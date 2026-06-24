Reuters: Οι ΗΠΑ θα πουλήσουν κινητήρες στην Τουρκία για τα μαχητικά «Kaan» – «Δώρο» Τραμπ στον Ερντογάν πριν από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ

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Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει να προχωρήσει στην πώληση δεκάδων κινητήρων μαχητικών αεροσκαφών στην Τουρκία, μια συμφωνία που αγγίζει τα εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια.

Παρά τις σθεναρές αντιρρήσεις μελών του αμερικανικού Κογκρέσου, η Ουάσινγκτον επιλέγει να κάνει μια σημαντική χειρονομία καλής θέλησης προς την Άγκυρα, λίγες μόλις εβδομάδες πριν από τη Σύνοδο Κορυφής της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας που θα φιλοξενήσει η Τουρκία τον επόμενο μήνα.

Συμφωνία για το τουρκικό μαχητικό «Kaan»

Σύμφωνα με τέσσερις πηγές που έχουν γνώση του θέματος και μίλησαν στο Reuters, οι κινητήρες κατασκευάζονται από την εταιρεία General Electric και προορίζονται να τροφοδοτήσουν το πρώτο εγχώριο μαχητικό αεροσκάφος της Τουρκίας, το Kaan.

Πρόκειται για ένα εμβληματικό εξοπλιστικό πρόγραμμα που ξεκίνησε το 2016, στο πλαίσιο των προσπαθειών της Άγκυρας να ενισχύσει την αμυντική της αυτονομία.

Μία από τις πηγές αποκάλυψε ότι η αξία του συνολικού πακέτου θα ξεπεράσει τα 700 εκατομμύρια δολάρια.

Παρά το γεγονός ότι οι σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Τουρκίας παραμένουν γενικά θερμές υπό τη διοίκηση Τραμπ –ο οποίος συχνά πλέκει το εγκώμιο του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν– η συμμαχία τους έχει δοκιμαστεί σκληρά τα τελευταία χρόνια.

Αγκάθι παραμένει η απόφαση της Ουάσιγκτον να αποβάλει την Τουρκία από το πρόγραμμα των μαχητικών F-35 και να της επιβάλει κυρώσεις, μετά την αγορά του ρωσικού συστήματος αεράμυνας S-400, το οποίο οι ΗΠΑ θεωρούν απειλή για την ασφάλειά τους.

Το «όχι» του Κογκρέσου και τα παράπονα του Χακάν Φιντάν

Η απόφαση του Λευκού Οίκου έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τις διαθέσεις του Κογκρέσου.

Δύο από τις πηγές, ανάμεσα στις οποίες και ένας Αμερικανός αξιωματούχος, επιβεβαίωσαν ότι ο βουλευτής Γκρέγκορι Μικς από τη Νέα Υόρκη –ο κορυφαίος των Δημοκρατικών στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων– εξέφρασε έντονες αντιρρήσεις κατά τη διάρκεια της άτυπης διαδικασίας εξέτασης και δεν έχει δώσει το «πράσινο φως» για την έγκριση του πακέτου.

Παρά την άρνηση αυτή, η πώληση αναμένεται να οριστικοποιηθεί μέσα στις επόμενες ημέρες, ενώ θα ακολουθήσει η επίσημη ενημέρωση του Κογκρέσου από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Από την πλευρά του, το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών αρνήθηκε να σχολιάσει την εξέλιξη.

Η κίνηση αυτή της Ουάσιγκτον έρχεται σχεδόν έναν χρόνο μετά τις δημόσιες διαμαρτυρίες του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, ο οποίος είχε επικρίνει ανοιχτά αυτό που περιέγραφε ως σκόπιμη καθυστέρηση και «πάγωμα» της διαδικασίας από την πλευρά των Αμερικανών.

Η Σύνοδος της Άγκυρας υπό τη σκιά του πολέμου στο Ιράν

Η χρονική συγκυρία της έγκρισης μόνο τυχαία δεν θεωρείται, καθώς η Τουρκία ετοιμάζεται να υποδεχθεί τους ηγέτες των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ στις 7 και 8 Ιουλίου.

Η Σύνοδος Κορυφής αναμένεται να διεξαχθεί σε κλίμα έντονης νευρικότητας στο εσωτερικό της Συμμαχίας, με τις παραδοσιακές τριβές για τον επιμερισμό των βαρών και τις αμυντικές δαπάνες να παραμένουν στο τραπέζι.

Το κλίμα επιβαρύνεται ακόμη περισσότερο από τα έντονα παράπονα που εκφράζουν οι ΗΠΑ για τον ρόλο και τη συμμετοχή των συμμάχων τους στις επιχειρήσεις διατήρησης των Στενών του Ορμούζ ανοιχτών, εν μέσω του εν εξελίξει πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.