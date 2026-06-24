Ιράν: Αναφορές ότι κλείνει ξανά το Ορμούζ λόγω ισραηλινών επιθέσεων στον Λίβανο – «Δεν αποχωρούμε όσο είμαι πρωθυπουργός» διαμηνύει ο Νετανιάχου

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Η εύθραυστη αρχική συμφωνία (Μνημόνιο Συναντίληψης/MoU) που υπέγραψαν την περασμένη εβδομάδα οι ΗΠΑ και το Ιράν με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρά περιφερειακά εμπόδια.

Ενώ ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο πραγματοποιεί έκτακτη περιοδεία στην περιοχή για να κάμψει τον σκεπτικισμό των συμμάχων, το Ισραήλ ξεκαθαρίζει ότι δεν προτίθεται να αποσύρει τα στρατεύματά του από τον νότιο Λίβανο.

Αμετακίνητο το Ισραήλ

Παρά τις συνομιλίες που διεξάγονται στην Ουάσινγκτον βάσει μιας αμερικανικής πρότασης για σταδιακή αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων και παράδοση των εδαφών στον στρατό του Λιβάνου, η ισραηλινή πολιτική ηγεσία εμφανίζεται ανένδοτη.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατζ, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του σε συνέδριο στο Τελ Αβίβ, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ο ισραηλινός στρατός (IDF) είναι προετοιμασμένος… και δεν υποχωρούμε. Ανακοινώσαμε ότι σε κάθε περίπτωση δεν αποσύρουμαστε, και μέχρι αυτή τη στιγμή —και αυτό αποτελεί πολιτικό επίτευγμα— δεν υπάρχει αμερικανική απαίτηση από το Ισραήλ να αποχωρήσει από τον Λίβανο».

Η Τεχεράνη, από την πλευρά της, έχει θέσει τον τερματισμό των εχθροπραξιών στον Λίβανο ως κεντρικό πυλώνα των απαιτήσεών της.

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, μιλώντας την Τετάρτη στο Μπακού κατά τη διάρκεια συνάντησης της Κοινοβουλευτικής Ένωσης των κρατών-μελών του Οργανισμού Ισλαμικής Διάσκεψης, επεσήμανε: «Για εμάς, μια κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο είναι εξίσου σημαντική με μια κατάπαυση του πυρός στο Ιράν και, επιπλέον, ο τερματισμός του πολέμου στον Λίβανο είναι εξίσου σημαντικός με τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν».

Νετανιάχου: «Δεν αποχωρούμε από τον Λίβανο όσο είμαι πρωθυπουργός

Σε μια ξεκάθαρη τοποθέτηση που περιπλέκει ακόμη περισσότερο τις διπλωματικές προσπάθειες, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, ξεκαθάρισε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας του δεν πρόκειται να αποσυρθούν από την κατεχόμενη ζώνη ασφαλείας στον νότιο Λίβανο.

«Όσο είμαι εγώ πρωθυπουργός, θα διατηρήσουμε τη ζώνη ασφαλείας στον νότιο Λίβανο. Θα είμαστε οι πρώτοι στον κόσμο που θα λύσουμε το πρόβλημα των φονικών drones (μη επανδρωμένων αεροσκαφών)», δήλωσε, όπως μεταδίδει η Haaretz.

Αναφερόμενος στην ευρύτερη πορεία των στρατιωτικών επιχειρήσεων, ο Νετανιάχου υπογράμμισε ότι το μεγαλύτερο επίτευγμα του Ισραήλ κατά τη διάρκεια του πολέμου είναι πως «νίκησε τον φόβο», ενώ έκανε αναδρομή και στις επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας.

«Δεχθήκαμε μια φρικιαστική επίθεση στη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου. Όταν ξεκινήσαμε την εκστρατεία εναντίον της Χαμάς, ο κόσμος μού έλεγε: “Πρωθυπουργέ, σταμάτα, μην μπεις στη Ράφα”. Σήμερα, ελέγχουμε σχεδόν το 70% της Λωρίδας της Γάζας και στραγγαλίζουμε τη Χαμάς».

Επιθέσεις στον Λίβανο

Στο πεδίο των μαχών, η ένταση παραμένει, καθώς λιβανέζικες πηγές ασφαλείας και ιατρικές πηγές ανέφεραν στο Reuters ότι τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν την Τετάρτη από πλήγμα ισραηλινού drone σε αυτοκίνητο στον νότιο Λίβανο.

Ανταποκριτής του Al Jazeera μετέδωσε ότι η νέα επίθεση από ισραηλινό drone, σημειώθηκε κοντά στην κωμόπολη Κφαρ Ρουμάν, στον νότιο Λίβανο.

Σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου (NNA), από την επίθεση έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον δύο άνθρωποι.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι εξετάζει τις αναφορές, έχοντας νωρίτερα ανακοινώσει πλήγμα της πολεμικής αεροπορίας εναντίον δύο ένοπλων μαχητών της Χεζμπολάχ.

Παράλληλα με τις αεροπορικές επιθέσεις, το NNA μετέδωσε ότι ο ισραηλινός στρατός έβαλε με οβίδες πυροβολικού εναντίον των περιχώρων της κωμόπολης Γιατέρ, στο νότιο τμήμα της χώρας, επιτείνοντας το κλίμα έντασης στην περιοχή.

Σε αποστολή διπλωματικής πειθούς ο Ρούμπιο

Η συμφωνία-πλαίσιο προκαλεί έντονες αντιδράσεις στη Μέση Ανατολή, με πολλές χώρες που δέχθηκαν ιρανικές επιθέσεις κατά τη διάρκεια του πολέμου να θεωρούν ότι οι όροι είναι υπερβολικά γενναιόδωροι για την Τεχεράνη, κάνοντας ειδική μνεία στο ταμείο ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων και την άρση ορισμένων κυρώσεων.

Για να κατευνάσει τις ανησυχίες, ο Αμερικανός ΥΠΕΞ ξεκίνησε περιοδεία, έχοντας την Τετάρτη γεύμα εργασίας με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ Αλ Ναγιάν.

Ο Ρούμπιο αναμένεται επίσης να επισκεφθεί το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν, δύο χώρες που φιλοξενούν στρατηγικές στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ και επλήγησαν σοβαρά από ιρανικούς πυραύλους.

Ιρανικές αντιδράσεις

Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη απορρίπτει τους ισχυρισμούς του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ περί συμφωνίας για πυρηνικές επιθεωρήσεις «στο διηνεκές».

Ο Ιρανός υφυπουργός Εξωτερικών Καζέμ Γχαριμπαμπαντί, ξεκαθάρισε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ότι δεν πραγματοποιήθηκε καμία συνάντηση στην Ελβετία με τον επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (IAEA), Ραφαέλ Γκρόσι, παρά το σχετικό αίτημα του τελευταίου.

در سوییس هیچ نشستی با گروسی، علیرغم درخواست وی، برگزار نشد. هیچ برنامه ای نیز برای دسترسی به تاسیساتِ مورد حمله واقع شده و مواد هسته ای وجود ندارد. این مباحث صرفا در چارچوب توافق نهایی و در نتیجه اقدام عملی طرف مقابل در خاتمه تمامی تحریم ها و… بررسی و تعیین تکلیف خواهند شد. (۱) — Gharibabadi (@Gharibabadi) June 24, 2026



Παράλληλα, τόνισε ότι δεν υπάρχουν επί του παρόντος σχέδια για την παροχή πρόσβασης σε πυρηνικές εγκαταστάσεις που έχουν υποστεί επιθέσεις ή σε πυρηνικά υλικά, συμπληρώνοντας ότι τέτοια ζητήματα θα εξεταστούν μόνο στο πλαίσιο μιας τελικής συμφωνίας και αφού η άλλη πλευρά λάβει πρακτικά μέτρα για την άρση όλων των κυρώσεων.

Αντιθέτως, η ιρανική πλευρά διαψεύδει και τους ισχυρισμούς Τραμπ ότι τα αποδεσμευμένα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την αγορά τροφίμων και ιατρικών προμηθειών από τις ΗΠΑ.

Το θρίλερ των Στενών του Ορμούζ

Σύμφωνα με το Associated Press, το Ιράν ανακοίνωσε ότι κλείνει εκ νέου τα Στενά του Ορμούζ, μετά τις τελευταίες επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο.

Αν και η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ είχε αρχίσει να αποκαθίσταται, οδηγώντας σε πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου, το καθεστώς μακροπρόθεσμης λειτουργίας της διόδου παραμένει αντικείμενο σκληρών διαβουλεύσεων μεταξύ του Ιράν, του Ομάν και άλλων κρατών του Κόλπου.

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ, σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ-Θάνι, επισκέφθηκε την Μουσκάτ για συνομιλίες με το Ομάν.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, τα κράτη του Κόλπου πιέζουν για τη μη επιβολή τελών διέλευσης, ωστόσο το Ιράν ενδέχεται να προτείνει την επιβολή τελών που σχετίζονται με το περιβάλλον, τη ναυσιπλοΐα και την ασφάλεια.

Από την πλευρά του, ο Τραμπ, δεχόμενος εσωκομματικές πιέσεις από σκληροπυρηνικούς Ρεπουμπλικάνους, επέμεινε μέσω ανάρτησής του στο Truth Social ότι το Ιράν έχει δεσμευτεί για δωρεάν διέλευση.