ΗΠΑ: Οργή των Δημοκρατικών για το «δώρο» του Τραμπ στον Ερντογάν – Παράκαμψε το Κογκρέσο για την πώληση κινητήρων του «Kaan»

Σε μια στρατηγική κίνηση που αναμένεται να προκαλέσει έντονες πολιτικές αναταράξεις στο εσωτερικό των ΗΠΑ αλλά και σε περιφερειακό επίπεδο, η κυβέρνηση Τραμπ αποφάσισε να παρακάμψει τις αντιρρήσεις κορυφαίων Δημοκρατικών, προχωρώντας στην έγκριση μιας πολυαναμενόμενης αμυντικής συμφωνίας με την Τουρκία.

Η εξέλιξη αυτή, η οποία έρχεται λίγο πριν από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ανοίγει τον δρόμο για την παραχώρηση των αμερικανικών κινητήρων που θα εξοπλίσουν το τουρκικό μαχητικό πέμπτης γενιάς, «Kaan».

Παράκαμψη του Κογκρέσου για μια συμφωνία άνω των 700 εκατ. δολαρίων

Η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να ανατρέψει την απόφαση Δημοκρατικού βουλευτή που μπλόκαρε την προτεινόμενη πώληση κινητήρων αεροσκαφών της General Electric στην Τουρκία, μια συμφωνία η οποία εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 700 με 750 εκατομμύρια δολάρια.

Ο βουλευτής Γκρέγκορι Μικς, επικεφαλής των Δημοκρατικών στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων, είχε ασκήσει βέτο στην πώληση προς την Τουρκία –συμμάχου χώρας στο ΝΑΤΟ– λόγω των επίμονων ανησυχιών για τις σχέσεις της Άγκυρας με τη Ρωσία και τη διατήρηση του αντιπυραυλικού συστήματος S-400, το οποίο αγόρασε πριν από περίπου μια δεκαετία.

Αν και αποτελεί μακροχρόνια πρακτική για την εκτελεστική εξουσία των ΗΠΑ να εξασφαλίζει την έγκριση βασικών βουλευτών πριν προχωρήσει σε τέτοιες πωλήσεις, η κυβέρνηση Τραμπ ενημέρωσε το Κογκρέσο ότι σκοπεύει να προχωρήσει κανονικά.

Ο Γκρέγκορι Μικς κατήγγειλε την Τετάρτη ότι ενημερώθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης για την παράκαμψη της κοινοβουλευτικής διαδικασίας.



«Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν επιχείρησε καν να δικαιολογήσει την απόφασή του. Δεν επικαλέστηκε καμία έκτακτη εξουσία, δεν παρουσίασε γραπτή αιτιολόγηση και για μήνες αρνιόταν να καταβάλει μια καλόπιστη προσπάθεια να με ενημερώσει για τις επιπτώσεις της πώλησης στις σχέσεις ΗΠΑ-Τουρκίας, τη συνεχιζόμενη κατοχή του ρωσικού συστήματος S-400 από την Τουρκία και άλλες περιφερειακές ανησυχίες ασφαλείας. Απλώς ενημέρωσε το Γραφείο μου ότι θα προχωρούσε αμέσως σε επίσημη ειδοποίηση της πώλησης», δήλωσε.

Ο Μικς χαρακτήρισε την κίνηση αυτή ως «ένα ακόμη βαθιά ανησυχητικό παράδειγμα της ανοιχτής περιφρόνησης αυτής της κυβέρνησης προς την εποπτική εξουσία του Κογκρέσου».

«Δεν μπορεί να υπάρξει πρόσχημα ότι αυτό ήταν επείγον ή αναπόφευκτο [καθώς τα είδη αυτά δεν θα παραδοθούν στην Τουρκία για χρόνια]. Αυτή ήταν μια σκόπιμη επιλογή να αποκλειστεί το Κογκρέσο και να αντιμετωπιστεί η νόμιμη εποπτεία ως μια ενόχληση που πρέπει να παραμεριστεί».

Από την πλευρά της, η Ντίνα Τίτους, μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων για την 1η περιφέρεια της Νεβάδα από το 2013, πήρε θέση μέσω της πλατφόρμας X.

«Αν ο Πρόεδρος των ΗΠΑ συνεχίσει σε αυτό το μονοπάτι, θα καταθέσω κοινό ψήφισμα αποδοκιμασίας», προειδοποίησε.

If @POTUS continues down this path, I will introduce a joint resolution of disapproval. https://t.co/2OHSP9B9qy — Dina Titus (@repdinatitus) June 24, 2026

«Μεγάλος φίλος» ο Ερντογάν

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αναμένεται να επισκεφθεί την Τουρκία στις αρχές του επόμενου μήνα για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ (7-8 Ιουλίου), εξήρε τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στον Λευκό Οίκο, χαρακτηρίζοντάς τον «σπουδαίο φίλο».

Ερωτηθείς αν σχεδιάζει να ανακοινώσει μια πιθανή συμφωνία για μαχητικά αεροσκάφη -καθώς η Τουρκία, που αποβλήθηκε από το πρόγραμμα των F-35 το 2019, επιδιώκει την επιστροφή της-, ο Τραμπ απάντησε: «Πιθανότατα θα κάνω κάτι που θα τον κάνει πολύ χαρούμενο».

“I’m going to probably do something that’s going to make him very happy” Speaking alongside NATO Secretary General Mark Rutte, US President Donald Trump described Turkish President Recep Tayyip Erdogan as “a respected leader” and suggested Washington could soon take steps to… pic.twitter.com/UNfpervu4R — TRT World (@trtworld) June 25, 2026



Την ίδια ημέρα, από το Οβάλ Γραφείο, ο Αμερικανός Πρόεδρος προέβη σε μια ιδιαίτερη δήλωση, υποστηρίζοντας ότι ο Ερντογάν θα μπορούσε να είχε εμπλακεί στον πόλεμο στο πλευρό του Ιράν λόγω της στάσης του απέναντι στο Ισραήλ.

«Ήταν ένας βασικός υποψήφιος για να μπει στον πόλεμο με το Ιράν — ίσως από την πλευρά του Ιράν, επειδή δεν είναι μεγάλος θαυμαστής του Ισραήλ. Του ζήτησα να μείνει έξω. Έμεινε έξω. Ο Ερντογάν είναι ένας σπουδαίος ηγέτης, ένας πολύ ισχυρός άνθρωπος… Ό,τι του έχω ζητήσει ποτέ, το έχει κάνει», σημείωσε.

Από την πλευρά του, ο Τούρκος Πρόεδρος, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο κοινοβούλιο, επιβεβαίωσε ότι «κατά πάσα πιθανότητα» θα έχει διμερείς συνομιλίες με τον Τραμπ στο περιθώριο της συνόδου της 7ης-8ης Ιουλίου στην Άγκυρα.

Ο Ερντογάν έχει δηλώσει ότι η ισραηλινή «επιθετικότητα» και τα πλήγματα σε Λίβανο και Συρία αποτελούν απειλή για ολόκληρο τον κόσμο αλλά και για την ίδια την Τουρκία.

Η διαδικασία στο Κογκρέσο

Περιγράφοντας τις τεχνικές λεπτομέρειες της διαδικασίας, ο ανταποκριτής του CNN Türk από την Ουάσινγκτον εξήγησε: «Τώρα, αυτό που ισχυρίζονται εδώ, είναι το εξής. Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ πρόκειται να ενημερώσει το Κογκρέσο. Όταν γίνει η ενημέρωση, φυσικά υπάρχει και μια διαδικασία που ακολουθείται από το Κογκρέσο».

«Ποια είναι αυτή; Το γνωρίζουμε από τη διαδικασία για τα F-16. Αρχίζει μια προθεσμία. Μια προθεσμία 15 ημερών. Αν κατά τη διάρκεια αυτής της 15ήμερης προθεσμίας επικρατήσει σιωπή, δηλαδή αν το Κογκρέσο δεν μπορέσει να περάσει κάποιο αντίθετο νομοσχέδιο, η πώληση θεωρείται εγκεκριμένη», σημείωσε, όπως μετάδωσε το OPEN και η εκπομπή «10 Παντού».

Στη συνέχεια, ο δημοσιογράφος στάθηκε στη σημασία της συγκεκριμένης αμυντικής συμφωνίας.

«Γιατί είναι σημαντικοί αυτοί οι κινητήρες; Περιμέναμε πολύ καιρό αυτούς τους κινητήρες. Με αυτούς, θα πετάξει αρχικά το Kaan. Θα ήταν ένα εκπληκτικό δώρο για την Τουρκία», τόνισε.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι αν η συμφωνία ολοκληρωθεί, αυτό θα γίνει κόντρα σε ισχυρές αντιδράσεις: «Λοιπόν, αν καταφέρουμε να το περάσουμε, θα το έχουμε κάνει παρά την αντιπολίτευση που θα προέλθει από το Κογκρέσο. Θα το έχουμε κάνει ενάντια στις πολύ ισχυρές φιλοϊσραηλινές, αντιτουρκικές, φιλοελληνικές και φιλοαρμενικές ομάδες πίεσης στο Κογκρέσο».

«Δηλαδή, αν ο Ντόναλντ Τραμπ καταφέρει να το περάσει και κάνει αυτή τη δήλωση, θα είναι πραγματικά ένα εκπληκτικό αποτέλεσμα που θα προκύψει από τις διμερείς σχέσεις αυτής της περιόδου, μέσα σε αυτά τα 15 χρόνια».

Σχολιάζοντας την είδηση, η παρουσιάστρια του CNN Türk, σχολίασε με νόημα: «Το Ισραήλ και η Ελλάδα θα στεναχωρηθούν πολύ με αυτή την είδηση».