Δολοφονία στην Καλλιθέα: Δεν έχει ταυτοποιηθεί ακόμη το θύμα – Το μαχαίρι και τα διακριτικά της ίδιας ομάδας

Στην Καλλιθέα, 20 λεπτά πριν τα μεσάνυχτα της Τετάρτης, συνέβη μια αιματηρή επίθεση με θύμα ένα νεαρό άτομο που τραυματίστηκε θανάσιμα από μαχαιριά στον θώρακα. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για την ταυτοποίηση του θύματος και το κίνητρο της δολοφονίας, ενώ 13 άτομα έχουν προσαχθεί και ο φερόμενος ως δράστης εξετάζεται.

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δολοφονία Καλλιθέα
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δεν έχει ταυτοποιηθεί ακόμη το θύμα της αιματηρής επίθεσης που συνέβη στην Καλλιθέα, σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου.
  • Το θύμα, όπως και οι 13 προσαχθέντες, είναι νεαρά άτομα ηλικίας 17 και 18 χρονών, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να εξακριβώσουν το κίνητρο της δολοφονίας.
  • «Δράστης και θύμα έφεραν διακριτικά της ίδιας ομάδας» τόνισε η κ. Δημογλίδου, με το οπαδικό κίνητρο να φαίνεται να απομακρύνεται, χωρίς να μπορεί να αποκλειστεί.

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Δεν έχει ταυτοποιηθεί ακόμη το θύμα της αιματηρής επίθεσης που συνέβη 20 λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα της Τετάρτης (24/6) στην Καλλιθέα, σύμφωνα με τα όσα γνωστοποίησε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου.

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Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες, προκειμένου να εξακριβώσουν τι ακριβώς συνέβη και ποιο ήταν το κίνητρο της δολοφονίας, αναζητώντας υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής αλλά και μαρτυρίες ανθρώπων, που μπορεί να είδαν τα όσα διαδραματίστηκαν στην οδό Μεγαλουπόλεως.

Φαίνεται πως το θύμα, που τραυματίστηκε θανάσιμα από μαχαιριά στον θώρακα, είναι ένα νεαρό άτομο, όπως και τα υπόλοιπα 13 που έχουν προσαχθεί στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ηλικίας 17 και 18 χρονών, τόνισε η κ. Δημογλίδου. Δεν φαίνεται να πρόκειται για σεσημασμένο άτομο, δεν έφερε κάποιο έγγραφο στην κατοχή του για να γίνει ταυτοπροσωπία, ενώ δεν δίνονται πληροφορίες για την ταυτότητά του ούτε από τους εμπλεκόμενους στο επεισόδιο.

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Το άτομο που έχει υποδειχθεί από τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους ως ο δράστης της δολοφονίας, εξετάζεται από τους αστυνομικούς, ενώ στα εγκληματολογικά εργαστήρια έχει μεταφερθεί και ένα μαχαίρι που βρέθηκε στο σημείο της συμπλοκής, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για το όπλο του εγκλήματος.

Ως προς το κίνητρο της δολοφονικής επίθεσης, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ τόνισε πως ακόμη δεν είναι ξεκάθαρο, καθώς κανείς από τους 13 προσαχθέντες δεν ξεκαθαρίζει τι ακριβώς συνέβη χθες το βράδυ. Πάντως, τόσο ο φερόμενος ως δράστης όσο και το θύμα έφεραν κάποια διακριτικά της ίδιας ομάδας, άρα το σενάριο το κίνητρο να ήταν οπαδικό φαίνεται να απομακρύνεται, χωρίς να μπορεί να αποκλειστεί.

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Μεταξύ άλλων, οι αρχές προσπαθούν να ξεκαθαρίσουν εάν ο δράστης γνώριζε το θύμα, εάν είχαν προηγούμενα ή εάν συνέβη κάτι τυχαίο, που οδήγησε στη δολοφονία.

 

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