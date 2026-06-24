Τραμπ: «Δεν θα υπάρχουν διόδια στα Στενά του Ορμούζ» – Απειλεί με τερματισμό των διαπραγματεύσεων αν διαψευστεί

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Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι το Ιράν συμφώνησε να μην επιβάλει τέλη ή χρεώσεις στα πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, προειδοποιώντας ότι οι διαπραγματεύσεις θα τερματιστούν άμεσα εάν αποδειχθεί ότι η πληροφορία αυτή δεν ισχύει.

«Αν είναι ψευδές, οι διαπραγματεύσεις τελειώνουν αμέσως»

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η Τεχεράνη έχει δεσμευθεί πως δεν θα επιβάλει «διόδια» ή άλλες χρεώσεις στη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ.

«Αν αυτή η πληροφορία είναι ψευδής, οι διαπραγματεύσεις θα τερματιστούν αμέσως!», έγραψε χαρακτηριστικά.

«Δεν έχουμε δώσει χρήματα στο Ιράν»

Ο Τραμπ επανέλαβε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν καταβάλει χρήματα στο Ιράν ούτε έχουν αποδεσμεύσει ιρανικά κεφάλαια.

«Δεν έχει δοθεί κανένα χρηματικό ποσό στο Ιράν και δεν έχει αποδεσμευθεί κανένα από τα χρήματά του», ανέφερε.

Σχέδιο αγοράς αμερικανικών αγροτικών προϊόντων

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η συμφωνία με το Ιράν θα ωφελήσει τους Αμερικανούς αγρότες, επαναλαμβάνοντας ότι η Ουάσιγκτον θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει μέρος των ιρανικών κεφαλαίων που βρίσκονται υπό αμερικανικό έλεγχο για την αγορά αγροτικών προϊόντων.

Όπως ανέφερε, οι ΗΠΑ «θα αποδεσμεύσουν μέρος των χρημάτων τους, τα οποία ελέγχονται πλήρως από εμάς, για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους μας, ώστε να αγοραστούν καλαμπόκι, σιτάρι, σόγια και άλλα προϊόντα».

«Τα τρόφιμα είναι απελπιστικά αναγκαία στο Ιράν και θα τα προμηθευτούμε αποκλειστικά από τις Ηνωμένες Πολιτείες», πρόσθεσε ο Τραμπ.