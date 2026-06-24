Τάκης Γκώνιας: Την Πέμπτη η κηδεία του – Στον Άγιο Παντελεήμονα Λιβαδειάς το «τελευταίο αντίο»

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Θλίψη σκόρπισε στον αθλητικό κόσμο η είδηση του θανάτου του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή και προπονητή, Τάκη Γκώνια σε ηλικία 54 ετών.

Η κηδεία του θα γίνει το απόγευμα της Πέμπτης (25/06) στον Άγιο Παντελεήμονα της Λιβαδειάς.

Η δυσάρεστη είδηση έγινε γνωστή από σχετική ανακοίνωση της ΠΑΕ Λεβαδειακός, δεδομένου ότι ο εκλιπών φόρεσε τη φανέλα της ομάδας της Βοιωτίας και με τα “χρώματά” της έκανε όνομα στο ελληνικό ποδόσφαιρο, για να ακολουθήσει μία σπουδαία καριέρα διαδοχικά σε Ολυμπιακό, Ηρακλή, Σπόρτινγκ Χιχόν, Πανηλειακό, Πανιώνιο, Ηρακλή, Μεσσίνα και Κροτόνε.