδίτη Λατινοπούλου, η οποία γνωστοποίησε ότι θα κινηθεί νομικά. Ο τραγουδιστής ανέφερε πως δεν υπάρχει λόγος να της ζητήσει συγγνώμη και ότι έχει τσιγγάνικη ομορφιά.

«Η κα. Λατινοπούλου μας λέει χρόνια γύφτους. Αν με πεις γύφτο, δεν θα πω κάτι. Όταν, όμως, το λες με μίσος… Να ξέρετε ότι αυτό το αν πήρε η μαμά σου χαλί, το λέμε και μεταξύ μας. Για δευτερόλεπτα αισθάνθηκε ότι είναι γύφτισσα και την ενόχλησε. Εμάς λέει χρόνια γύφτους, τι να πούμε; Δεν ήταν καλό», είπε ο Βασίλης Παϊτέρης.

«Έχει αυτή τη τσιγγάνικη ομορφιά»

«Ας μου κάνει μήνυση η κα. Λατινοπούλου. Θα της κάνει μήνυση όλος ο λαός. Εγώ δεν θέλω να της κάνω μήνυση και θέλω να σταματήσουμε εδώ και να μην το προχωρήσουμε, γιατί δεν είναι καλό. Δεν θα της ζητήσω συγγνώμη, αν δεν ζητήσει η ίδια συγγνώμη, όχι από εμένα αλλά από τον ελληνικό λαό γιατί είμαστε Έλληνες» περιέγραψε.

«Να είναι σωστή και να πάει σε έναν καταυλισμό να δει πως ζούνε οι άνθρωποι. Φοβάται; Και μόνη της να πάει δεν θα την πειράξει κανείς γιατί νομίζουν ότι είναι δική μας. Λένε είναι δικιά μας. Την ψήφισα, την ψηφίσαμε!» πρόσθεσε.

«Δεν υπάρχει πρόβλημα. Να με πάρει τηλέφωνο και να πάμε για καφέ. Δεν κρατάμε εμείς χαρακτηρισμούς. Θα την βάλουμε στη Βουλή, είμαστε 600.000 και θα την ψηφίσουμε όλοι μαζί» επεσήμανε.

Στο τέλος δήλωσε πως θα ήθελε να παίξει σε video clip του: «Είναι πανέμορφη και έχει αυτή τη τσιγγάνικη ομορφιά. Θα ήτα μεγάλη χαρά να παίξει σε video clip δικό μου».