Χανιά: Φωτογραφίες μέσα από το σπίτι που δολοφονήθηκε η Σταυρούλα – Μετανιωμένος δηλώνει ο 43χρονος δράστης

Ο καθ’ ομολογίαν δράστης της δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά εμφανίζεται μετανιωμένος για το έγκλημα που διέπραξε, δια στόματος του δικηγόρου του Γιάννη Τροικίλη. Ο 43χρονος με καταγωγή από τη Βόρεια Μακεδονία, βαρύνεται με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου ανακριτή την Παρασκευή.

Ο συνήγορος του 43χρονου είπε στους δημοσιογράφους ότι το μοιραίο αποτέλεσμα ήταν το αποτέλεσμα τσακωμού, “συμπλοκής“. «Ήταν της στιγμής», είπε χαρακτηριστικά. «Κάποιος, ο οποίος δεν έχει μετανιώσει δεν ομολογεί».

Την ίδια στιγμή ολοένα και νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας, με τους συγγενείς και φίλους του θύματος να ζητούν δικαιοσύνη για τον φόνο της 45χρονης. Μάλιστα, στους δημοσιογράφους, ο αδελφός της χαρακτήρισε «τέρατα» τον 43χρονο και τη σύζυγό του και έκανε γνωστό, πως θα καταθέσει μήνυση σε βάρος και των δύο.

Η κηδεία της άτυχης Σταυρούλας Λεβεντάκη θα τελεστεί το πρωί της Τετάρτης, στις 11, στο Βαρύπετρο.

Φωτογραφίες μέσα από το σπίτι που δολοφονήθηκε η Σταυρούλα

Το φως της δημοσιότητας είδαν το βράδυ της Τρίτης (23/6), φωτογραφίες από το εσωτερικό του σπιτιού όπου διαπράχθηκε το έγκλημα, οι οποίες αποτυπώνουν τις έρευνες που πραγματοποίησαν οι Αρχές στον χώρο και την ανεύρεση κηλίδων αίματος από την αστυνομία, η οποία χρησιμοποίησε την μέθοδο «blue light».

Σύμφωνα με τo flashnews.gr, ίχνη αίματος της άτυχης γυναίκας εντοπίστηκαν ακόμη και σε σημεία όπου υπήρχαν χαρτιά και προσωπικά αντικείμενα, γεγονός που καταδεικνύει τη σφοδρότητα της επίθεσης.

Οι αστυνομικοί κατά τις έρευνες που πραγματοποίησαν στο εσωτερικό της κατοικίας εντόπισαν ίχνη αίματος σε διάφορους χώρους, παρά τις προσπάθειες που φέρεται να έγιναν για τον καθαρισμό τους.

Όπως προκύπτει, ο δράστης φέρεται να επιχείρησε να εξαφανίσει τα στοιχεία του εγκλήματος καθαρίζοντας το σπίτι με σφουγγαρίστρες και απορρυπαντικά.

Ωστόσο, οι ειδικοί της Εγκληματολογικής Υπηρεσίας κατάφεραν να εντοπίσουν τα ίχνη αίματος χρησιμοποιώντας ειδικές μεθόδους ανίχνευσης βιολογικού υλικού, γνωστές ως «blue light», οι οποίες αποκαλύπτουν ίχνη ακόμη και όταν έχουν προηγηθεί προσπάθειες καθαρισμού.

Τα ευρήματα των ερευνών αναμένεται να αποτελέσουν κρίσιμα στοιχεία στη δικογραφία για την υπόθεση, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν κάθε πτυχή της στυγερής δολοφονίας που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία της Κρήτης.

Αποδοκιμασίες έξω από τα δικαστήρια

Ο 43χρονος οδηγήθηκε το πρωί της Τρίτης το πρωί στα δικαστήρια Χανίων, υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, συνοδεία αστυνομικών της ΟΠΚΕ, προκειμένου να απολογηθεί για έτερη υπόθεση που κατηγορείται και αφορά την παράνομη καλλιέργεια φυτειών κάνναβης στα Χανιά. Λίγη ώρα αργότερα, εκδόθηκε και σχετικό ένταλμα για την ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Έξω από τα δικαστήρια είχαν συγκεντρωθεί πολίτες, που αποδοκίμασαν τον δράστη του φρικτού εγκλήματος. «Βρωμιάρη, δολοφόνε, με σκυμμένο το κεφάλι έπρεπε να είσαι», του φώναξαν.

Σημειώνεται ότι η ιατροδικαστική εξέταση επιβεβαίωσε πλήρως την ομολογία του 43χρονου. Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή Σταμάτη Μπελιβάνη, ο θάνατος της 45χρονης προήλθε από κατάγματα και σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που προκλήθηκαν από θλων όργανο. Όπως ανέφερεε, η σορός βρισκόταν σε προχωρημένη σήψη λόγω της ταφής της περίπου 20 ημέρες νωρίτερα, γεγονός που δυσχέρανε σημαντικά τη νεκροψία-νεκροτομή και τον ακριβή προσδιορισμό των ευρημάτων.

Μυστήριο με το κίνητρο του δράστη

Παρόλα αυτά εξακολουθεί να υπάρχει μυστήριο με το ακριβές κίνητρο του δράστη, καθώς οι αρχές, αν και έχουν επικεντρωθεί σε αυτό που θεωρούν ως το πλέον πιθανό, εξακολουθούν να μην το έχουν αποσαφηνίσει.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, το οικονομικό κίνητρο αποδυναμώνεται, με τις αρχές να θεωρούν πιο πιθανή αιτία την ερωτική.

Κι αυτό διότι στο νησί της Γαύδου δραστηριοποιείται επαγγελματικά η οικογένεια του δράστη. Η σύζυγός του έχει δικές της επιχειρήσεις, ο αδελφός της επίσης έχει επιχείρηση στο νησί, ενώ τουριστική επιχείρηση έχει και μία από τις κόρες της συζύγου του θύτη. Επομένως, στη Γαύδο υπάρχουν αρκετές επιχειρήσεις που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη οικογένεια, ενώ η αδελφή του δολοφόνου διατηρεί ταβέρνα.

Οι διωκτικές αρχές θεωρούν ότι έχουν φτάσει σε ένα ασφαλές συμπέρασμα και αποδίδουν προσωπικούς λόγους στον δράστη. Συγκεκριμένα, θεωρούν ότι υπήρχε μία σχέση εξάρτησης ανάμεσα στον δράστη και τη σύζυγό του, κάτι που περιγράφεται και από τα όσα έχει δηλώσει η γυναίκα στις αρχές. Έχουν μία πολύχρονη, κλειστή σχέση, εξαρτητική, τόσο εκείνος από εκείνη, όσο και το αντίθετο. Ο γάμος που έκαναν μάλιστα βοήθησε τον δράστη με καταγωγή από τη Βόρεια Μακεδονία να πάρει άδεια παραμονής στην Ελλάδα.

Οι αξιωματικοί της ΕΛΑΣ κρίνουν ότι σε αυτή την σχέση «εξάρτησης» κρύβεται το κίνητρο της δολοφονίας. Σύμφωνα με το MEGA, οι αρχές θεωρούν ότι η Σταυρούλα Λεβεντάκη φέρεται να απείλησε στον 43χρονο ότι θα πει στη σύζυγό του για τις προσωπικές τους σχέσεις.

Το DNA, οι κάμερες, οι αντιφάσεις και η τεχνολογία Bluestar που «έκαψαν» τον δράστη

Ο καθ’ ομολογίαν δράστης από τις 30 Μαΐου – τη μέρα εξαφάνισης της 45χρονης- προσπαθούσε μάταια να αποπροσανατολίσει τις έρευνες των αρχών με πλήθος αντιφάσεων και αστήρικτων ισχυρισμών.

Καθοριστική αποδείχθηκε η εγκληματολογική έρευνα στο σπίτι του στο Βαρύπετρο Χανίων και στο όχημά του. Με τη χρήση ειδικών φωτιστικών μέσων και της μεθόδου Bluestar, οι αστυνομικοί εντόπισαν κηλίδες αίματος σε διάφορα σημεία. Δύο εξ’ αυτών ήταν μέσα στο βανάκι που είχε ο 43χρονος, με τη μία να εντοπίζεται στο πίσω μέρος του οχήματος. Από τις εργαστηριακές αναλύσεις προέκυψε ότι το γενετικό υλικό ανήκε στη 45χρονη.

Η συνδυαστική αξιοποίηση των ευρημάτων DNA, των τηλεπικοινωνιακών στοιχείων, των μαρτυριών και των καταγραφών από κάμερες δημιούργησε ένα πλήρως τεκμηριωμένο αποδεικτικό πλαίσιο. Υπό το βάρος των στοιχείων ο άντρας ομολόγησε τη δολοφονία και υπέδειξε στους αστυνομικούς το σημείο, όπου είχε θάψει το πτώμα της γυναίκας, σε αγροτεμάχιο στον Βατόλακκο Χανίων.

Παράλληλα, αξιοποιήθηκαν δεδομένα από κάμερες ασφαλείας, ακόμη και μετά από προσπάθειες διαγραφής υλικού, ενισχύοντας περαιτέρω το αποδεικτικό υλικό της υπόθεσης.

Φρικτές περιγραφές

Το άψυχο σώμα της γυναίκας εντοπίστηκε θαμμένο σε αγροτική περιοχή στον Βατόλακκο, σε σημείο που υπέδειξε ο ίδιος ο κατηγορούμενος. Το θύμα βρέθηκε δεμένο και φιμωμένο, ενώ η κατάσταση έδειχνε ότι είχε περάσει σημαντικό χρονικό διάστημα από τον θάνατό της.

Ο καθ’ ομολογίαν δράστης ισχυρίστηκε, ότι όλα έγιναν νωρίς το απόγευμα της 30ης Μαΐου. Ο 43χρονος ομολόγησε την πράξη του, ισχυριζόμενος ότι κατά τη διάρκεια καβγά η άτυχη γυναίκα άρπαξε πρώτη ένα διακοσμητικό μπουκάλι με κρασί για να τον χτυπήσει. Ο ίδιος κατέθεσε, ότι κατάφερε να της το πάρει, τη χτύπησε με αυτό στο κεφάλι και στη συνέχεια τη θανάτωσε χρησιμοποιώντας μαχαίρι και ξύλο.

Ακολούθησαν προσπάθειες συγκάλυψης του εγκλήματος. Ο ίδιος περιέγραψε ότι μετέφερε το σώμα μέσα σε σακούλες, καθάρισε τον χώρο από τα ίχνη αίματος και χρησιμοποίησε τραπεζικές κάρτες της 45χρονης για ανάληψη χρημάτων, επιχειρώντας να δημιουργήσει την εντύπωση ληστείας.

Περισσότερα στοιχεία στη δημοσιότητα

Μέρα με τη μέρα βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας όλο και περισσότερα στοιχεία. Ο 43χρονος τηλεφώνησε στον αδελφό του θύματος, Γιάννη Λεβεντάκη, επιχειρώντας να αποπροσανατολίσει και εκείνον, καθώς εμφανιζόταν ανήσυχος για την τύχη της γυναίκας και τρομαγμένος.

Σύμφωνα με τον ANT1 και την εκπομπή “Αποκαλύψεις“, μηνύματα που αντάλλαξαν ο 43χρονος και η σύζυγός του δύο ώρες πριν τη σύλληψή του, δείχνουν την προσπάθειά του να κρυφτεί, με τη γυναίκα του να προσπαθεί να τον ηρεμήσει λέγοντάς του ότι δεν θα μπει στη φυλακή, ότι οι αστυνομικοί που ήρθαν από την Αθήνα δεν βρήκαν τίποτα στο σπίτι όπου έγινε το έγκλημα, ενώ τον ρωτά γιατί κρύφτηκε.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του σταθμού ο αδελφός της Σταυρούλας είχε αρχίσει να υποψιάζεται ότι κάτι δεν πάει καλά με τον δράστη, εξαιτίας του θεάτρου που έπαιζε αυτός, τα τηλεφωνήματά του από τις πρώτες ημέρες και κυρίως οι ερωτήσεις που έθετε, όλο αυτό το πλαίσιο, έκαναν τον Γιάννη Λεβεντάκη να αρχίσει να υποψιάζεται ότι ο 43χρονος δεν έλεγε την αλήθεια.

Ένα ακόμα στοιχείο που τον έκανε να υποψιαστεί περισσότερο και σχεδόν να πειστεί, ήταν το γεγονός πώς τον κάλεσε ο δράστης στο τηλέφωνο και του είπε πως ένα μέρος του βιντεοληπτικού υλικού έχει σβηστεί.

Η τελευταία διαδρομή της Σταυρούλας

Σε βίντεο από κάμερα γειτονικού σπιτιού φαίνεται η Σταυρούλα Λεβεντάκη να οδεύει προς το σπίτι όπου τελικά δολοφονήθηκε. Το συγκεκριμένο υλικό “καθοδήγησε” τις έρευνες της ΕΛΑΣ. Φαίνεται η γυναίκα να περπατά κρατώντας κάτι στα χέρια της κατευθυνόμενη προς την οικία.