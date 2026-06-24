Τραμπ: «Το Ιράν κάνει πολύ μεγάλες παραχωρήσεις, συμφωνούν σε ό,τι θέλω»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε έντονη αισιοδοξία για τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, δηλώνοντας ότι η Τεχεράνη προβαίνει σε σημαντικές παραχωρήσεις και συμφωνεί σε όσα επιθυμεί η Ουάσινγκτον. Οι δηλώσεις του ακολουθούν την υπογραφή του «Μνημονίου Συναντίληψης του Ισλαμαμπάντ», με στόχο τον τερματισμό του πολέμου και την επίτευξη τελικής συμφωνίας.

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Διεθνή Νέα

Τραμπ
Φωτογραφία: Reuters
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε κλίμα έντονης αισιοδοξίας, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η Τεχεράνη προβαίνει σε σημαντικές υποχωρήσεις, με την Ουάσινγκτον να έχει το πάνω χέρι στις διαπραγματεύσεις.
  • Ο Αμερικανός Πρόεδρος τόνισε πως «το Ιράν κάνει πολύ μεγάλες παραχωρήσεις», προσθέτοντας ότι «συμφωνούν σε όλα όσα θέλω, και πρέπει να το κάνουν, διαφορετικά απλώς θα επιστρέψουμε και θα κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε».
  • Η κινητικότητα αυτή ακολουθεί την υπογραφή του «Μνημονίου Συναντίληψης του Ισλαμαμπάντ», με τις δύο πλευρές να εισέρχονται σε περίοδο διαπραγματεύσεων 60 ημερών για μια τελική συμφωνία.

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Σε κλίμα έντονης αισιοδοξίας, αλλά με προειδοποιήσεις, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Τετάρτη ότι η Τεχεράνη προβαίνει σε σημαντικές υποχωρήσεις στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων, οι οποίες αναμένεται να συνεχιστούν την επόμενη εβδομάδα.

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Από το Καπιτώλιο, ο Τραμπ υπεραμύνθηκε της στρατιωτικής και διπλωματικής στρατηγικής των ΗΠΑ, διαμηνύοντας ότι η Ουάσινγκτον έχει το πάνω χέρι στην εξέλιξη της αναμέτρησης.

Οι δηλώσεις στο Καπιτώλιο

Μιλώντας σε δημοσιογράφους έπειτα από γεύμα εργασίας με Ρεπουμπλικάνους γερουσιαστές, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε χαρακτηριστικά για την πορεία των επιχειρήσεων και των συνομιλιών: «Ο πόλεμος πηγαίνει πολύ καλά».

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«Όπως γνωρίζετε, κερδίζουμε με μεγάλη διαφορά. Το Ιράν κάνει πολύ μεγάλες παραχωρήσεις. Θα δούμε τι θα συμβεί — αλλά ήταν πολύ, πολύ, πολύ ισχυρό».

Στη συνέχεια, ο Τραμπ πρόσθεσε ότι η ιρανική πλευρά επιδεικνύει «πολύ καλή» στάση, στέλνοντας ωστόσο ένα ξεκάθαρο τελεσίγραφο.

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«Συμφωνούν σε όλα όσα θέλω, και πρέπει να το κάνουν, διαφορετικά απλώς θα επιστρέψουμε και θα κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε».

Το πλαίσιο της συμφωνίας και οι επόμενες κινήσεις

Η κινητικότητα αυτή ακολουθεί την υπογραφή του «Μνημονίου Συναντίληψης (MoU) του Ισλαμαμπάντ» την περασμένη εβδομάδα από τον Τραμπ και τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν.

Το MoU αυτό έχει ως στόχο να ανοίξει τον δρόμο για τον τερματισμό του πολέμου που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Βάσει της συμφωνίας-πλαίσιο, οι δύο πλευρές θα εισέλθουν σε μια περίοδο διαπραγματεύσεων 60 ημερών –με δυνατότητα παράτασης– με σκοπό την επίτευξη μιας τελικής συμφωνίας που θα καλύπτει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και τις διεθνείς κυρώσεις.

Το Πακιστάν, το οποίο εκτελεί χρέη μεσολαβητή, επιβεβαίωσε ότι οι συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο θα επαναληφθούν την επόμενη εβδομάδα, έπειτα από μια σύντομη, προσωρινή παύση.

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