Ρούμπιο: Έτοιμος για όλα ο Τραμπ αν το Ιράν αθετήσει το deal – Το Ισραήλ βρίσκεται στον Λίβανο μόνο λόγω της Χεζμπολάχ

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, συναντάται σήμερα με τον εμίρη του Κουβέιτ, αφού προηγουμένως διαβεβαίωσε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για τη δέσμευση που έχει αναλάβει η Ουάσινγκτον για την ασφάλεια των χωρών του Κόλπου.

Πριν από τη συνάντησή του με τον εμίρη Μεσάαλ αλ Άχμαντ αλ Τζάμπερ αλ Σαμπάχ, ο Ρούμπιο παρέστη στην τελετή έπαρσης της σημαίας στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Κουβέιτ, η οποία επαναλειτουργεί μετά το ισραηλινό πλήγμα κατά τη διάρκεια του πολέμου.

«Η αμερικανική σημαία (…) κυματίζει και πάλι υπερήφανη πάνω από την πόλη του Κουβέιτ. Το Κουβέιτ είναι αναπόσπαστος εταίρος για την ασφάλεια και τη σταθερότητα» της περιοχής, έγραψε στην πλατφόρμα Χ.

Πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ επιδιώκουν «να ενισχύσουν τη συνεργασία τους σε όλους τους τομείς».

Η περιοδεία του Ρούμπιο

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας πραγματοποιεί περιοδεία σε συμμαχικές χώρες του Κόλπου, τις οποίες προσπαθεί να καθησυχάσει σε ό,τι αφορά το πρωτόκολλο συμφωνίας που υπέγραψε η Ουάσινγκτον με την Τεχεράνη.

Στο Άμπου Ντάμπι συζήτησε με τον πρόεδρο των ΗΑΕ, Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ, αυτό το μνημόνιο συνεννόησης που υπέγραψαν οι πρόεδροι των ΗΠΑ και του Ιράν, «τις προσπάθειες για τη διασφάλιση της ασφαλούς ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ καθώς και τη σημασία της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή», είπε ο εκπρόσωπός του, Τόμι Πίγκοτ.

Ο Ρούμπιο ευχαρίστησε τα Εμιράτα για την «απαράμιλλη υποστήριξή τους, χαιρέτισε το θάρρος και την ανθεκτικότητά τους απέναντι στις επιθέσεις του Ιράν και επανέλαβε τη δέσμευση των ΗΠΑ υπέρ της ασφάλειάς τους», πρόσθεσε.

Μετά το Κουβέιτ, ο Ρούμπιο θα επισκεφθεί το Μπαχρέιν και θα παραστεί στη σύνοδο των χωρών του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (CCG), που είναι προγραμματισμένη για αύριο Πέμπτη.

Αυτή είναι η πρώτη περιοδεία υψηλόβαθμου Αμερικανού πολιτικού στη Μέση Ανατολή, μετά την υπογραφή του MoU με το Ιράν.

Εγγυήσεις στις χώρες του Κόλπου

Ο Ρούμπιο δεσμεύτηκε σήμερα ότι η Ουάσινγκτον, στις δοσοληψίες της με το Ιράν, δεν θα κάνει τίποτα που να υπονομεύει την ασφάλεια των συμμάχων της στον Κόλπο.

«Θα είμαστε απόλυτα ευθυγραμμισμένοι με τους εταίρους μας στον Κόλπο» είπε στους δημοσιογράφους, προτού αναχωρήσει από το Κουβέιτ για το Μπαχρέιν, όπου θα συνεχίσει τη «μίνι» περιοδεία του. «Για αυτό κάνω αυτά τα ταξίδια τώρα και αυτός είναι ο λόγος που βρίσκομαι εδώ», τόνισε.

«Δεν θα κάνουμε τίποτα που να υπονομεύει την ασφάλεια των συμμάχων μας, των επί μακρόν συμμάχων μας στην περιοχή», πρόσθεσε.

Όταν ρωτήθηκε αν οι ηγέτες του Κόλπου εκφράζουν αμφιβολίες για τη στάση της Ουάσινγκτον, ο Αμερικανός ΥΠΕΞ κατέληξε με νόημα: «Δεν διέκρινα καμία αμφιβολία σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας μας, επειδή αυτές είναι πραγματικές, δεν είναι υποσχέσεις – υπάρχουν».

Στήριξη στην ισραηλινή παρουσία στον Λίβανο

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφων για το αν η Ουάσινγκτον θα υποστήριζε μια αποχώρηση του Ισραήλ από τον νότιο Λίβανο, ο Ρούμπιο κάλυψε πλήρως την κυβέρνηση Νετανιάχου, η οποία συνεχίζει τις επιχειρήσεις παρά τη συμφωνία-πλαίσιο για τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα.

«Ο μόνος λόγος που το Ισραήλ βρίσκεται στον Λίβανο είναι επειδή η Χεζμπολάχ εκτοξεύει ρουκέτες και drones από εκεί. Το έχουν καταστήσει σαφές», είπε.

Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ συμπλήρωσε ότι η Ουάσινγκτον επιθυμεί ο στρατός και η κυβέρνηση του Λιβάνου να αποκτήσουν μεγαλύτερο έλεγχο στα εδάφη τους, διαβεβαιώνοντας παράλληλα ότι το Ισραήλ «δεν εγείρει καμία αξίωση επί του εδάφους του Λιβάνου».

Όπως εξήγησε χαρακτηριστικά: «Όσο μεγαλύτερο μέρος αυτής της περιοχής είναι σε θέση να ασφαλίσει ο λιβανέζικος στρατός, τόσο λιγότερο θα βρίσκεται υπό τον έλεγχο της Χεζμπολάχ, και τόσο λιγότερο το Ισραήλ θα βρίσκεται στον Λίβανο».

«Υπάρχουν επιλογές»

Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ περιέγραψε την 60ήμερη άρση των κυρώσεων προς το Ιράν ως «ένα προσωρινό μέτρο», υπογραμμίζοντας ότι η Ουάσινγκτον περιμένει από την Τεχεράνη να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων.

«Εάν δεν ανταποκριθούν σε αυτές τις δεσμεύσεις, ο Πρόεδρος [Τραμπ] έχει πολλές επιλογές στη διάθεσή του, συμπεριλαμβανομένης –δεν λέω ότι πρόκειται να το κάνει, λέω συμπεριλαμβανομένης– της ανατροπής αυτών των κυρώσεων. Ανέλαβαν πολύ ξεκάθαρες δεσμεύσεις στην Ελβετία, και ο Πρόεδρος ήταν σαφέστατος ότι πρέπει να τηρήσουν αυτές τις δεσμεύσεις. Εάν το κάνουν, θα προχωρήσουμε μπροστά. Αν όχι, ο Πρόεδρος θα έχει επιλογές στη διάθεσή του για το τι πρέπει να κάνει γι’ αυτό. Ας ελπίσουμε ότι θα τηρήσουν αυτές τις δεσμεύσεις».

«Όχι» σε ιρανικά τέλη στα Στενά του Ορμούζ

Αναφορικά με τις προθέσεις του Ιράν να επιβάλει χρεώσεις για την ασφαλή διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ, ο Ρούμπιο εμφανίστηκε απόλυτος, εκτιμώντας μάλιστα ότι όλα τα κράτη του Κόλπου θα στηρίξουν τη θέση των ΗΠΑ.

«Όλος ο κόσμος θα είναι αντίθετος σε οποιονδήποτε μηχανισμό που χρεώνει χρήματα για τη χρήση μιας διεθνούς θαλάσσιας οδού. Είναι τόσο απλό. Ο Πρόεδρος [Τραμπ] το έχει ήδη πει: Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί», δήλωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Al Jazeera