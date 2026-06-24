Άρειος Πάγος: Ορίστηκαν οι νέοι εντεταλμένοι ευρωεισαγγελείς έπειτα από αίτημα της Λάουρα Κοβέσι

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Με απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου ορίστηκαν ομόφωνα οι τρεις νέες θέσεις εντεταλμένων εισαγγελέων οι οποίοι θα ενισχύουν το ελληνικό κλιμάκιο της ευρωπαϊκής εισαγγελίας.

Ειδικότερα, οι νέοι Έλληνες εντεταλμένοι Ευρωπαίοι εισαγγελείς είναι από το βαθμό του Εισαγγελέα Εφετών ο Δημήτρης Ζημιανίτης, με αναπληρωματική την συνάδελφό του, Ολυμπία Κλειτσάκη.

Από τον βαθμό του Εισαγγελέα Πρωτοδικών διορίστηκαν οι εισαγγελείς Δημήτρης Νομικός και Δημήτρης Αποστολάς, με αναπληρωματικούς τους συναδέλφους τους Δομένικο- Θεολόγο Δελήβεη και την Μαρία Ρηγοπούλου.

Μετά το αίτημα της Λαουρα Κοβέσι, οι οργανικές θέσεις των εντεταλμένων ευρωεισαγγελέων στη χώρα μας αυξήθηκαν κατά 3 και πλέον είναι 13.