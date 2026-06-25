Ρούμπιο: Θέλουμε συμφωνία με το Ιράν, αλλά όχι με κάθε τίμημα – Το Ορμούζ δεν ανήκει σε κανένα κράτος

Φτάνοντας στο Μπαχρέιν, τον επόμενο σταθμό της κρίσιμης περιοδείας του στη Μέση Ανατολή, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ξεκαθάρισε τις κόκκινες γραμμές της Ουάσινγκτον στις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη.

Συμμετέχοντας σε διευρυμένες συναντήσεις με αξιωματούχους του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (GCC), ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας επιδίωξε να καθησυχάσει τους περιφερειακούς συμμάχους των ΗΠΑ, οι οποίοι εκφράζουν έντονες ανησυχίες για τους όρους της επερχόμενης συμφωνίας.

Όχι σε μια συμφωνία «με κάθε τίμημα»

Κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον υπουργό Εξωτερικών του Μπαχρέιν στη Μανάμα, ο Ρούμπιο έδωσε το στίγμα των προθέσεων της κυβέρνησης Τραμπ.

«Θέλουμε μια συμφωνία με το Ιράν, αλλά δεν θέλουμε μια συμφωνία με κάθε τίμημα. Είμαστε ανοιχτοί σε μια ειρήνη που θα είναι διαρκής και πραγματική και δεν θα υπονομεύει την ασφάλεια και την ευημερία των ΗΠΑ ή των συμμάχων τους».

Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ συμπλήρωσε ότι οι ΗΠΑ, «αν και παραμένουν προσηλωμένες σε αυτή τη διαδικασία», θα διασφαλίσουν ότι «καμία από τις αποφάσεις που λαμβάνονται δεν θα στρέφεται ενάντια στα συμφέροντα των συμμάχων και των εταίρων μας», ενώ υπογράμμισε ότι η Ουάσινγκτον επιθυμεί οποιαδήποτε συμφωνία «να λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα των συμμάχων».

Η τοποθέτηση αυτή κινήθηκε στο ίδιο πνεύμα με τις προηγούμενες δηλώσεις του στο Κουβέιτ, όπου είχε διαβεβαιώσει τους εκεί αξιωματούχους ότι η Ουάσινγκτον δεν πρόκειται να προβεί σε ενέργειες που «υπονομεύουν την ασφάλεια των μακροχρόνιων συμμάχων μας στην περιοχή».

Το καθεστώς των Στενών του Ορμούζ

Αναφερόμενος στο ακανθώδες ζήτημα του ελέγχου της στρατηγικής θαλάσσιας διόδου και τις ιρανικές βλέψεις για επιβολή οικονομικών επιβαρύνσεων, ο Ρούμπιο ήταν απόλυτος.

«Δεν θα αποδεχθούμε ότι το Ορμούζ ανήκει σε οποιοδήποτε έθνος-κράτος. Είτε πρόκειται για διόδια… είτε για τέλη, στο τέλος της ημέρας όλα αυτά είναι απλώς σημασιολογία», είπε.

Ικανοποίηση στον Κόλπο για τον ανθρωπιστικό διάδρομο

Στο πλαίσιο της επίσκεψης Ρούμπιο, ο υπουργός Εξωτερικών του Μπαχρέιν, Αμπντουλατίφ μπιν Ρασίντ Αλ Ζαγιάνι, προήδρευσε της συνόδου του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο Αλ Ζαγιάνι χαιρέτισε την πρόσφατη ανακοίνωση του Ομάν, για τη δημιουργία ενός ειδικού θαλάσσιου διαδρόμου που αποσκοπεί στην ασφαλή διέλευση των εμπορικών πλοίων από τα Στενά, γεγονός που αποτελεί μια πρώτη ανάσα για τη διεθνή ναυσιπλοΐα εν μέσω του διπλωματικού θρίλερ.