Τάκης Γκώνιας: Την Πέμπτη η κηδεία του – Στον Άγιο Παντελεήμονα Λιβαδειάς το «τελευταίο αντίο»

Ο θάνατος του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή και προπονητή, Τάκη Γκώνια, σε ηλικία 54 ετών, σκόρπισε θλίψη στον αθλητικό κόσμο. Η κηδεία του θα τελεστεί το απόγευμα της Πέμπτης (25/06) στον Άγιο Παντελεήμονα Λιβαδειάς.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Θλίψη σκόρπισε στον αθλητικό κόσμο η είδηση του θανάτου του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή και προπονητή, Τάκη Γκώνια σε ηλικία 54 ετών.
  • Η κηδεία του θα γίνει το απόγευμα της Πέμπτης (25/06) στον Άγιο Παντελεήμονα της Λιβαδειάς.
  • Η δυσάρεστη είδηση έγινε γνωστή από ανακοίνωση της ΠΑΕ Λεβαδειακός, ομάδας που φόρεσε τη φανέλα της, ενώ είχε μια σπουδαία καριέρα σε Ολυμπιακό, Ηρακλή και άλλες ομάδες.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Θλίψη σκόρπισε στον αθλητικό κόσμο η είδηση του θανάτου του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή και προπονητή, Τάκη Γκώνια σε ηλικία 54 ετών.

Πέθανε ο Τάκης Γκώνιας

Η κηδεία του θα γίνει το απόγευμα της Πέμπτης (25/06) στον Άγιο Παντελεήμονα της Λιβαδειάς.

Η δυσάρεστη είδηση έγινε γνωστή από σχετική ανακοίνωση της ΠΑΕ Λεβαδειακός, δεδομένου ότι ο εκλιπών φόρεσε τη φανέλα της ομάδας της Βοιωτίας και με τα “χρώματά” της έκανε όνομα στο ελληνικό ποδόσφαιρο, για να ακολουθήσει μία σπουδαία καριέρα διαδοχικά σε Ολυμπιακό, Ηρακλή, Σπόρτινγκ Χιχόν, Πανηλειακό, Πανιώνιο, Ηρακλή, Μεσσίνα και Κροτόνε.

 

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